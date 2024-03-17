Боевые песни: какая музыка помогала побеждать русским

Строчку из известного советского музыкального произведения гласит: «Нам песня строить и жить помогает». Но русские не только возводили величественные объекты и дружно жили под песни.

Ни одно сражение не обходилось без боевой песни. Так подо что же шли в бой наши предки?

С чего начинается музыка

Историки установили, что самую древнюю боевую песню дружинники исполняли перед сражениями в X веке. Такие творения фольклора не отличались рифмой и особым изяществом. Кроме того, слова в них частенько менялись, так как никто не ставил задачу исполнять произведение в первозданном виде.

Например, Ермак покорял Сибирь под аккомпанемент песельников. От них требовалось поднять боевой казачий дух.

В XIX веке к боевым песням начали относиться более серьёзно. К этому времени стало понятно, что исполнение боевой песни – эффективный способ, который не только на солдат положительно влияет, но и противника деморализует.

Взятие Измаила в 1790 году в «тишине» уже трудно представить. Казаки Суворова брали турецкую крепость, горланя свою излюбленную «Ночи темны, тучи грозны...».

Старая песня на новый лад

Ещё один показательный случай влияния песни на боевой дух произошёл в ходе русско-японской войны. Первыми в бой под Мукденом ринулись музыканты. Впечатлённые таким примером, за ними последовали и солдаты. Благодаря этому нашим войскам удалось прорвать окружение, а капельмейстер Илья Шатров сочинил мелодию известного вальса «На сопках Маньчжурии».

Во время Гражданской войны произошёл казус – одни и те же боевые песни пели противоборствующие стороны, порой стараясь изменить смысл. В качестве примеров можно привести композиции «По долинам и по взгорьям...» («Марш дроздовцев», в Первую мировую – «Марш сибирских стрелков»), «Смерть комсомольца» («Там, вдали за рекой, зажигались огни...»).

В годы Великой Отечественной войны песни уже писались специально для ведения боевых действий: «Вставай, страна огромная…», «Синий платочек». Но чаще красноармейцы бросались бить фашистов, крича различные ругательства.