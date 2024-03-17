Проводы Масленицы: что делать в прощеное воскресенье и какой в этом смысл

Масленичная неделя практически завершилась, воскресенье — последний, самый важный день. Сегодня принято сжигать чучело Масленицы, просить прощения и получать его. Чтобы войти в суровые дни Великого поста с чистыми мыслями. В чем смысл Прощеного воскресенья, по какому рецепту лучше всего испечь блины и как наши предки провожали окончательно зиму?

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Традиция сжигания Масленицы

Это чучело, выполненное из старых тряпок и газет, ненужной дырявой одежды, веников и соломы, олицетворяло все отжившее, уходящее — зиму и смерть. Покровительницей мороза и тьмы была Морена, поэтому старались придать Масленице женский силуэт. Иногда привязывали к тряпичной кукле ленты, на которых писали все, от чего хотели избавиться, от чего мечтали очиститься.

Как правило, наши предки не рисовали чучелу лица: считалось, что смотреть в глаза смерти и всему плохому, что накопилось за долгую зиму, не стоит. После того, как догорит последний лоскуток, пепел развеивали по полям, чтобы будущий урожай был богатым.

Масленица и православие

Традиция жечь костер, провожая зиму, корнями уходит в глубокую древность, в языческие времена. Славяне поклонялись солнечному богу Яриле, что понятно и по форме блинов, которые напоминают диск солнца.

Вплоть до XVII века церковь пыталась бороться с истинно народным праздником встречи весны и зарождения жизни. Но, как мы видим, попытка искоренить «бесовское веселье» не удалась — поэтому мы отмечаем Масленицу до сих пор.

Теперь масленичная неделя предшествует христианскому Великому посту. Она называется Мясопустной (потому как мясо уже есть нельзя). И завершает ее день, когда принято просить прощения.

В чем смысл Прощеного Воскресенья

Наши предки просили прощения друг у друга, даже если точно знали, что не делали ничего дурного. На обращение с просьбой о прощении принято было отвечать «Бог простит». И в этом кроется глубокий смысл.

«Нужно понять, что мы все делаем ошибки, вольно или невольно, но брать на себя функции высшего судьи не стоит, тот, кто много выше и мудрее нас, оценит наши поступки по своей, божественной мерке.

Поэтому искреннее раскаяние в этот день очень важно: нужно быть по-настоящему смиренным, наполненным благостью и верой в то, что Бог есть Любовь. Прося прощения у другого, мы прощаем и себя, даем себе право на несовершенство, на неидеальность, на то, чтобы быть нормальным живым человеком. И принять, что все наши грехи уже прощены более двух тысяч лет назад, когда Христос был распят на кресте. Поэтому у нас нет права таить на других злобу и обиду», — объясняет астролог и эзотерик Максим Суворов.

Рецепт блинов

Если вы не успели испечь блины в течение недели, то у вас еще есть шанс наверстать упущенное. Воскресенье — это еще и последний день, когда можно порадовать семью этим традиционным лакомством перед Великим постом. Делимся с вами рецептом, по которому блины всегда получаются даже у тех, кто не считает себя усердной хозяюшкой.

Что нам понадобится:

- Пшеничная мука — 1 ст.

- Яйца — 2 шт.

- Молоко — 1 ст.

- Сода — 1 ч. л.

- Растительное масло — 2 ст. л.

- Кипяток — 1 ст.

- Соль и сахар по вкусу.

Как готовим:

Все ингредиенты смешать в миске венчиком или миксером, в конце аккуратно, чтобы не обжечься, влить кипяток. Молоко можно заменить кефиром, тогда блины получатся с интересной кислинкой и будут более кружевными. Выпекайте на хорошо прогретой сковороде, промасливайте каждый блин сливочным маслом. Подавайте горячими — со сгущенкой, икрой, сметаной и сахаром или вареньем.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получатся примерно 10 блинов, если вам нужно больше, увеличьте количество пропорционально (на три стакана муки будет достаточно трех яиц среднего размера, соды оставьте прежнее количество).