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Проводы Масленицы: что делать в прощеное воскресенье и какой в этом смысл

Масленичная неделя практически завершилась, воскресенье — последний, самый важный день. Сегодня принято сжигать чучело Масленицы, просить прощения и получать его. Чтобы войти в суровые дни Великого поста с чистыми мыслями. В чем смысл Прощеного воскресенья, по какому рецепту лучше всего испечь блины и как наши предки провожали окончательно зиму?

Проводы Масленицы: что делать в прощеное воскресенье и какой в этом смысл
© СОЦСЕТИ

Традиция сжигания Масленицы

Это чучело, выполненное из старых тряпок и газет, ненужной дырявой одежды, веников и соломы, олицетворяло все отжившее, уходящее — зиму и смерть. Покровительницей мороза и тьмы была Морена, поэтому старались придать Масленице женский силуэт. Иногда привязывали к тряпичной кукле ленты, на которых писали все, от чего хотели избавиться, от чего мечтали очиститься.

Как правило, наши предки не рисовали чучелу лица: считалось, что смотреть в глаза смерти и всему плохому, что накопилось за долгую зиму, не стоит. После того, как догорит последний лоскуток, пепел развеивали по полям, чтобы будущий урожай был богатым.

Масленица и православие

Традиция жечь костер, провожая зиму, корнями уходит в глубокую древность, в языческие времена. Славяне поклонялись солнечному богу Яриле, что понятно и по форме блинов, которые напоминают диск солнца.

Вплоть до XVII века церковь пыталась бороться с истинно народным праздником встречи весны и зарождения жизни. Но, как мы видим, попытка искоренить «бесовское веселье» не удалась — поэтому мы отмечаем Масленицу до сих пор.

Теперь масленичная неделя предшествует христианскому Великому посту. Она называется Мясопустной (потому как мясо уже есть нельзя). И завершает ее день, когда принято просить прощения.

В чем смысл Прощеного Воскресенья

Наши предки просили прощения друг у друга, даже если точно знали, что не делали ничего дурного. На обращение с просьбой о прощении принято было отвечать «Бог простит». И в этом кроется глубокий смысл.

«Нужно понять, что мы все делаем ошибки, вольно или невольно, но брать на себя функции высшего судьи не стоит, тот, кто много выше и мудрее нас, оценит наши поступки по своей, божественной мерке.
Поэтому искреннее раскаяние в этот день очень важно: нужно быть по-настоящему смиренным, наполненным благостью и верой в то, что Бог есть Любовь. Прося прощения у другого, мы прощаем и себя, даем себе право на несовершенство, на неидеальность, на то, чтобы быть нормальным живым человеком. И принять, что все наши грехи уже прощены более двух тысяч лет назад, когда Христос был распят на кресте. Поэтому у нас нет права таить на других злобу и обиду», — объясняет астролог и эзотерик Максим Суворов.

Рецепт блинов

Если вы не успели испечь блины в течение недели, то у вас еще есть шанс наверстать упущенное. Воскресенье — это еще и последний день, когда можно порадовать семью этим традиционным лакомством перед Великим постом. Делимся с вами рецептом, по которому блины всегда получаются даже у тех, кто не считает себя усердной хозяюшкой.

Что нам понадобится:

- Пшеничная мука — 1 ст.

- Яйца — 2 шт.

- Молоко — 1 ст.

- Сода — 1 ч. л.

- Растительное масло — 2 ст. л.

- Кипяток — 1 ст.

- Соль и сахар по вкусу.

Как готовим:

Все ингредиенты смешать в миске венчиком или миксером, в конце аккуратно, чтобы не обжечься, влить кипяток. Молоко можно заменить кефиром, тогда блины получатся с интересной кислинкой и будут более кружевными. Выпекайте на хорошо прогретой сковороде, промасливайте каждый блин сливочным маслом. Подавайте горячими — со сгущенкой, икрой, сметаной и сахаром или вареньем.

Из указанного в рецепте количества ингредиентов получатся примерно 10 блинов, если вам нужно больше, увеличьте количество пропорционально (на три стакана муки будет достаточно трех яиц среднего размера, соды оставьте прежнее количество).

Истории
ПРЕДОК
Максим Суворов