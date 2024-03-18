«Андрюш, я пошел», — Ширвиндт обратился к Миронову перед смертью

Александр Ширвиндт, ушедший из жизни несколько дней назад, очень дорожил своими близкими связями с коллегами, которых, к большому сожалению, уже тоже нет с нами. Одним из его лучших друзей всегда был Андрей Миронов. Ширвиндт частенько говорил о нём в личном блоге и в интервью. Публику особенно заинтересовало короткое видео Александра Анатольевича, где он очень трепетно и трогательно относится к небольшой скульптуре Миронова, стоящей на входе. Артист следит за тем, чтобы она содержалась в чистоте и порядке, освещала взор всем, кто приходит к нему. Это небольшая фигурка как бы представляет собой образ лучшего друга Александра Анатольевича. Он общается с ней в ролике: «Я всегда говорю: «Андрюш, я пошел работать»». К слову, в комментариях к данному видео разгорелся серьезный спор. Схлестнулись в нём люди, которые верят в приметы и которые отрицают какое-либо существование параллельного мира. В частности интересным комментарием оказалось письмо женщины, где она прикрепила некоторые заметки о том, почему фигуру Миронова лучше не ставить при входе, почему часы обязательно должны идти, а не стоять и почему свечи нужно зажигать, а не использовать их как декор.