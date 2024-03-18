Как подготовиться и как правильно питаться в Великий пост-2024

Великий пост в 2024 году начнётся 18 марта и продлится до 4 мая. В это время, согласно церковным законам, православные должны соблюдаться строгую диету, молиться и прощать обиды. Портал РИА Новости рассказал, как правильно подготовиться к посту и как питаться в этот период.

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Издание напоминает, что важно готовиться к посту не только физически, но и морально, и адекватно оценить собственные силы.

«Выражение “постовой подвиг”, которое так часто повторяют в проповедях и в советах, не надобно понимать буквально и ставить перед собой задачи, непосильные для организма и для души», – приводит РИА Новости слова протоиерея Александра Авдюгина.

Он отметил, что зачастую верующие переоценивают свои возможности, а когда понимают, что поставленные цели невыполнимы – разочаровываются и вовсе отказываются от поста.

С церковной точки зрения, важно провести духовную подготовку. Так, в православном календаре этот период предваряют три специальные недели, которые постепенно настраивают верующих на предстоящее говение.

Также в Церкви призывают вступать в Великий пост без зла и обид и примириться с родными, близкими, друзьями, попросив у них прощения и простив им обиды.

В первую неделю Великого поста священники рекомендуют придерживаться особенно строгих правил, а в первый день – Чистый понедельник – совсем отказаться от пищи и пить только воду. Аналогичные ограничения действуют и во время Страстной недели, во все дни которой разрешено сухоядение, а в пятницу нельзя есть до торжественного выноса «плащаницы» во время вечерни.

Среди продуктов, которые следует исключить из рациона во время поста, мясо и птица, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр, яйца и все продукты с их содержанием, сливочные соусы, алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни), а также сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

В свою очередь, допускаются к употреблению в пищу овощи, фрукты и ягоды, бобы, чечевица, соя, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.), все виды злаков, орехи и сухофрукты, грибы, чёрный хлеб и хлебцы, все виды зелени, салаты, брокколи, спаржа, мёд, хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла, растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Кроме того, постящиеся могут позволить себе блюда из рыбы в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (28 апреля). В Лазареву субботу, которая предшествует Вербному Воскресенью, разрешается есть икру, при этом сама рыба под запретом.

Отдельно отмечается, что не следует поститься пожилым, детям, беременным женщинам и людям с тяжёлыми заболеваниями, например, с анемией и сахарным диабете I типа.