От чего умер Иван Грозный

Из всех российских властителей самым необычным, противоречивым и, даже, загадочным стал Иван IV Грозный. Его правление вызывает сильные эмоции – от проклятий до преклонения. Кто-то считает его безумным тираном, а другие непревзойденным государственным гением. Но все закончилось 440 лет назад — 18 марта 1584 года, первый русский царь скончался.

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В тот день Иван Васильевич долго парился в бане, примерно часа три. Затем, распаренный и в одной белой рубахе сидел на своей кровати. Ему уже было тяжело ходить, хотя вроде еще и не старый – 53 года.

В этот вечер ждал боярина Бельского, чтобы сыграть с ним в шахматы. Сам расставил фигуры и вдруг упал. Кинувшиеся к царю слуги увидели, что он мертв. В руке была зажата фигурка короля.

На российском троне Иван IV просидел ровно полвека и три месяца – с момента смерти отца Василия III 3 декабря 1533 года. Взошел на престол в три года Великим князем Московским, а ушел царем. Был первым, кто принял этот титул в 1547 году и в таковом качестве признан мировым сообществом.

Среди причин смерти Ивана Грозного называют остеофиты. Это такие соляные отложения на костях, которые вызывают сильные боли. Когда в 1963 году были вскрыты четыре гробницы Архангельского собора московского кремля, то на позвоночнике Грозного обнаружили очень крупные остеофиты.

© Реконструированный по методу профессора М. Герасимова облик Ивана Грозного

Именно поэтому царь в последние годы жизни передвигался с таким трудом – любое движение вызывало нестерпимую боль, его даже носили на кресле. Кроме того, Иван Васильевич к этому времени сильно располнел, но не жиром заплыл, а скопилось много жидкости в теле. Он обрюзг и выглядел глубоким стариком. Это считается второй причиной смерти – нездоровый образ жизни.

А привело к нему всевластие – он в людской памяти даже отобрал у своего деда великого князя Ивана III прозвание Грозный, которого после него стали называть Великим. Государь не ограничивал себя и имеются свидетельства довольно распутного образа жизни. Историки истоки такого поведения легко находят в его детстве.

Осиротел малолетний Иван в три года. Отец, Василий III, успел назначить опекунский совет, но очень быстро власть перешла в руки бояр. Их было семь, именно тогда впервые появится термин «Семибоярщина», которое позже перейдет к правительству времен Смуты и закрепится за ним.

Как отмечает великий историк Василий Ключевский, маленький Иван имел «ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум». Но дальнейшие обстоятельства придали ему неестественное развитие.

Вначале умирает мать Елена Глинсквая и при дворе даже не скрывают, что ее отравили. Бояре откровенно помыкают малолетним царем, всячески оскорбляют его и родственников. Даже отца, Василия III, нехорошо обсуждали в присутствии сына. Кругом чужие люди, всю жизнь потом Иван Грозный будет повторять: «Родственники бросили меня!»

Но при этом Иван замечает, что бояре не смеют ставить под сомнение его право на престол – легитимность маленького великого князя не вызывала сомнений. Его даже самые распоясавшиеся аристократы продолжают величать государем.

А ум, как мы отметили, был живой. Мальчик много читал, а обучение тогда было основано на церковных книгах. И вот он в Библии, Часослове и других находит строки о помазаннике божьем и нечестивых советниках. Это же как раз про него!

Иван рано взрослеет, в том числе и физически. Отмечают, что в 13 лет выглядел как 16-летний. А в 17 превосходил всех своих сверстников здравомыслием и серьезностью – сказалось все пережитое им в детстве. Стоит отметить, что гражданское совершеннолетие в то время наступало в 15 лет.

С этого времени он целенаправленно, с трудом, забирает себе власть, которую считал природной. Самодержавие его законное право. И оно проявлялось во всем, в том числе и развлечениях – никаких ограничений у царя быть не может! Вот и получилось, что к 50 годам «поизносил свой земной образ».

© wikipedia.org // Гробницы царя Ивана Грозного его сыновей Федора и Ивана

Из четырех могил Архангельского собора, этой родовой усыпальницы Рюриковичей, вскрытых в 1963 году, кроме самого Ивана Грозного были еще его сыновей царевича Ивана и царя Федора Иоановича, а также военачальника Михаила Скопина-Шуйского (он тоже Рюрикович). Останки не только осмотрели визуально, но и взяли на анализ образцы костей, одежды и, даже внутренних слоев саркофагов.

К изумлению исследователей, у Ивана Грозного и царевича Ивана обнаружили пятикратное превышение содержания ртути. В остальных двух образцах ее не было. Это заставило предположить, что возможно царь и его наследник были отравлены.

Версию окончательно исключать нельзя. Тем более, что такие слухи сразу после кончины Ивана IV были, молва утверждала, что бояре подкупили царского медика. Но подобные байки появляются часто даже в нынешнее время. Доказательств никаких нет.

Но уже в наше время, после исследований останков, была выдвинута еще одна версия – царь и царевич заразились венерической болезнью. Ее как раз завезли испанцы из только что открытой Америки, и она стремительно распространялась по Европе, в том числе и в России. И лечили ее препаратами на основе ртути. Сторонники этой версии утверждают, что ни при каких других болезнях ртуть не использовалась. Но это совсем не так.

Ртуть человек открыл для себя еще 10 тысяч лет назад. Она хорошо была известна и в Древнем Египте, и в Греции, в Китае, и в той же Америке. Широко использовалась краска на ее основе – киноварь. Росписи в египетских и древнегреческих храмах тому свидетельство.

Как отмечает кандидат геолого-минералогических наук Евгений Янин в своей статье «О токсичности и лечебных свойствах ртути», ее свойства описывал еще Плиний. А греческий врач Диоскорид, живший в I веке в Малой Азии, приводил в своем трактате различные лекарства на основе ртути. Она действительно обладает лечебными свойствами, но и сильнейшим ядом тоже является.

Необычные характеристики этого жидкого металла наделяли и магическими свойствами. Так еще даосские монахи использовали ее в своих алхимических опытах. А для европейских средневековых алхимиков ртуть вообще стала основным компонентом. При этом и на Востоке, и на Западе в то время были уверены, что из этого металла можно приготовить эликсир бессмертия.

© vk.com // Кадр из кинофильма «Иван Грозный»

И вот тут вспоминается одно обстоятельство, которое хорошо известно всем историкам. Современники указывают, что Иван Грозный был убежден – он проживет очень долго! А теперь почему бы не представить себе, что эта уверенность была основана на том, что царь принимал такой «эликсир» на основе ртути? И давал его своему наследнику. Это вполне может объяснить повышенное содержание смертельного металла в их останках.

Но и это, конечно, пока утверждать невозможно. Однако такое предположение показывает, что версия с венерической болезнью столь же умозрительна, как и все остальные. Точную причину мы пока не знаем.

Тем не менее ясно одно — к моменту своей смерти 18 марта (28 марта по старому стилю) 1583 года царь Иоан Васильевич IV Грозный был уже глубоко больным человеком с изношенным организмом. С этого дня он войдет в историю как самый противоречивый правитель России. Который прославился своими удачными реформами, в несколько раз расширил территорию государства и мрачным характером, ставшим причиной гибели многих людей.