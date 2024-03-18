КГБ против МВД: чем закончилась "война" между силовиками СССР

В конце декабря 1980 года на станции метро «Ждановская» (современное «Выхино») заместитель начальника секретариата КГБ СССР, майор Госбезопасности, Вячеслав Афанасьев был избит сотрудниками линейного отделения милиции. Поводом для применения силы по официальной версии стали дорогой коньяк и колбаса. В момент избиения чекист Афанасьев бросил ушлым стражам порядка фразу о том, что им не поздоровится. Тогда милициогнеры его убили. Данный инцидент стал отправной точкой в противостоянии двух государственных структур Советского Союза – КГБ и МВД.

Casus belli

В день убийства у Афанасьева был юбилей. Коллеги подарили имениннику коллекционный коньяк, а около девяти часов вечера застолье закончилось. Юбиляр отправился домой, но в вагоне метро задремал. Как известно, в тесном семейном кругу отметить праздник ему так и не удалось. К моменту, когда произошло убийство, противостояние МВД и КГБ было в самом разгаре. Дело в том, что ранее исчез начальник шифровального отдела КГБ майор Виктор Шеймов с женой и дочерью. Произошло это на фоне борьбы министра МВД Николая Щёлокова и председателя КГБ Юрия Андропова за власть и за влияние на Брежнева. Андропову случай с Шеймовым был невыгоден. Получалось, что либо он плохой руководитель ведомства, либо предатель, который знал о вербовке Шеймова ЦРУ. Тогда не исключено, что происшествие в подземке – тщательно спланированная акция, целью которой являлась дискредитация Щëлокова.

Расследование

В КГБ прекрасно понимали, что если под подозрением окажутся сотрудники милиции, то скандальное дело заденет репутацию министра внутренних дел Николая Щёлокова. В свете последних событий Андропову нужно было сделать всё, чтобы расследование не шло незаметно. Для этого он передал дело в прокуратуру. Якобы для раскрытия убийства будет необходим опыт работы прокурора, а не КГБ. Подозреваемые милиционеры – Лобанов, Попов, Рассохин, Возуля, Телышев и Селиванов – в ходе следствия не стали признавать даже факт задержания Афанасьева. А вот сотрудники метрополитена дали совершенно другие показания. Тогда милиционеры пояснили, что передали Афанасьева бригаде медвытрезвителя, а они его уже куда-то и увезли. Незамедлительно был арестован начальник бригады вытрезвителя Гречко, но его вскоре отпустили. Через некоторое время в СИЗО оказался настоящий организатор убийства – майор Барышев. Именно он дал приказ увезти Афанасьева в село Пехорка, где того и убили. Летом 1982 года майора Барышева, милиционеров Лобанова, Попова и Рассохина приговорили к высшей мере наказания – смертной казни.

Победитель и побеждённый

Так Андропов смог сильно ударить по репутации своего противника Николая Щёлокова. После такой «победы» можно было признавать, что Виктора Шеймова завербовало ЦРУ. 10 ноября 1982 года Юрий Андропов стал генеральным секретарём ЦК КПСС. Щёлокова сразу освободили от должности, обвинили в злоупотреблениях властью и коррупции. Его постоянно вызывали на допросы, а ущерб, причинённый государству, оценили в 500 тысяч рублей. Такого давления не выдержала сначала жена Светлана, которая застрелилась на служебной даче 19 февраля 1983 года. А 13 декабря 1983 года её примеру последовал и сам Щёлоков. На этом закончилась война двух государственных ведомств – МВД и КГБ.