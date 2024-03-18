Отдых за городом: как советская дача стала элементом роскоши

В марте 1954 года Моссовет утвердил проекты для строительства загородных дач, которые могли получить москвичи, работающие в различных организациях.

© Главархив Москвы // На даче электромонтера завода «Серп и Молот». Июнь 1953 г.

В русской литературе XIX века можно встретить упоминания о том, что кто-то из героев снял дачу на лето, спасаясь от городской суеты и жары. В те времена можно было снять любой загородный дом в живописном месте, уровень комфорта проживания напрямую зависел от финансовых возможностей человека.

В 1930-е годы члены советского правительства задумались о том, чтобы вернуть традицию дачного отдыха для горожан, но в несколько измененном виде. Теперь все загородные участки и дома находились на балансе города, их нельзя было просто арендовать за деньги, поэтому их давали по распределению от различных государственных ведомств. Так, дачи обязательно полагались партийным работникам, деятелям культуры и заслуженным инженерам. Простые работники заводов, которые работали в городах, могли рассчитывать на летнюю путевку в санаторий от предприятия, но и за них предстояло побороться.

© Дачные постройки в Московской области. 1980 г.

Ситуация с загородным строительством и желанием горожан иметь возможность отдыхать летом на природе сильно изменилась во время Великой Отечественной войны. В тот период истории многие люди уезжали из городов в деревни, чтобы прокормить семью, сами старались вырастить натуральные продукты. Те, кто не уехал, могли получить участки в пригородной зоне для разведения огородов. Конечно, это была временная мера. После 1945 года ситуация с жилым фондом в Москве оставалась напряженной. Поэтому члены правительства искали решение, как разгрузить город и пригородные магистрали в летний период, когда большинство горожан выбирали отдых за городом.

Уже в 1946 году советский архитектор Дмитрий Чечулин предложил систему строительства постоянных дачных поселков вокруг Москвы. В том же году сотрудники Архитектурно-планировочного управления получили задание разработать типовые проекты дачных домов для индивидуального строительства. С этой задачей специалисты справились не так быстро, как планировалось изначально, но в марте 1954 года Моссовет выпустил решение №17/17 «Об утверждении типовых проектов летних дач». В документе, который представлен в Главархиве, утверждены восемь типов дачных домов, которые планировали предоставить в пользование ведомственным работникам и дачным кооперативам от различных организаций. Какие-то из этих вариантов могли быть предложены и для индивидуального строительства, но конкретных уточнений по этому вопросу в документе нет.

Все дома решили сделать унифицированными. Четыре варианта домов можно было построить из деревянного бруса на бетонном фундаменте. Более богатыми в исполнении считались другие четыре варианта каменных домов, которые планировали возводить из силикатного кирпича. Основное отличие проектов заключалось в уровне комфортного проживания. Если дача была каменной, то ее площадь могла составить 33 квадратных метра. Здесь можно было построить сразу четыре комнаты и застеклить веранду.

С деревянным домом возникали проблемы. Его площадь могла составлять по проектным планам не более 26 квадратных метров, поэтому с метражом каждой следующей пристроенной комнаты возникали сложности. Кого-то устраивали две комнаты по 12 метров и неостекленная веранда, а кто-то хотел выгадать три комнаты, но сохранить веранду, что в каменном варианте было выполнить проще.

Так как все типовые проекты в первую очередь предназначались для проживания ведомственных работников, то они отличались довольно широким набором бытовых удобств. Водопровод с горячей водой и бесперебойная городская канализация были предусмотрены по умолчанию. В каменных домах даже были места под установку электроплит, стиральных машин и полноценных холодильников, и еще оставалось место для навесных шкафов и большого обеденного стола.

Так как деревянные дома не располагали такими площадями, то там были предусмотрены только водопровод и канализация. Все оформление кухни и ее техническое оснащение целиком зависело от финансовой возможности хозяев, которые собирались там жить. За любые удобства нужно было заплатить хорошую цену. Поэтому сотрудники каждого предприятия задумывались о том, какую часть выделенного бюджета они готовы потратить на кооперативное приобретение возможности загородного отдыха для своих сотрудников.

Например, деревянные варианты домов обходились в 12 тысяч рублей, а каменные в 16 тысяч. В те времена иногда проще было за эти деньги встать в очередь на покупку машины, которая могла обойтись в половину стоимости деревянного дома, или вложиться в ремонт квартиры, если таковая имелась, с обновлением всей бытовой техники. Особенно если учесть тот факт, что наличие каждой новой комнаты со скромным метражом существенно увеличивало стоимость всего дома, а обстановка во многом зависела от возможностей потенциальных жильцов.

© На летней даче одного из московских детских садов. 1965 г.

Однако именно такими были типовые варианты дачной застройки для москвичей в 1950-е годы, и мода на загородный отдых постепенно возвращалась. С документами Моссовета по истории дачного вопроса в СССР можно познакомиться в Главархиве по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам – с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 9:30 до 15:00.