АК-74 был принят на вооружение армией и флотом СССР 50 лет назад

Пятьдесят лет назад приказом министра обороны СССР No 049 от 18 марта 1974 года на вооружение Советской Армии и Военно-Морского Флота был принят унифицированный боевой автоматический стрелковый комплекс под малоимпульсный патрон 5,45×39 мм, разработанный конструкторским бюро под руководством Михаила Калашникова на Ижевском машиностроительном заводе для замены 7,62-мм автомата АКМ, 7,62-мм ручного пулемета РПК.

В комплекс были включены четыре модификации 5,45-мм автомата Калашникова (АК-74, АКС-74, АК-74Н и АКС-74Н), а также четыре модификации 5,45-мм ручного пулемета Калашникова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н и РПКC-74Н).

При разработке АК-74 Михаил Калашников использовал принципиальную схему АКМ, что позволило быстро запустить массовое производство нового автомата. Одним из новшеств стало применение двухкамерного дульного устройства, которое выполняло функции дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. По сравнению с АКМ кучность автоматического и одиночного огня увеличилась почти в два раза.

"Уменьшение калибра автомата потребовало значительных изменений в основных частях и узлах. Только 36% сборочных единиц и 53% деталей нового автомата были заимствованы из АКМ", - сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

Кроме того, в процессе производства АК-74 выполненные из фанеры части автомата и магазин были заменены стеклонаполненным полиамидом.

Отличительными чертами АК-74 стали экономичность, простота конструкции и высокая надежность при использовании в любых климатических условиях. Более того, вдобавок к улучшениям к повышению точности и удобства использования автомат стал дешевле в изготовлении и обслуживании, чем его предшественники.

Стоит отметить, что к моменту, когда АК-74 был принят на вооружение, армии большей части стран НАТО все еще использовали автоматические винтовки под патрон 7,62×51 мм, над которыми автомат АК-74 имел заметное преимущество по габаритам, эффективности автоматического огня и массе носимого боекомплекта.