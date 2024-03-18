Война из пробирки. США обманули весь мир, чтобы вторгнуться в Ирак

Уже два года Запад критикует Россию за начатую в феврале 2022 года специальную военную операцию. Однако на протяжении предшествующих десятилетий США и их союзники сами не раз вторгались на территории суверенных государств — нередко на другом конце света — во имя своих политических и экономических интересов. Очередной пример такого вторжения — иракская война, которая продолжалась долгие восемь лет, с 2003 по 2011 год, и стала одной из самых противоречивых военных кампаний в истории США. Начатая под предлогом спасения мира от оружия массового уничтожения, она привела к бурному распространению радикального ислама на Ближнем Востоке, а все аргументы в пользу вторжения оказались фикцией. «Лента.ру» в рамках проекта «Право на вторжение» разбиралась, как иракский лидер Саддам Хусейн превратился из союзника Вашингтона в одного из главных его врагов и почему стремительная операция по смене режима обернулась изнурительной восьмилетней войной.

9 апреля 2003 года морская пехота США прошла через Врата Багдада. Танки уже заняли площадь Аль-Фирдоус в центре иракской столицы, где был установлен памятник бессменному президенту страны Саддаму Хусейну. Взобравшись на статую, морпехи закрывают бронзовое лицо иракского лидера флагом Соединенных Штатов и накидывают на его шею стальную цепь, привязанную к гусеничному броневику M88. Боевая машина рвет с места, и 12-метровый бронзовый памятник с грохотом падает на землю под улюлюканье зевак и военных.

Досталось и пьедесталу, на котором красовалось имя Саддама. Попавший в опалу оппозиционно настроенный иракский гражданин с богатой биографией Кадим аль-Джабури, герой многочисленных Ираке.

От верного союзника к коварному врагу

Еще в 1980-х Багдад был одним из ключевых партнеров США в регионе: Вашингтон всячески поддерживал режим Саддама Хусейна в кровопролитной восьмилетней войне с Ираном, где после исламской революции к власти пришли враждебные США силы. Американское правительство через подставные фирмы поставляло Ираку вооружение, включая кассетные боеприпасы, продавало технологии двойного назначения и делилось разведданными.

При этом США Дональд Рамсфельд (в то время спецпосланник президента США на Ближнем Востоке) посетил Багдад, чтобы поинтересоваться, чем еще Вашингтон может ему помочь.

Америка видела в Багдаде силу, способную сдержать воинствующий шиитский экстремизм и предотвратить падение проамериканских государств — Кувейта, Саудовской Аравии и даже Иордании... Этого оказалось достаточно, чтобы превратить Хусейна в стратегического партнера, а его армию в «хороших парней». Майкл Доббс британский журналист и политик, автор серии романов «Карточный домик»

Однако в августе 1990 года, когда Рональда Рейгана на президентском посту сменил Джордж Буш-старший, Саддам Хусейн совершил роковую ошибку: он вторгся в Кувейт, обвинив его власти в воровстве нефти из приграничных районов. Иракский лидер видел в войне возможность укрепить свои позиции в регионе и избавиться от долга в размере 14 миллиардов долларов, которые Багдад взял у Кувейта на войну с Ираном. Всего за несколько дней войска Хусейна захватили всю территорию Кувейта. Иракский лидер полагал, что США не станут вмешиваться во внутриарабский конфликт и дело ограничится лишь рядовыми заявлениями ООН, но просчитался. Кувейт был главным поставщиком нефти в США и одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке.

Действия Хусейна привели Буша-старшего в ярость. Американский лидер собрал международную коалицию в поддержку Кувейта, в которую вошли Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Египет

А Совет Безопасности ООН в свою очередь последовательно принял несколько резолюций, которые осуждали иракскую агрессию, вводили экономические санкции против Багдада и поставили Хусейну ультиматум: либо он выводит свою армию из Кувейта, либо участники международной коалиции сами выдворят ее «всеми доступными средствами».

Иракский лидер проигнорировал ультиматум, и 17 января 1991 года международная коалиция начала операцию «Буря в пустыне»: на протяжении пяти недель по иракским позициям в Кувейте наносились ракетные удары, а 24 февраля войска союзников приступили к наземной операции. Зачистив территорию Кувейта от иракских сил, международная коалиция перешла границу и оккупировала часть территории Ирака. Саддам Хусейн признал свое поражение, подписал перемирие и отказался от притязаний на Кувейт, но это не помогло восстановить отношения с Соединенными Штатами. Война в Персидском заливе превратила его из некогда близкого союзника Вашингтона в коварного врага.

Большая часть санкций ООН, введенных против Ирака после вторжения в Кувейт, сохранилась вплоть до 2003 года и серьезно отразилась на экономике страны, состоянии вооруженных сил и положении рядовых иракцев. А резолюция ООН №687, принятая по окончании войны, предписывала Ираку ликвидировать все оружие массового уничтожения и демонтировать все научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные объекты, уцелевшие после бомбардировок союзников.

Поначалу Хусейн пытался скрыть от ООН реальные масштабы запасов химического оружия, но, осознав, насколько серьезно настроены международные организации, отдал приказ спешно и тайно уничтожить оставшиеся снаряды. Однако было поздно: инспекторы ООН все-таки выяснили, что часть запасов не была уничтожена, и, как ни пытался Хусейн убедить их в обратном, он не смог предъявить никаких доказательств. Ликвидация проходила в обстановке строгой секретности, никаких свидетельств и свидетелей не осталось.

Поведение Саддама, до последнего пытавшегося скрыть важную информацию от ООН, лишь выставило Хусейна в негативном свете: ему уже никто не верил.

К 1996 году представители коалиции уничтожили оставшиеся объекты ядерной и биологической программы — Ирак остался без оружия массового уничтожения. Оставшись без своего главного козыря — химического оружия, Хусейн все же собирался сохранить влияние в регионе, поэтому попытался убедить соседние страны, и особенно Иран, что обманул ООН и сохранил часть арсенала. Этим впоследствии и воспользуются США.

Поводы и доводы

В 2001 году произошли сразу два события, предопределившие судьбу Ирака. 20 января президентом США стал республиканец Джордж Буш-младший, администрация которого с первых дней была одержима иракской проблемой — настолько, что отодвинула на задний план все остальное, включая растущую угрозу со стороны террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

11 сентября страну потрясли ужасные теракты: террористы угнали пассажирские авиалайнеры и протаранили ими башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Теракт унес жизни почти трех тысяч человек.

2977 человек стали жертвами терактов 11 сентября 2001 года

Расследование, в котором участвовало несколько тысяч агентов ФБР, показало: за страшной атакой стояла та самая «Аль-Каида», об опасности которой американскую администрацию не раз предупреждала разведка. Буш-младший был полон решимости отомстить и объявил «глобальную войну с терроризмом». Его администрация выявила десятки стран, в которых действовали ячейки террористической организации, и поставила их правительства перед выбором: либо вы с нами, либо остаетесь с террористами и «будете отброшены в каменный век нашими бомбардировками».

Вашингтон угрожал бомбардировками 60 странам за сотрудничество с террористами

Первой целью стал Афганистан — именно там скрывался главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен. В результате американского вторжения пал режим движения «Талибан» (запрещено в РФ), укрывавший «Аль-Каиду». Значительная часть ее руководства была ликвидирована, а бен Ладен с небольшой группой сторонников скрылся в соседнем Пакистане. Охота за ним продолжалась следующие десять лет: лишь в 2011 году «террорист номер один» был убит американским спецназом в пакистанском Абботтабаде. Военная операция США и их союзников в Афганистане затянулась на долгие 20 лет и закончилась позорным бегством иностранных войск под натиском перешедших в контрнаступление талибов.

Спустя всего год после начала афганской кампании США выбрали новую цель для своей «глобальной войны» — Ирак. В январе 2002 года американский президент выступил со знаменитой речью об «оси зла» — группе стран, спонсирующих международный терроризм и представляющих угрозу США и всему миру. В их число, помимо Ирана и КНДР, попал Ирак.

Стремясь к созданию оружия массового поражения, эти режимы представляют серьезную опасность. Они могут поставлять это оружие террористам. Они могут напасть на наших союзников или попытаться шантажировать Соединенные Штаты. В любом из этих случаев цена безразличия будет катастрофической Джордж Буш 43-й президент США

Уже в ноябре 2001 года Буш-младший ЦРУ перебросило в Ирак группу разведчиков, которым было приказано собрать необходимые для операции разведданные и заручиться поддержкой курдских отрядов самообороны пешмерга. Осенью того же года американский Конгресс проголосовал за наделение президента полномочиями для начала боевых действий против Ирака, если он сочтет их нужными.

Одновременно администрация Буша-младшего пыталась легализовать готовящуюся интервенцию в глазах международного сообщества. К осени 2002 года Вашингтон развернул целую информационную и политико-дипломатическую кампанию по очернению Саддама Хусейна. Утверждалось, что Ирак не просто сохранил оружие массового уничтожения, но и разрабатывает новое. Саддама также обвинили в связях с «Аль-Каидой» и даже возможной причастности к терактам 11 сентября. Более того, американское руководство «уличило» Ирак в попытках заполучить ядерное оружие — вдобавок к биологическому и химическому.

Проблема в том, что всегда будет существовать некоторая неопределенность относительно того, как быстро Хусейн сможет заполучить ядерное оружие. Но мы не хотим, чтобы дымящийся пистолет превратился в ядерный гриб Кондолиза Райс советник президента США по нацбезопасности в 2001-2005 годах

Еще одним аргументом для Вашингтона стали коррупция, нарушение прав человека и репрессии в Ираке. Впрочем, предшествующие 20 лет, особенно в период ирано-иракской войны, американские власти все это совершенно не смущало.

На самом деле к вторжению в Ирак привел целый комплекс причин — как объективных, так и субъективных, рассказывает Мохаммед Ихсан, профессор лондонского Королевского колледжа, эксперт дискуссионного клуба «Валдай». Не последнюю роль сыграла личная неприязнь, которая передалась американскому президенту от отца, воевавшего с Хусейном в 1991 году. «Буш-младший не мог принять того, чтобы Саддам Хусейн оставался и дальше участником международных отношений», — отмечает Ихсан.

Свою лепту внесли противники режима Хусейна, внешние — такие как Израиль и монархии Персидского залива, и внутренние — из иракской оппозиции в изгнании, объединившейся в Иракский национальный конгресс. На протяжении нескольких лет они Конгресс США принял «закон об освобождении Ирака», нацеленный на свержение Саддама Хусейна.

Усилия лоббистов получили еще больший отклик после терактов 11 сентября. Как отмечает Мохаммед Ихсан, американское общество, а еще больше власти страны остро нуждались во внешнем враге, которого необходимо было покарать. И Саддам Хусейн — с якобы имевшимися у него оружием массового уничтожения и связями с организаторами страшных терактов — на эту роль подошел идеально. К тому же «карательная» кампания, как считали в Вашингтоне, могла бы послать четкий сигнал другим странам «оси зла»: не строить агрессивных планов в отношении США.

США в тот момент думали, что вступают в войну для того, чтобы показать другим свою силу и подтвердить, что они возглавляют международную систему Мохаммед Ихсан профессор лондонского Королевского колледжа

Среди других не менее веских причин часто называют неоконсервативные взгляды администрации Буша-младшего, а также ее желание установить контроль над иракской нефтью. Но выделять какую-то одну причину в качестве основной было бы неверно, считает Руслан Мамедов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН: «Скорее это была череда факторов, которые сложились воедино».

Так или иначе, к 2003 году в окружении Буша-младшего практически не было никого, кто выступал бы против войны, отмечает историк и журналист Стивен Кинцер. Вице-президент Дик Чейни был одержим Ираком, Рамсфельд рвался в бой, а Райс говорила президенту то, что он хотел слышать.

Госсекретарь Колин Пауэлл пытался убедить Буша-младшего, что вторжение не будет «таким легким, как это преподносится». Но война была решенным делом — это прекрасно осознавали как в Вашингтоне, так и за тысячи километров от него.

Против готовящейся интервенции публично высказался лишь американский генерал в отставке Брент Скоукрофт, занимавший должность советника по нацбезопасности в администрации Буша-старшего. Чуть менее чем за год до вторжения бывший военный опубликовал в The Wall Street Journal колонку с заголовком-призывом «Не нападайте на Саддама»: он предупреждал, что американское вторжение сыграет на руку исламистам-радикалам бен Ладена, отвлечет США от войны с терроризмом и настроит против Вашингтона страны Ближнего Востока. Как покажут дальнейшие события, Скоукрофт был прав.

Центральным эпизодом подготовки кампании США против Ирака стало печально известное выступление американского госсекретаря Колина Пауэлла в ООН. 5 февраля 2003 года на специально созванном заседании Совбеза дипломат обвинил иракские власти в использовании мобильных биолабораторий, в которых Хусейн якобы производил оружие массового уничтожения и прятал его от инспекторов ООН.

По словам Пауэлла, Ирак вел разработку беспилотных летательных аппаратов для распыления отравляющих веществ.

Для пущего эффекта Пауэлл показал присутствующим пробирку с белым порошком — якобы выращенными в Ираке спорами сибирской язвы. Однако яркая презентация Пауэлла не сработала: проект резолюции ООН, соавтором которой выступили США и которая санкционировала бы боевые действия против Ирака, пришлось отозвать из-за риска вето. У Вашингтона не вышло заручиться поддержкой даже главных союзников — Франции и Германии, а Турция отказалась предоставить свою территорию для дислокации войск США.

Бушу-младшему пришлось довольствоваться «коалицией желающих», куда вошли военнослужащие из Австралии, Великобритании и Польши.

Более того, спустя годы выяснилось, что вся история про иракские мобильные биолаборатории была выдумкой иракского диссидента Рафида Ахмеда Альвана аль-Янаби, сбежавшего в Германию в 2000 году и желавшего избавиться от режима Саддама Хусейна. Пауэлла же ввели в заблуждение, убедив, что американская разведка получила информацию из четырех независимых источников. США и их союзники вступали в войну под ложным предлогом, и глава американского дипломатического ведомства невольно оказался его главным рупором.

Шок и трепет

17 марта Джордж Буш-младший поставил Хусейну ультиматум: он и его сыновья должны покинуть Ирак в течение 48 часов, иначе — война. «Для того, чтобы Саддам Хусейн остался у власти, уже слишком поздно. Но еще не поздно для того, чтобы иракские военные поступили по чести и защитили свою страну, разрешив мирный вход сил коалиции для ликвидации оружия массового поражения», — заявил американский президент.

Иракский лидер принял угрозы Буша за блеф. На следующий день он созвал заседание высшего исполнительного органа страны — Совета революционного командования, которое выпустило ответное заявление.

Жалкий Буш надеялся достичь своих злобных целей без борьбы, что отражает состояние изоляции и поражения, от которого страдает он сам и его жалкие союзники. Саддам Хусейн, из заявления в ответ на ультиматум Буша

По истечении срока ультиматума, 19 марта, американская авиация Доре не оказалось.

Уже на следующее утро возглавляемая США коалиция, в которую также вошли 23 тысячи солдат из Австралии, Великобритании и Польши, перешла в наступление. Союзники прибегли к принятой еще в 1996 году доктрине «шок и трепет»: по командным пунктам, центрам связи, энергетической и транспортной инфраструктуре Ирака были нанесены массированные ракетные удары, призванные парализовать противника и установить быстрое доминирование наступающей стороны.

150 тысяч солдат армии США участвовали в наземной операции в Ираке

Сухопутные силы коалиции, дислоцированные в Кувейте, перешли южную границу Ирака и начали наступление на Багдад. Одновременно с севера двигались силы американского спецназа, к которым присоединились курдские отряды пешмерга. 400-тысячная иракская армия практически не давала отпор наступающей коалиции и даже не приняла простейших оборонительных мер — например, подрыва мостов через реки Евфрат и Тигр и через их многочисленные притоки, что замедлило бы продвижение американских войск и их союзников.

Более того, значительная часть регулярных войск при виде противника «самодемобилизовалась»: иракские солдаты просто снимали с себя военную форму, расходились по домам и старались смешаться с гражданским населением. Не последнюю роль в этом сыграла психологическая война, которую США вели параллельно с боевыми действиями. Стараниями американской военной пропаганды коалиционные войска выглядели в глазах иракских военных как «сверхлюди, способные на все», отмечает профессор лондонского Королевского колледжа Мохаммед Ихсан.

Но, что важнее, иракская армия изначально была существенно слабее войск коалиции, хоть и превосходила их по численности почти вдвое. Кровопролитная война с Ираном, проигранная война в Персидском заливе и десятилетие санкций сильно истощили армию, а ее арсенал за эти годы морально устарел, объясняет Ихсан. К тому же иракский лидер создал множество политизированных элитных армейских подразделений — Республиканскую гвардию, Специальную республиканскую гвардию и «федаинов Саддама», — что лишь деморализовало кадровых военных.

Быстрому продвижению союзнических войск способствовало и то, что они намеренно обходили города, где могли столкнуться с более серьезным сопротивлением. Часть контингента оставалась для их «зачисток», в то время как остальные продолжали стремительно продвигаться к главной цели — Багдаду. По словам историка Стивена Кинцера, некоторые подразделения двигались «настолько быстро, что у боевых машин разрывались гусеницы».

Саддам прекрасно понимал, что его армия не выстоит против коалиции. Но он ошибочно надеялся, что США не решатся на интервенцию Мохаммед Ихсан, профессор лондонского Королевского колледжа

3 апреля, всего через две недели после начала вторжения, коалиционные силы установили контроль над международным аэропортом — идеальным плацдармом для дальнейшего наступления на Багдад. На защиту столицы встали иностранные наемники-исламисты и фанатичные сторонники режима из элитных подразделений. У них не было ни обмундирования, ни современного оружия, ни артиллерийских орудий.

Большинство иракских артиллеристов даже не умели рассчитывать траекторию снаряда

5 апреля мотопехотная бригада под командованием полковника Дэвида Перкинса организовала «громовой набег» — стремительный и неожиданный прорыв позиций противника с целью прощупать их оборону. Колонна танков и бронетранспортеров зашла с юга Багдада, защитники столицы были дезорганизованы и потеряли несколько сотен человек, тогда как потери американцев были минимальными.

Спустя два дня Перкинс предпринял еще один «набег», на этот раз его целью стало сердце Багдада. План сработал: с минимальными жертвами американские военные сумели установить контроль над президентским дворцом и основными транспортными развязками столицы. 9 апреля после ожесточенных боев столичный гарнизон капитулировал. Багдад пал, а вслед за ним и Тикрит — родной город Саддама Хусейна.

Война выглядела как безоговорочный успех Соединенных Штатов. Всего за три недели войскам удалось захватить Багдад и изгнать Хусейна, который скрылся в неизвестном направлении.

Американские военные думали, что с падением Багдада, а вместе с ним и режима Хусейна их «миссия выполнена» — эта фраза украшала гигантский баннер на авианосце «Авраам Линкольн», с которого Буш-младший 1 мая объявил о завершении основных боевых действий в Ираке. Но с торжественной речью американский президент сильно поспешил.

Заложники победы

Одолев иракскую армию, коалиция столкнулась с другими проблемами. В побежденной стране предстояло создать новую армию, силовые структуры и гражданскую администрацию. Для этих целей была создана так называемая Временная коалиционная администрация. Этот орган являлся внутренней структурой Министерства обороны США, просуществовал с апреля 2003 года до июля 2004 года и фактически контролировала все ветви власти Ирака.

Одним из первых декретов Временной коалиционной администрации стал приказ о «дебаасификации» иракского общества, во многом вдохновленный опытом денацификации Германии после Второй мировой войны. Целью приказа была ликвидация правящей партии Баас и созданных при ней общественных и молодежных организаций. Следующим приказом распускались армия, все регулярные военные службы, силовые ведомства и президентская канцелярия, что оставило без работы более полумиллиона человек. При этом около 100 тысяч силовиков не получили права на реабилитацию и повторное трудоустройство в структурах, созданных при поддержке американцев.

ООН признала Временную коалиционную администрацию Ирака оккупационной властью.

«Дебаасификация», призванная демонтировать властную вертикаль режима Хусейна, неожиданным образом отразилась на религиозной жизни страны. Вся иракская правящая верхушка и военная элита, как и сам Саддам Хусейн, исповедовала суннитское направление ислама. Действия американцев лишили суннитов их привилегированного статуса, усугубив существующие религиозные противоречия с шиитами. Это обстоятельство в итоге определило локализацию большинства террористических актов и нападений на американские оккупационные силы. В основном они происходили именно в зоне расселения суннитов — на северо-западе Ирака, в так называемом суннитском треугольнике.

Противостояние суннитов и шиитов в Ираке Суннизм представляет собой основное и наиболее многочисленное направление ислама. Его последователями считают себя до 90 процентов всех мусульман в мире. Одной из главных черт суннизма является делегирование духовной власти в мусульманской общине выборным лицам — халифам из племени курейшитов, к которому принадлежал пророк Мухаммад. Шииты, напротив, допускают передачу абсолютной светской и духовной власти избранному имаму, который должен быть потомком самого Мухаммада. Шиизм также отличается особенно трепетным отношением к семье имама Али ибн Абу Талиба, которого они считают первым и последним праведным халифом, поскольку он был зятем и двоюродным братом пророка Мухаммада. Почитание семьи Али лежит в основе праздников и многих богословских концепций шиитов. Например, в шиитской традиции фактически отсутствует укоренившийся в других течениях ислама запрет на изображение людей. Довольно распространены иконографические изображения имама Али, его сыновей Хусейна и Хасана, а также самого пророка Мухаммада. Паломничество в шиизме также связано с почитанием семьи Али. В Ираке расположены одни из основных мест паломничества шиитов: могила имама Али в Эн-Неджефе и мавзолей его сына третьего шиитского имама Хусейна в Кербеле. В Ираке особенно остро ощущается главный конфликт исламского мира — раскол мусульманской уммы (религиозной общины) на шиитов и суннитов. Страна веками была объектом притязаний и шиитского Ирана, и суннитской Османской империи, что прямо сказалось на современном конфессиональном составе страны, приблизительно 60 процентов населения которой составляют шииты, а 40 процентов — сунниты. При сунните-Саддаме официальная пропаганда Багдада строилась вокруг светского арабского национализма, однако все годы существования его режима иракская шиитская община в той или иной степени подвергалась дискриминации. С приходом к власти партии Баас в 1968 году появился негласный запрет на получение шиитами ключевых постов в армии, силовых структурах и госаппарате, поскольку шииты рассматривались как агенты влияния Ирана, где они составляют до 90 процентов населения. После победы исламской революции 1979 года к власти в Иране пришел теократический режим аятоллы Хомейни, и тогда Саддам, чувствующий идеологическую угрозу, начал открытые репрессии против оппозиционно настроенных шиитских религиозных лидеров и духовенства в целом. Были арестованы и казнены видный шиитский богослов Мухаммад Бакир ас-Садр, возглавлявший религиозно-политическое движение «Ад-Да’ва ал-Исламийа», и 97 членов этой организации. Конфликт внутри иракского общества обострился с началом ирано-иракской войны (1980-1988 годы), что вызвало еще большую неприязнь к Саддаму у иракских шиитов.

Недовольство иракцев подогревалось не только религиозными конфликтами, но и преступлениями американских военных. Наиболее ярким символом оккупации Ирака стали события в тюрьме Абу-Грейб. Расположенный в окрестностях Багдада огромный тюремный комплекс получил мировую известность в 2004 году после обнародования фактов применения пыток к иракским заключенным. Как указал в своем отчете генерал армии США Антонио Тагуба, американские военнослужащие и сотрудники частных военных компаний подвергали узников Абу-Грейба систематическим избиениям, изнасилованию различными предметами, истязаниям водой и электричеством, а также натравливали на них собак.

Еще больший резонанс вызвали всплывшие в прессе фото, где американцы позируют на фоне обнаженных заключенных, принимавших унизительные позы.

Это был просчет со стороны американцев. В администрации президента США считали, что за всем, что происходит в Ираке, стоит Саддам и, если они избавятся от Саддама, все уладится. Мохаммед Ихсан, профессор лондонского Королевского колледжа

Оккупационная администрация не спешила с восстановлением государственных и общественных институтов в Ираке , и образовавшийся политический вакуум стремились заполнить «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и другие террористические организации, заручившиеся поддержкой военных из числа бывших баасовцев. Все это привело к радикализации иракского общества и формированию партизанского движения. Антиамериканские настроения особенно ярко проявились в городе Эль-Фаллуджа, население которого преимущественно составляют сунниты. В апреле 2003 года военнослужащие армии США дважды открывали огонь по мирным демонстрациям, а в сентябре того же года расстреляли свадебный кортеж. В результате Эль-Фаллуджа стала одним из центров сопротивления оккупационным властям.

31 марта 2003 года повстанцы организовали засаду на проезжавшие по городу машины частной военной компании Blackwater. Тела четверых убитых американцев демонстративно повесили на городском мосту. Город перешел под контроль повстанцев, причем симпатии местного населения и поддержка духовенства явно были на их стороне. Тогда американское командование решило силовыми методами подавить очаг сопротивления, и 5 апреля 2004 года начался штурм города.

700 мирных иракцев погибли в битве за Эль-Фаллуджу между американскими солдатами и повстанцами

Битва за Эль-Фаллуджу представляла собой ожесточенные уличные бои с сотнями жертв среди мирного населения. В результате боев город был превращен в руины, а его жители, оставшись без воды, продовольствия и медикаментов, были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в других городах Ирака. Активная фаза штурма продолжалась до 9 апреля, однако отдельные бои и перестрелки продлились до конца месяца. 28 апреля американцы отвели войска из Эль-Фаллуджи, заключив с местными старейшинами договор, по условиям которого город будут контролировать иракские силы правопорядка.

Но в ноябре того же 2004 года американцы снова отправили войска в Эль-Фаллуджу. После первой битвы повстанцы основательно подготовились к новому штурму: оборудовали траншеи и другие укрепления для долгой обороны, установили ловушки с самодельными взрывными устройствами, заминировали автомобили и целые улицы. Объединенный контингент армий США и Великобритании при участии наспех укомплектованной и плохо обученной новой армии Ирака сделал основной упор на массированные артиллерийские обстрелы и бомбардировки города, применяя запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы.

Вторая битва за Эль-Фаллуджу затянулась почти на полтора месяца и стала самым кровавым сражением за все восемь лет иракской войны.

К июню 2004 года США и их союзники по коалиции Абу Мусаб аз-Заркави объявил войну всем иракским шиитам.

В 2006 году члены «Аль-Каиды» устроили серию терактов в Ираке, самым значительным из которых стал подрыв мечети в городе Самарра, одной из главных шиитских святынь страны.

На улицы Самарры, Багдада и других городов Ирака вышли тысячи протестующих, по всей стране начались столкновения шиитов и суннитов. Теракты и многочисленные религиозные погромы стали благодатной почвой для объединения существовавших на тот момент ячеек суннитских радикалов. Их союз с иракским филиалом «Аль-Каиды» оказался взаимовыгодным, и вскоре из него «Джебхат ан-Нусра» она превратилась в хорошо известное «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

Так как одной из причин вторжения в Ирак была борьба с исламскими радикалами, американцы были вынуждены реагировать на возросшую в результате их политики террористическую угрозу. В 2007 году Буш-младший принял решение отправить в Ирак дополнительный контингент войск численностью 20 тысяч человек, чтобы, по его словам, осуществить «последний большой рывок» и в конце концов победить в войне.

Но планам тогдашнего американского лидера не суждено было сбыться: 2007 год спущен государственный флаг США.

Выигранная битва, проигранная война

1 сентября 2010 года, спустя семь с половиной лет после начала боевых действий, президент США Барак Обама выполнил данное еще перед выборами обещание — положить конец войне в Ираке. «Операция "Иракская свобода" завершена. Мы справились со взятой на себя ответственностью, однако настало время перевернуть страницу», — заявил он в видеообращении к нации. Американский политик в 2002 году назвал готовящееся вторжение «глупой войной, продиктованной не разумом, а эмоциями», поэтому ее завершение было для него делом принципа.

К концу 2011 года американские военные окончательно покинули Ирак. За семь с половиной лет боевых действий и партизанской войны «коалиция желающих» потеряла 5 тысяч военных — по большей части американских. Причем потери во втором этапе войны — после «выполнения миссии» — оказались кратно большими, чем в начале вторжения, а планы по послевоенному преобразованию Ирака в демократию западного образца полностью провалились.

Соединенные Штаты выиграли битву, но проиграли войну Мохаммед Ихсан, профессор лондонского Королевского колледжа

Война, начатая под надуманным предлогом и сопровождавшаяся чередой скандалов — от пыток в Абу-Грейбе до «сопутствующего убийства» журналистов Reuters, — еще больше запятнала репутацию Соединенных Штатов, и без того подпорченную многочисленными интервенциями. Даже генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, довольно сдержанный в своих оценках, заявил, что война в Ираке стала нарушением международного права. «Она не соответствует Уставу ООН, и с нашей точки зрения, и с точки зрения Устава она была незаконной», — сказал он в интервью «Би-би-си» в 2004 году.

В войне разочаровались и сами жители Соединенных Штатов. Если сначала вторжение в Ирак поддерживало большинство американцев, то сейчас лишь треть граждан США считают, что эта кампания положительно отразилась на безопасности их страны.

Иракская кампания Halliburton, которую когда-то возглавлял ярый сторонник войны вице-президент Дик Чейни, заработала миллиарды долларов на проектах по восстановлению иракских нефтеперерабатывающих заводов и строительстве тюрем для военнопленных. А компании Boeing, Lockheed Martin и McDonnell-Douglas лишь за 2002 года заключили с Пентагоном контрактов на 41 миллиард долларов.

Война в Ираке — это историческое, стратегическое и моральное бедствие. Начатая на основе ложных предпосылок, она подрывает глобальную легитимность Америки, подрывает ее моральный авторитет. Збигнев Бжезинский, политолог, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере

Для Ирака, который на протяжении всех этих лет «освобождали» США, последствия войны оказались куда более плачевными. Точных данных по потерям среди иракцев, особенно среди мирного населения, нет, а цифры из разных источников не вызывают доверия из-за колоссального разброса: от 200 тысяч до 1 миллиона человек.

Через несколько лет после вывода американских войск территория Ирака стала комфортной базой для террористов «Исламского государства». На протяжении почти восьми лет, что США находились в Ираке, они не сумели создать в стране армию, способную противостоять внутренним угрозам, не говоря уже о внешних, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Мамедов. Более того, с 2006 года страну возглавлял шиит Нури аль-Малики, который проводил довольно жесткую политику в отношении суннитских политиков, обвиняя их в связях с террористами, что в итоге склонило суннитские племена к поддержке идей «Исламского государства».

Операция США и их союзников против ИГ в Ираке В 2014 году боевикам «Исламского государства» удалось закрепиться на севере и западе Ирака. 10 июня террористы захватили Мосул и начали наступление на Багдад, объявив о создании халифата. Иракское правительство обратилось за помощью к США, которые в спешке собрали коалицию более чем из 60 стран. Помимо членов НАТО, в нее вошли Саудовская Аравия, Иордания, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Австралия. За два года объединенные военно-воздушные силы союзников без санкции Совета Безопасности ООН нанесли 3847 авиаударов по территории Ирака, но так и не добились поставленной цели — уничтожения ИГ. С весны 2015 года коалиция была вынуждена увеличить контингент сухопутных войск, чтобы отбить захваченные террористами иракские территории. Самой масштабной наземной операцией союзников под эгидой США стал штурм Мосула, продолжавшийся с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года, в котором приняли участие регулярная иракская армия и бойцы курдского ополчения. К осени 2017 года коалиция освободила город Рава, на тот момент последний подконтрольный ИГ населенный пункт. 9 декабря 2017 года иракские власти объявили о победе над ИГ, однако спорадические бои продолжались вплоть до весны 2018 года. Более трех последующих лет в Ираке шла усиленная подготовка контртеррористических подразделений; иностранные войска окончательно покинули территорию страны лишь 31 декабря 2021 года.

К 2014 году «Исламское государство» установило контроль над 40 процентами территории страны и провозгласило там халифат. Теперь иракские власти сами были вынуждены просить США и их союзников ввести войска, поскольку оказались не в состоянии дать отпор террористам. Операция против ИГ официально завершилась в 2021 году, но в Ираке по-прежнему остаются американские военные советники и инструкторы.

До войны Ирак был одной из самых развитых стран региона, но после американских авиаударов и прихода ИГ от ее великолепной инфраструктуры почти ничего не осталось. Непоправимый урон был нанесен иракскому культурному наследию: в одном только 2003 году из галерей и музеев были тайно вывезены десятки тысяч артефактов, возраст которых составляет несколько веков, а то и тысячелетий. С тех пор американцы вернули 17 тысяч украденных экспонатов, еще около 40 тысяч предстоит отыскать.

Проблема была в том, что американцы, свергнув режим Хусейна, не предложили ничего взамен. Они не подготовились к постконфликтному периоду, они не обеспечили безопасность страны, а просто вывели войска, что привело к хаосу. Это был такой слон в посудной лавке. Руслан Мамедов, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Военные и послевоенные потрясения не прошли бесследно для Ирака, в котором до сих пор сохраняется общественно-политическая нестабильность и процветает коррупция. Неудивительно, что многие иракцы, особенно люди старшего поколения, с ностальгией вспоминают времена Саддама — не из-за симпатий к диктатору, а из-за уровня жизни, который был при нем. «По крайней мере, тогда они чувствовали себя в безопасности, у них было электричество и правительство хоть с каким-то видением будущего», — говорит профессор лондонского Королевского колледжа Мохаммед Ихсан.

События в Ираке не прошли бесследно и для его соседей, запустив цепную реакцию политических кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, кульминацией которых стала «арабская весна». Оппозиционные силы в арабских странах увидели в падении режима Хусейна шанс на освобождение и светлое будущее для своих стран, а их правительства — угрозу для себя. Растущее социальное напряжение и преследование оппозиции вылились в 2010-2011 годах в волну протестов по всему региону.

Эти волнения спровоцировали еще большую нестабильность, в ряде случаев переросшую в затяжные гражданские войны. А зародившееся в Ираке «Исламское государство» тем временем продолжает совершать теракты на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Азии.