«Череп и кости»: тайна студенческого братства, которое управляет США

«Череп и кости» (по-английски Skull & Bones) — старейшее студенческое общество Йельского университета, в котором, по слухам, состоят исключительно выходцы из богатейших и влиятельнейших семей США. Почему, по слухам? Потому что общество тайное, и с ним связано немало секретов и конспирологических теорий.

Студенческое братство

Вообще истоки студенческих обществ историки усматривают еще в рыцарских орденах. А то и глубже — в античной традиции студенческих пирушек. Доподлинно известно, что в Средневековой Европе студенческие землячества существовали уже в середине XIII века. К XVIII веку особенно широкое распространение студенческие «вольнодумческие» объединения получили в Германии. Отсюда они и попали в Америку. Идею основания тайной организации высказал в 1832 году секретарь Йельского университета Уильям Рассел, ранее учившийся в Германии.

Тайны «Черепа и костей»

Свое название общество получило в соответствии с эмблемой, которой был выбран известный символ death head — череп с двумя скрещенными под ним костями. А вот что означает число 322 под «логотипом», доподлинно неизвестно. Есть версия, что это год основания общества — 32 — а вторая «двойка» — знак того, что «Череп и кости» является филиалом тайного германского сообщества студентов. Другая версия соотносит число с датой смерти древнегреческого политика и оратора Демосфена (322 г. до н.э.), который был основателем аналогичного тайного общества.

Узкий круг

Долгое время руководство общества придерживалось принципа WASP — то есть членами «Черепа и костей» могли стать лишь белые англосаксонские протестанты (White Anglo-Saxon Protestants). Причем до 1991 года в рядах не было ни одно женщины. Вообще «Череп и кости» называют самым малочисленным из аналогичных студенческих сообществ — ведь по уставу в год в него можно принимать не более 15 человек, а одновременное количество участников не должно превышать 800.

Те, кто правят Америкой

Такая малочисленность и сложная процедура вступления и родили слухи, что члены «Черепа и костей» правят США. И в этом вполне может быть зерно истины. Известно, что членом общества был, например, Джордж Буш-старший, а в настоящее время является Джордж Буш-младший. Ну а в аппарате последнего — в бытность его президентом — было еще шесть участников тайного «сообщества избранных».