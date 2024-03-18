Евсей Лубицкий: как самому известному двойнику Сталина удалось дожить до 1981 года

О том, что у лидеров тоталитарных режимов бывают двойники, знают все. Были они и у Иосифа Сталина, ведь «вождь народов» имел все основания опасаться за свою жизнь. Говорят, даже приближенные не знали, в какой спальне своей резиденции Сталин будет спать. Генералиссимус ночью переходил из одной комнаты в другую. Что касается двойников, то они позволяли избежать покушения на оригинал и помогали одновременно оказываться в разных местах, запутывая врагов и вдохновляя народ.

У Сталина был не один двойник, а целая команда. Точное их количество так и осталось тайной, но самым известным из них был Евсей Маркович Лубицкий. Он стал «дублером» вождя в 1935 году, а до этого трудился обычным бухгалтером. Новую работу Евсей получил после знаменитого покушения в Ленинграде. Тогда в коридоре Смольного застрелили близкого соратника Сталина Сергея Кирова.

© Слева Сталин, справа его копия

После смерти Кирова спецслужбы начали искать людей, похожих на Иосифа Виссарионовича. Евсей Лубицкий в числе первых попал на заметку, ведь от природы был копией Сталина. Но и ему, по некоторым сведениям, сделали две пластические операции. После этого бухгалтера Лубицкого начали тщательно готовить к важной миссии.

Мало быть просто похожим на вождя. Нужно было освоить его походку, мимику, жестикуляцию, манеру говорить и держаться на людях. Лубицкого, как и других двойников, долго готовили к важной работе. Когда обучение закончилось, двойники приступили к своим обязанностям. Их задачей было присутствие на массовых мероприятиях, когда вероятность покушения была особо высокой.

© Сталин и Лубицкий в разные годы

Дебют Евсея Марковича состоялся на встрече с делегацией зарубежных шахтеров. Они приехали с дружественным визитом в Москву и в их программе было непродолжительное общение с лидером Советского Союза. С первой своей миссией Лубицкий справился блестяще. После этого он неоднократно заменял Сталина во время ответственных выходов, в том числе на парадах на Красной площади.

Ненужные свидетели и опасные исполнители

Совершенно очевидно, что двойник Сталина — ответственная и секретная работа. Но как быть с семьей, ведь у Лубицкого была жена и, скорее всего, дети. О судьбе близких Евсея Марковича нет никакой информации. Есть предположение, что их просто уничтожили, чтобы не рисковать разоблачением важного сотрудника.

© Сталин это или нет? Не знает никто

Вообще, судьбе случайных людей, узнавших о существовании двойников вождя, не позавидуешь. Ходит легенда о горничной, которая случайно столкнулась на правительственной даче с двумя Сталиными. Больше ее никто не видел. Есть предположение, что из-за двойников в 1937 году расстреляли начальника службы государственной безопасности Генриха Ягоду. Именно он отвечал за подготовку дублеров.

Но хуже всего было самим двойникам. У того же Евсея Лубицкого не было шансов вернуться к обычной жизни, если он перестал бы быть нужным. По разным данным от 15 до 20 двойников, в разное время работавшие в службе безопасности, расстались с жизнью и просто исчезли.

Простое везение

Вероятно, печальная участь постигла всех фальшивых Сталиных, кроме одного. Евсей Маркович не погиб, хотя его жизнь и висела на волоске. В начале 50-х любимый двойник вождя впал в немилость. Его осудили на 10 лет, и отправили отбывать срок на Крайний Север. Для немолодого уже человека такой приговор был равносилен смертному. Возвращение Лубицкого после отсидки явно планировалось.

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К счастью, Евсея Марковича осудили незадолго до смерти Сталина в 1953 году. Поэтому очень скоро он освободился и вернулся к цивилизации. Даже после амнистии мужчине не позволили жить в столице, и вообще в европейской части СССР. Он был вынужден обосноваться в одной из теплых республик Средней Азии.

А еще ему пожизненно запретили отращивать усы. Так, чтобы никто не догадался. Самый известный двойник Сталина прожил долгую жизнь. Он пережил Хрущева и умер под конец правления Брежнева, в 1981 году.