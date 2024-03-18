«Муштра»: зачем на самом деле в армии учат ходить строем

В античные времена в армии как система воинского обучения появилась муштра. С её помощью от солдат добивались идеальной строевой подготовки, дисциплины и слаженности в бою. В то время именно от того, насколько были вымуштрованы бойцы, зависел исход боя. За сотни лет в военном деле многое изменилось, но строевой подготовке уделяется большое внимание и в современной армии. Так в чем же её смысл?

Повторение – мать учения

Начать нужно с того, что строевая подготовка способствует воспитанию в солдатах и офицерах дисциплины, без которой высококвалифицированная армия просто немыслима. Кроме того, солдаты, шагая в чётком строю и мгновенно реагируя на команды командиров, лучше осознают свою причастность к общему делу. Бывалые офицеры уверяют – если солдаты во время занятий по строевой подготовке выполняют команду десять раз, то потом без колебаний выполнят её и в одиннадцатый.

Несмотря на развитие военной техники, в российской армии по-прежнему ведущая роль отводится умению человека воевать и его боевому духу. В реальном бою неподготовленный боец может допустить ошибку, которая приведёт к плачевным результатам. Этого избежать как раз помогает строевая подготовка. У обученных солдат все действия доведены до автоматизма, а выполнение любого приказа не обсуждается.

Вместе – и горы по колено

Ещё один плюс строевой подготовки – эмоциональное единение. Солдаты, шагающие в одном строю со своими товарищами, чувствуют уверенность в том, что их всегда поддержат, придут на помощь. Кроме того, такое состояние, уверяют военные психологи, порождает готовность самому прийти на выручку в нужный момент.

Многие эксперты в области военного дела сходятся во мнении, что как бы не менялась армии, какие бы высокие технологии не внедрялись, заменить строевую подготовку едва ли получится. Да и нужно ли пытаться? Данная система воинского обучения успела себя хорошо зарекомендовать, а аналогов ей пока не придумали.