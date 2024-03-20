Как в России отмечают праздник в честь первого полета человека в космос

День космонавтики в России отмечают каждый год. Впервые его отпраздновали в 1962-м, ровно через год после первого полета человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин, имя которого благодаря этому стало известно во всем мире. История и традиции этого праздника — в материале «Ленты.ру».

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Когда отмечают День космонавтики

В России День космонавтики каждый год отмечают 12 апреля. Несмотря на то что это государственный праздник, официального выходного в этот день нет. Поэтому в пятницу, на которую он выпадает в 2024 году, россияне будут работать.

История первого полета человека в космос

СССР стал передовиком в мировой космонавтике в начале 60-х годов минувшего века. Будучи в состоянии холодной войны с США, Советский Союз также соревновался с ними и в космических достижениях — и выиграл гонку, раньше всех отправив человека в космос.

Отбор команды для первого полета в космос начали в январе 1959 года, отвечали за это Военно-воздушные силы. На первом этапе рассмотрели кандидатуры почти 3,5 тысячи пилотов реактивных истребителей младше 35 лет, однако до последнего этапа дошли только 12 из них.

После финальных экзаменов количество кандидатов на роль первого человека в космосе сократилось до шести, а за месяц до запуска — до трех. К полету готовили Юрия Гагарина, Германа Титова и Григория Нелюбова. Для каждого из них сделали индивидуальные скафандры, ведь до последнего не было понятно, кто именно будет первым космонавтом.

Валентина Глушко с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым из-за улыбки летчика. Германа Титова сделали главным дублером Юрия Гагарина: 12 апреля 1961 года они вместе направились на стартовую площадку космодрома Байконур, с которого должны были запустить космический корабль «Восток».

При любом недомогании Гагарина именно Титов отправился бы в полет. Но замена не потребовалась, и первым человеком, который увидел Землю из космоса, стал 27-летний Юрий Гагарин.

Что стало с Германом Титовым и Григорием Нелюбовым?

Герман Титов полетел в космос вторым, вскоре после Гагарина. При этом именно он раньше других совершил длительный полет. Он провел на орбите больше суток — с 6 по 7 августа 1961 года. Кроме того, он до сих пор остается самым молодым космонавтом в истории: ему было 25 лет, когда он отправился в первый полет.

Григорий Нелюбов, единственный космонавт из «гагаринского набора», так и не полетел в космос. В 1963 году он стал одним из трех участников конфликта из-за разбитой солонки в буфете Звездного Городка. Буфетчица вызвала военный патруль, и Нелюбов в порыве эмоций оскорбил одного из комендантов и отказался извиняться. В итоге рапорт ушел «наверх», и космос для Нелюбова закрылся.

Перед полетом Юрий Гагарин записал радиообращение к соотечественникам, в котором признался, что вся жизнь в момент перед полетом кажется ему одной большой подготовкой к этому торжественному испытанию. Космонавт рассказал, что в момент, когда ему предложили первым полететь на земную орбиту, испытал одновременно и радость, и гордость, а также большое счастье от возможности «бросить вызов дикой природе».

Восток стартовал 12 апреля 1961 года в 06:07 по байконурскому времени

При запуске Гагарин скомандовал «Поехали!» — эта фраза впоследствии стала крылатой. В полете он кораблем не управлял — «Восток» облетел Землю с помощью автоматической программы, так как никто не представлял, что может случиться с пилотом после выхода в космос. Он следил за состоянием всех систем «Востока», а также докладывал по радиосвязи на Землю о том, что видит.

После того как «Восток» совершил полный круг вокруг планеты, Гагарин спустился на землю, последние метры преодолев на парашюте. Приземлился он в Саратовской области.

108 минут длился полет Юрия Гагарина

Сограждане узнали о полете Юрия Гагарина в космос 12 апреля, в 10:02 по московскому времени. Радиоведущий Юрий Левитан зачитал сообщение о его полете и включил запись его обращения, которое первый космонавт записал перед полетом. Радиоточки в этот момент работали по всей стране. Вскоре об успешном полете Гагарина узнали во всем мире.

Судьба Гагарина после полета в космос

Юрий Гагарин Гагарин не оставил космонавтику. Вернувшись с орбиты Земли, он Елизаветой II. За это время с ним произошло несколько необычных ситуаций.

Интересные случаи из жизни Гагарина во время «Миссии мира»

Об этом случае любят вспоминать Русском космическом обществе. После формального обеда с Юрием Гагариным Елизавета II сама обратилась к нему с просьбой о совместной фотографии. Этикет британской королевской семьи запрещает монаршей особе просить сфотографироваться с кем-то — она может лишь согласиться на предложение другого человека. Однако королева Великобритании парировала тем, что сделала фото с неземным человеком, а значит, не нарушила никаких правил. Полет в Чехословакию Когда Юрий Гагарин летел из Москвы в Прагу, которая в то время была столицей Чехословакии, произошел другой интересный случай.

Пассажиры самолета узнали в темноволосом улыбчивом мужчине космонавта и бросились брать автографы и расспрашивать о том, что он видел во время полета. Из-за того, что все люди не сидели на своих креслах, а собрались в одном месте, самолет мог накрениться. Тогда командир решил пригласить Гагарина в кабину к пилотам и даже пустил за штурвал. Визит на Кубу Когда Юрий Гагарин приземлился в аэропорту Кубы, его ждали толпа людей и президент страны Фидель Кастро. Вдруг начал лить тропический дождь, от которого все моментально промокли до нитки. Гагарину перед выходом дали дождевик, но он решительно отказался его надевать и вышел к ожидающим его кубинцам в белом костюме, который за минуту также полностью вымок.

Вернувшись из турне с «Миссией мира», Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК). В апреле 1967 года, через шесть лет после своего легендарного полета, Гагарин едва снова не оказался в космосе. Он был Владимира Комарова, но замена оказалась не нужна. Это спасло Гагарину жизнь: полет, который состоялся 23-24 апреля 1967-го, закончился неудачно. Космический корабль разбился во время возвращения на Землю из-за отказа как основного, так и запасного парашютов. В результате крушения Владимир Комаров не выжил.

Самого Юрия Гагарина не стало всего через год — 27 марта 1968 года 34-летний космонавт разбился на учебном истребителе. Вместе с ним в летательном аппарате был и другой Герой СССР — летчик Владимир Серегин.

Как появился День космонавтики

9 апреля 1962 года Президиум Верховного Совета СССР подписал указ об установлении нового государственного праздника — Дня космонавтики.

Отмечать День космонавтики решили 12 апреля. Праздник сохранили и после развала СССР: 13 марта 1995 года Госдума приняла ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», включив в число последних и День космонавтики.

Однако это не единственный связанный с космосом праздник, который выпадает на 12 апреля. В этот же день празднуют Всемирный день авиации и космонавтики: его учредили в конце 1960-х во время конференции Международной авиационной федерации — организации, которая оказывает содействие космонавтике и авиации.

Как День космонавтики стал международным праздником

7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в мире наступает новая космическая эра. И в связи с этим на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В этот день сотрудники мировой космической сферы также празднуют «Юрьеву ночь».

«Зарубежные астронавты организуют вечеринки с угощениями, конкурсами. Обязательно подобные мероприятия проводятся на МКС», — рассказал «Ленте.ру» первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Как отмечают День космонавтики в России

Несмотря на то что праздник уже принял статус международного, в России его по праву считают именно своим, отметил Иван Андриевский.

В первую очередь это наш праздник — труд тысяч и тысяч советских инженеров, конструкторов, рабочих позволил нашей стране совершить этот прорыв мирового масштаба. Учитывая политическое противостояние того времени, столь значимое событие стало знаковым для всех граждан нашей страны. За рубежом 12 апреля отмечают не так широко — на мировом уровне этот праздник «зарегистрирован» лишь с 2011 года, — Иван Андриевский первый вице-президент Российского союза инженеров.

2011-й в России стал Годом российской космонавтики. Космический корабль «Союз ТМА-21», который отправился на миссию в том году, назвали в честь Юрия Гагарина. А в стране учредили премию имени первого космонавта.

2016-й в «Роскосмосе» объявили Годом Юрия Гагарина в память о полете, который он совершил 55 лет назад. А 12 апреля того года в 20 крупных городах страны организовали флешмоб «Подними голову». Тогда в один миг в небо взмыли 108 тысяч воздушных шариков с портретом Гагарина — ровно по числу минут, проведенных им за пределами Земли.

День космонавтики не отменили даже в 2020 году, когда в мире бушевала пандемия коронавируса. Тогда Музей космонавтики Москвы запустил онлайн-проект «Не выходи из космоса». Он позволил россиянам онлайн прослушать лекции о секретах Солнечной системы, поиграть в квизы или посетить экскурсии, не выходя из дома.

День космонавтики для детей

В детских садах и школах перед праздником устраивают классные часы, на которых рассказывают детям о подвиге Юрия Гагарина. Кроме того, в преддверии 12 апреля с 2016 года для учеников проводят так называемый «Гагаринский урок». Школьникам показывают отрывки из интервью разных российских и советских космонавтов, где те рассказывают, как решились на такую опасную профессию и как их вдохновил пример Гагарина.

Традиции и суеверия космонавтов

В свой профессиональный праздник космонавты любят рассказывать необычные истории из жизни и делятся суевериями, в которые верят.

Понедельники

Оказывается, космонавты не любят понедельники — в этот день недели никогда не назначают вылеты. Считается, что понедельники всегда несчастливые и сулят катастрофы.

24 октября

Еще один неблагополучный день — 24 октября. Дважды в истории — в 1960 и в 1963 годах — на Байконуре и неподалеку происходили катастрофы с жертвами.

Автографы и черные ручки перед полетом

Космонавты никогда не подписывают фотографии и даже стараются не писать ручкой с черными чернилами незадолго до вылета. Это считается плохой приметой.

Зато святая традиция каждого космического летчика — оставить автограф на двери номера в отеле «Космонавт», в котором проходит их последняя перед полетом ночь. Такой «вандализм» даже поощряется, и персоналу отеля запрещено стирать или закрашивать надписи.

Красные гвоздики

А еще перед полетом все российские космонавты возлагают алые гвоздики к кремлевской стене, где покоятся их коллега Юрий Гагарин, а также ученый и ракетостроитель Сергей Королев.