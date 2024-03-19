Международный день клиента и День моряка-подводника: какие праздники отмечают 19 марта

В России и во всем мире во вторник, 19 марта, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни.

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В эту дату празднуют Всемирный день социальной работы, Международный день клиента, а также День моряка-подводника в России.

Всемирный день социальной работы

Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника, объединяющего представителей работы социальной направленности, в 1983 году выступили Международные Федерация социальных работников и Ассоциация школ соцработы.

Социальная работа очень многогранна и охватывает различные категории и группы населения, чем обусловливается ее направленность. Основной же задачей социальной работы является обеспечение определенного уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты. Во всех учреждениях, органах и организациях системы социальной работы проводятся мероприятия, посвященные проблемам сферы деятельности, достижениям и успехам в преодолении этих проблем.

Международный день клиента

Цель праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Ведь клиент — это основа бизнеса. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество. Как именно — каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

День моряка-подводника в России

Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил ВМФ России. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.