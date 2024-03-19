30 лет назад закончилась жестокая война, изменившая Югославию и мир

30 лет назад, в марте 1994 года, премьер-министр Республики Босния и Герцеговина Харис Силайджич, министр иностранных дел Хорватии Мате Гранич и президент Хорватской республики Герцег-Босны Крешимир Зубак подписали в Вашингтоне соглашение о прекращении огня и создали федерацию. Боснийская война, самая кровопролитная и жестокая из всех конфликтов в бывшей Югославии, сопровождавших развал социалистического государства, перешла в новую фазу. Сербские части, доселе успешно противостоявшие на поле боя разобщенным противникам, столкнулись с объединенной силой. Как Вашингтонское соглашение позволило боснийцам и хорватам победить сербов и создать Боснию и Герцеговину и почему мирный процесс не спас регион от интервенции НАТО — в материале «Ленты.ру».

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Хроника распада

Современная Босния и Герцеговина (БиГ), какой она стала по окончании кровопролитной войны, — уникальное государственное образование. Это конфедерация, союз суверенных государств. В нее входят Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) и Республика Сербская (РС). ФБиГ, в свою очередь, состоит из двух бывших государственных образований: боснийской Республики Босния и Герцеговина и Хорватской республики Герцег-Босна.

Босния и Герцеговина находится между Хорватией и Сербией. Это преимущественно гористый регион, в котором примерно в равных пропорциях проживают хорваты (в основном католики), босняки (сербы-мусульмане) и сербы (в основном православные).

Назвать Боснию и Герцеговину единой сложно — это сравнительно хрупкая система сосуществования наций, возникшая после жестокой и кровопролитной Боснийской войны, начавшейся в начале 1990-х годов на фоне развала социалистической Югославии

© Сараево, 1994 год

Босния, как уже было сказано, — край гор, лесов и горных ущелий. Чем-то это напоминает Кавказ: в соседних ущельях и населенных пунктах жили представители разных народов — сербов, хорватов, босняков. При этом все они говорят на одном надъязыке — сербохорватском, но их диалекты сильно отличаются.

Местные общины жили обособленно, мало понимали друг друга и к тому же по-разному верили в бога. А в XX веке к языковым и религиозным различиям добавились еще и националистические противоречия.

Поэтому после развала Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) в начале 1990-х годов в Боснии, одной из шести республик, началась война: каждый из трех народов, населявших край, хотел независимости

В Югославии самым многочисленным народом были сербы. Однако в Боснии сербы были меньшинством и составляли около 30 процентов населения Боснии и Герцеговины. 9 января 1992 года скупщина (парламент) боснийских сербов провозгласила Сербскую Республику. Они хотели вернуться в состав Сербии или остаться в составе Югославии, но жили в административных границах бывшей социалистической Боснии. Босняки, то есть сербы, во времена османского владычества принявшие ислам, составляли большинство в Боснии — около 50 процентов. Они хотели получить независимость после развала социалистического государства. Боснийские хорваты же хотели вернуться в Хорватию, провозгласившую независимость 25 июня 1991 года.

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В 1991 году в Боснии и Герцеговине проживало более 4,3 миллиона человек: около 43,5 % населения составляли босняки-мусульмане, сербы — примерно 31,2 %, хорваты — около 17,4 %

Нетрудно догадаться, что страна была раздроблена на анклавы и отделенные друг от друга районы. И когда социалистическая Югославия начала дробиться в 1990 году, ждать взрыва этого порохового бочонка Балкан оставалось недолго.

Хроника распада социалистической Югославии Образовавшаяся по итогам Второй мировой войны Югославия основывалась на принципах этнотерриториальной федерации (то есть каждый из народов страны имел свою национальную республику, из которых и состоял союз, подчинявшийся центральному правительству в Белграде) и авторитарной власти Иосипа Броз Тито. Предполагалось, что проживавшие в Хорватии и Боснии сербы будут противовесом национальным устремлениям хорватов и боснийцев (народов, родственных сербам, но исповедующих католицизм и ислам), а созданные в Сербии автономии Косово и Воеводина ограничат сербский национализм. Однако после смерти Иосипа Броз Тито и крушения социалистического лагеря шаткий этнорелигиозный мир Югославии начал рушиться. Хорваты и боснийцы требовали независимости, а выступающие с позиций Великой Сербии националистически настроенные сербы ратовали за сохранение единой Югославии. В 1991 году некогда общее государство балканских народов распалось. Словения обрела независимость в результате короткой десятидневной войны, Македония и вовсе ушла без единого выстрела. Другим регионам повезло куда меньше. Протестные выступления в Боснии, Хорватии и Косово быстро переросли в погромы, а затем и в полномасштабные войны. В 1991 году началась война в Хорватии, в 1992 году — в Боснии. В российской традиции эти войны принято объединять в один «югославский кризис», и у этого есть основания. Боснийские мусульмане и хорваты-католики, несмотря на взаимные противоречия, фактически объединились против православных сербов. Первоначально сербы имели преимущество в живой силе и технике, однако объединение боснийцев и хорватов, а также поддержка НАТО (европейские страны ограничились дипломатической и экономической поддержкой Хорватии, но военные советники из США обучали и консультировали хорватскую армию) определили итог конфликта. В результате операции «Буря» на территории Хорватии была ликвидирована Республика Сербская Краина, а Хорватия отстояла свою независимость. Последовавшая затем операция «Обдуманная сила» подавила наступательный потенциал Республики Сербской и обеспечила независимость Боснии. Первый этап югославских войн завершился подписанием в 1995 году Дейтонских соглашений, которые подтвердили независимость Боснии и Герцеговины.

Большая война

В 1990 году в Боснии и Герцеговине выбирали состав парламента. Три националистические партии объединились в коалицию, чтобы победить коммунистов. На фоне выхода из состава Югославии Словении и Хорватии в боснийском парламенте случился раскол: хорваты и босняки стали также выступать за сепарацию, а сербы требовали не уходить из единой страны.

Это привело к тому, что в октябре 1991 года мусульманские и хорватские депутаты фактически совершили переворот: конституция союзной республики гласила, что она является «суверенным демократическим государством народов Боснии и Герцеговины — мусульман, сербов, хорватов и представителей других наций». Однако 12 октября 1991 года депутаты от мусульманской Партии демократического действия и Хорватского демократического сообщества в отсутствие сербских коллег приняли «Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины», в котором мусульмане и хорваты были представлены как государствообразующие народы, а сербы — как меньшинство, фактически сведенное к этнически-культурной группе.

Солдат боснийско-хорватского ополчения в городе Прозор, 28 октября 1992 года

После этого раскол Боснии и Герцеговины стал неизбежен. В 1992 году в республике прошел референдум: большинство сербов игнорировали его, но 98 процентов пришедших на участки (в основном хорватов и босняков) выступили за выход из Югославии.

Процесс отделения от Югославии очередной республики открыто поддерживала Германия, которая до того лоббировала признание независимости Словении и Хорватии.

Война началась после «свадебной бойни»: на следующий день после референдума о независимости Боснии в Сараево (столице республики) четверо босняков напали на сербскую свадьбу. Жертвой стал отец жениха, шедший с сербским флагом, был ранен священник. Сербское меньшинство начала строить баррикады в городе и пригородах, в основном населенных сербами

Хотя югославские коммунисты терпели политическое поражение, Югославская народная армия (ЮНА) была мощной силой, искавшей себе применения. В день официального провозглашения независимости Боснии и Герцеговины 6 апреля 1992 года в Сараево — столице республики — начались вооруженные столкновения. Босняки-мусульмане, в руки которых президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович передал вооружение со складов территориальной обороны, не просто захватили большинство административных сооружений и блокировали части ЮНА, но и начали карательные операции против мирного сербского населения Сараево, позже перекинувшиеся в другие населенные пункты, подконтрольные мусульманам. При этом на стадионе «Кошево», известном всему миру по церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1984 года, был создан концлагерь для сербов.

ЮНА должна была покинуть пределы Боснии, однако многие солдаты и офицеры оставались на территории Республики Сербской

Поначалу сербам пришлось полагаться лишь на добровольческие и полицейские подразделения, поскольку части ЮНА достаточно длительное время соблюдали демонстративный нейтралитет. Лишь после нападения мусульманских боевиков на армейские колонны в Сараево и Тузле в мае 1992 года ситуация изменилась, была создана Армия Республики Сербской, которой ЮНА передала часть вооружений (значительная часть все равно была вывезена в Сербию).

Командующим армии стал генерал Ратко Младич, до того — командующий Вторым округом ЮНА. Именно этот факт позже позволил мусульманам и хорватам БиГ, а также Западу и исламскому миру обвинить Югославию в агрессии против «демократической Боснии и Герцеговины»

Армия Республики Сербской была самой мощной из трех сил, и в течение 1992 года смогла взять под контроль большую часть территории бывшей республики. Хотя босняки составляли большинство населения, их вооруженные силы были слабо оснащены и плохо обучены, к тому же им пришлось воевать против хорватов и сербов одновременно.

Речь шла о новой, «урезанной» Югославии, уже не социалистической, которую на руинах единого государства создали Сербия и Черногория 27 апреля 1992 года. Новая же Союзная Республика Югославия (СРЮ) полностью согласилась с мнением Международной арбитражной комиссии о том, что на независимость могут претендовать только бывшие югославские союзные республики. Такого права не получили даже существовавшие в социалистической Югославии автономные края Косово и Воеводина в Сербии, не говоря уже о самопровозглашенных сербских автономиях на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины.

Таким образом, Республика Сербская в Союзную Республику Югославия не попала, и в августе 1992 года взяла курс на полную независимость, убрав из своего названия «в составе Боснии и Герцеговины»

В декабре 1992 года был введен пост президента, который занял Радован Караджич.

Сараево, 21 ноября 1992 года

К тому времени на территории Боснии и Герцеговины уже бушевала полноценная война всех против всех. На протяжении 44 месяцев формирования боснийских сербов держали в осаде Сараево. В городе оборонялись босняки. В ходе осады гибли мирные жители всех национальностей, хотя главными жертвами были мусульмане. Многие горожане считали, кстати, что жестокая Боснийская война была устроена «неграмотными крестьянами», писала The Washington Post в 1992 году.

Без Сербии ничего бы не было, у нас нет ресурсов, и мы не были бы в состоянии вести войну Радован Караджич, президент Республики Сербской

Отдельной частью Боснийской войны был хорватско-босняцкий конфликт. Пока сербы осаждали Сараево, боснийские власти потеряли контроль над западной, в основном хорватской частью республики.

Там к тому же было провозглашено независимое хорватское государство Герцег-Босна, руководство которой хотело объединиться с Хорватией. Более того, президенты Хорватии и Югославии (Сербии) Франьо Туджман и Слободан Милошевич почти договорились об аннексии Герцег-Босны и Республики Сербской соответственно.

Вскоре президент Республики Сербской Радован Караджич и президент Герцег-Босны Мате Бобан договорились между собой о прекращении огня. Этот Австрии, в городе Грац, и получил название Грацского соглашения.

Сербы и хорваты договорились вместе бить босняков. На тот момент более сильная и лучше обученная сербская армия контролировала около 70 % территории Боснии и Герцеговины

Переломный момент

Казалось, что судьба Боснии предрешена, и вот-вот Хорватия и Сербия прирастут новыми территориями. Однако был не учтен важный фактор — внутренний конфликт внутри хорватского националистического движения.

Одна часть хорватских правых была за союз с сербами, но другая была за союз с босняками против сербов

Хорватско-боснийская война представляла собой довольно дьявольское и даже шизофреническое действо. Помимо этнических чисток — убийств хорватскими солдатами мирных боснийских крестьян — война сопровождалась актами уничтожения культурного наследия.

Например, хорватский генерал Слободан Праляк, кадры самоубийства которого в суде в 2017 году облетели весь мир, был обвинен в уничтожении старого моста в городе Мостар. Этот мост был символом мирного сосуществования народов Боснии, что и стало причиной его расстрела из танков

Кроме того, несмотря на Грацское соглашение, часть хорватских подразделений вместе с боснийцами проводила операции против вооруженных формирований сербов. При этом, к примеру, хотя боснийцы похищали высокопоставленных хорватских силовиков в одной части страны, в другой хорваты и босняки вместе удерживали позиции.

Успех способствовал всем сторонам боснийского конфликта в разные моменты. Вдаваться в частности и перечислять все операции и перестрелки этой хаотической войны вряд ли имеет смысл, тем более что успехи и неудачи на поле боя, судя по всему, не оказывали особого влияния на ход военных действий. Гораздо большее значение имели военные преступления, которые совершали боевики и военные всех десятков разношерстных группировок сербов, босняков, хорватов и иностранных наемников, и реакция на эти военные преступления иностранных журналистов и международного сообщества.

У меня нет намерений ни создавать великую Сербию, ни восстанавливать прежнюю Византию. Я защищаю только свой народ и свою страну Ратко Младич, начальник штаба Войска Республики Сербской

В течение четырех лет Боснийской войны были Amnesty International). Тысячи людей лишились жизни исключительно из-за того, что они были босняками или сербами. Создавались концентрационные лагеря, в которых заключенные содержались в ужасных условиях. Блокада, установленная хорватскими военными, привела к гибели младенцев и инвалидизации детей в столице Республики Сербской — Баня-Луке. Хорваты вырезали целые села босняков, босняки в ответ резали хорватов. Жертвами становились женщины и дети. Зачастую сербские и боснийские военные преступники жгли людей живьем. Сотни тысяч человек — по некоторым данным, до двух миллионов человек — бежали из Боснии и Герцеговины от ужасов гражданской войны.

Бой у города Травник, 23 ноября 1992 года

На первом этапе Боснийской войны сербские военные одерживали одну победу за другой — крепкая и цельная армия весьма эффективно противостояла разрозненным и воюющим друг против друга и самих себя хорватам и боснийцам. Вскоре те поняли, что сербы уничтожат их поодиночке, и выступили в роли «третьего радующегося».

«Боснийские мусульмане и хорваты договорились создать в Боснии федерацию после десяти дней переговоров в американском посольстве в Вене», — гласила передовица газеты The New York Times в середине марта 1994 года. Следующим шагом должно было стать подписание в Вашингтоне окончательной версии договора.

И вот 16 марта 1994 года соглашения были подписаны между двумя из трех сторон кровопролитной и запутанной войны.

Была создана Федерация Боснии и Герцеговины — босняки и хорваты стали «дружить» против сербов

Свои подписи под документом поставили премьер-министр Республики Босния и Герцеговина Харис Силайджич, министр иностранных дел Хорватии Мате Гранич и президент Хорватской республики Герцег-Босны Крешимир Зубак.

Этот договор позволил начать формирование современной архитектуры федерации Боснии и Герцеговины, завершить первый этап Боснийской войны и проложить дорогу к миру — правда, путем дальнейшего кровопролития...

Центр города Сараево, 20 августа 1992 года

После подписания соглашения постепенно побеждавшие сербы оказались в ситуации войны против объединенных хорватско-босняцких сил

В основу создания необычного государства фактически лег принцип «враг моего врага — мой друг».

К тому же спустя год после начала боевых действий кровопролитный конфликт привлек внимание НАТО, Европейского союза и России. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, вводившую бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной.

Натовские истребители даже сбили несколько сербских самолетов, а бомбардировщики нанесли удары по сербским позициям, чтобы защитить «зоны безопасности». ООН ввела миротворческий контингент. Баланс сил изменился, но остановить войну не удалось

Спустя несколько месяцев после подписания Вашингтонского соглашения власти Республики Сербской приняли план 51-49: по нему сербы получали 49 процентов территории Боснии и Герцеговины, а хорваты и боснийцы — 51 процент. Это при том, что до войны сербы владели двумя третями территории республики.

Всего через четыре дня Народная скупщина — парламент Республики Сербской — отклонила этот план, а после этого 97 процентов жителей автономии на референдуме выступили против мирного варианта развития событий. Слишком невыгодным показалось сербам такое соглашение.

Мы попросим другую карту (...). Мы ожидаем новой конференции, новых мирных усилий Радован Караджич президент Республики Сербской

Тогда же Югославия закрыла границу с Республикой Сербской. Война продолжалась.

Боснийские сербы генерала Ратко Младича продолжали воевать, и в июле 1995 года в мусульманском анклаве Сребреница на территории Республики Сербской жертвами расправ стали несколько тысяч мусульман. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал произошедшее геноцидом, сербы же считают, что мусульмане погибли в результате вооруженных столкновений с армией. Как бы там ни было, спустя несколько дней после трагедии МТБЮ выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича.

Мы, сербы, единственная нация на этой планете, которая решила объединиться с людьми, которые пытались нас истребить и были нашими врагами Ратко Младич начальник штаба Войска Республики Сербской

Еще через пару недель в Сараево произошел взрыв. Погибли три десятка человек. В случившемся также обвинили сербских военных.

Это стало поводом для первой в истории НАТО военной операции — «Обдуманная сила». Почувствовав мощь западной авиации, непокорные лидеры боснийских сербов решили пойти на переговоры

На авиабазе в американском городе Дейтон в декабре 1995 года были подписаны соглашения, положившие конец самой жуткой на тот момент войне в Европе. Сербы в итоге получили те самые 49 процентов территории.

Причем еще с первых дней реализации Дейтонского мирного соглашения начались попытки западных стран лишить Республику Сербскую субъектности и территории. Так, округ Брчко, который должен был быть разделен между сербами и мусульмано-хорватской федерацией, в феврале 1997 года был передан под прямой международный контроль, и сербы потеряли физическую связность своих территорий. А в марте 1999 года округ Брчко был провозглашен отдельной административно-территориальной единицей, не входящий ни в один из энтитетов, при этом фактически он полностью перешел под контроль мусульман.

Дейтонскими соглашениями оказались недовольны все, кто хотел воевать до победного конца. В Боснию и Герцеговину вводился международный миротворческий контингент — IFOR. Международный трибунал годами судил военных преступников всех трех национальностей (правда, в основном сербов). До сих пор в Боснии и Герцеговине царит худой мир

Центр города Мостар, 12 июня 1994 года

Республика Сербская так и не стала частью Югославии, но не оставляет желания объединиться с Сербией. Федерация Боснии и Герцеговины стремится вступить в Европейский союз. А западные политики регулярно предлагают пересмотреть «дейтонскую систему». Ею недовольны и боснийцы.

Ведь надзирает за соблюдением соглашений международный орган — Аппарат верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Еще в 1999 году чиновник, возглавляющий орган по решению Совета Безопасности ООН, получил так называемые боннские полномочия. Фактически речь идет о его праве прекращать полномочия любого политика или чиновника в стране и единоличным решением вводить законы

И каждый год во множестве населенных пунктов Боснии и Герцеговины проходят траурные мероприятия в память о сотнях тысяч погибших из-за национальных и религиозных противоречий.