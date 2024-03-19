Приметы и поверья на 19 марта: что нельзя делать в Константинов день

19 марта 2024 года по народному календарю – Константинов день, Константиновы круги. На Руси в этот день люди вытаптывали снег вокруг колодцев, чтобы туда не стекала грязная вода. Согласно обряду, первый круг должен был вытоптать именинник – мальчик по имени Константин. В старину люди верили, что в этот день вода в чудодейственна, поэтому пили ее, умывались ей, обрызгивали углы дома, использовали для готовки. Принято было бросать монету в колодец, чтобы привлечь достаток. Также по традиции ходили в баню, чтобы смыть все болезни и проблемы.

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В этот день запрещается тратить воду понапрасну, чтобы не навлечь на себя неудачи. Нельзя пить чужую воду (из чужого колодца или посуды), иначе своя вода пересохнет, и наступят проблемы с деньгами. Рядом с колодцем нельзя ругаться, выпивать, вести себя неуважительно и плевать в воду. Нельзя браниться, сплетничать, рассказывать свои сны, начинать новое дело, стричь ногти и волосы.

Согласно приметам, если в Константинов день вороны громко каркают и собираются в стаи, то грядет ненастье. Если крутит суставы – тоже к ненастной погоде. Если утром ударит мороз, то еще 40 дней будет холодно. Мороз днем – к теплой весне и жаркому лету. Если на реках тонет лед, то год будет неурожайный. Увидеть зайца, который еще не «переоделся» в серую шубку, – к снегопадам. Если облака плывут по небу быстро и высоко, то погода будет хорошей. Если бросить в колодец мох, то пойдет дождь.