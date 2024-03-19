Почему в СССР был запрещен бодибилдинг

В СССР было множество запретов, включая не только алкоголь.

Несмотря на общую любовь к здоровому образу жизни, бодибилдинг, который был популярен на Западе, был нежелательным в СССР. История советского культуризма была полна препятствий, но у нее были свои герои.

Противоречие советской системе физического воспитания

Во время одного из заседаний Госкомспорта, многие чиновники активно обсуждали новый вид спорта - бодибилдинг. Этот тренд становился все более популярным и представлял собой угрозу идеологии СССР. Проблема заключалась в том, что культуризм считался западной тенденцией со всеми ее "пороками". Это противоречило системе физического воспитания СССР, которая поощряла развитие силы и выносливости, необходимых для работы. Бодибилдинг, напротив, фокусировался на намеренном наборе мышечной массы и самолюбовании.

Государство было заинтересовано в функциональных спортсменах, которые могли бы завоевывать медали на Олимпиадах, повышая международный престиж и распространяя социалистическую идеологию. В СССР процветала система под лозунгом "Готов к труду и обороне", включающая комплекс спортивных нормативов, таких как различные упражнения, метание, бег, отжимания. Чиновники считали эти навыки важными для советского человека. Но накачивание мышц ради эстетики не приносило никакой пользы, а отсутствие пользы рассматривалось как вред. Поэтому с 1973 года культуризм был официально запрещен.

Подпольные спортзалы

Несмотря на государственный запрет, бодибилдинг продолжал свое покорение советских масс. В СССР начали появляться подпольные тренажерные залы, где вместо импортных снарядов использовали куски железнодорожных рельс. Угроза тюремного заключения не останавливала советских спортсменов в их стремлении к красивому телу. Культуристы узнавали друг друга в толпе, чувствуя себя членами тайного клуба. В качестве теоретической основы советского "мышцестроя" использовалась система борца Евгения Сандова.

Первыми советскими культуристами, как правило, были цирковые артисты и тяжелоатлеты. Кроме местных рекомендаций по развитию мускулатуры, использовались распечатки из европейских журналов, которые были ценными. В 1984 году в СССР прошли первые соревнования по оценке красоты и внушительности мышц.