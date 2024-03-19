Первая станция скорой помощи открылась в Петербурге 19 марта 1899 года

Как до конца XIX века оказывалась скорая медицинская помощь

© Музей истории Санкт-Петербурга

Сегодня в это сложно поверить, но еще чуть больше века назад станций скорой помощи в России не было.

В XV-XVI веках их функцию отчасти выполняли богадельни. Сюда помещали немощных, покалеченных, обмороженных. А прообразом кареты скорой помощи были кареты, на которых в XVII веке ездили дворовые люди боярина Федора Ртищева, окольничего и близкого друга государя Алексея Михайловича. Он был одним из первых меценатов в стране и, кроме многих других успехов, вошел в историю как создатель лечебниц для обездоленных. За свой счет Федор Ртищев арендовал здания, нанимал врачей, покупал лекарства. Но после его смерти наследники дело боярина не продолжили.

© "Скорая помощь", Лодзь, 1902

В начале XIX века оказанием скорой медицинской помощи в основном занимались пожарные и полицейские, а пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. В конце века по всей империи стали появляться первые станции скорой помощи: в Варшаве, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге.

Первая станция скорой помощи в Петербурге

В городе на Неве первая станция скорой помощи открылась ровно 125 лет назад, 19 марта 1899 года, по инициативе известного хирурга, профессора Императорской Военно-медицинской академии Николая Вельяминова. Он с коллегами открыл курсы оказания первой помощи и подготовил проект "Организация создания первой помощи в Санкт-Петербурге".

Как работали первые станции скорой помощи

За 1899 год в городе появились еще пять станций, каждая из которых была оборудована двумя пароконными экипажа с четырьмя носилками и всем необходимым для оказания первой помощи. А также дежурили по два санитара. Главной задачей станций скорой помощи было, собственно, оказание первой помощи всем пострадавшим в городе и транспортировка в больницу или квартиру.

© "Скорая помощь" в Кронштадте, 1921

Все станции возглавлял Генрих Турнер - врач и один из основоположников отечественной ортопедии. На следующий год возникла еще Центральная станция, координирующая работу всех остальных. Петербургская первая помощь получила также три санитарных машины и автомобильную станцию на Гороховой улице. В начале XX века, согласно сохранившейся информации, совершалось порядка 630 выездов в год.

Первоначально на станциях не было дежурных врачей, с экипажами выезжали только санитары. Но в 1912 году группа из 50 врачей безвозмездно решила выезжать для оказания первой помощи. Специализированные бригады появились уже после 1917-го. Тогда же родились и основные принципы работы скорой: бесплатность, общедоступность, плановость и использование достижений науки и техники.

© "Скорая помощь", 1930-е

Научно-практический институт скорой помощи

1 февраля 1932 года был основан Научно-практический институт скорой помощи (ныне - НИИ скорой помощи им. Джанелидзе). С этого времени появились специализированные психиатрические бригады, началась перевозка рожениц в родильные дома.

Телефоны скорой помощи: как менялся номер

Интересно, что первый номер телефона скорой изначально был четырехзначным - 2136. К 1979 году появилось два номера: 05 - неотложная помощь и 03 - скорая экстренная помощь. А в 1988 году их объединили в один - 03. Сегодня существует 112 - это единый номер вызова служб экстренного реагирования. Не только скорой медицинской помощи, но и пожарной охраны, спасателей, аварийной службы газовой сети.