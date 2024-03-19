«Остальгия»: почему родившиеся в ГДР немцы тоскуют по СССР

Германская Демократическая Республика (ГДР) – государство в Центральной Европе, существовавшее в период с 7 октября 1949 года до 3 октября 1990 года. За это время на его территории выросло несколько поколений «почти советских» людей, которые сегодня ностальгируют по утраченной Восточной Германии.

Всегда готов!

С момента падения Берлинской стены прошло уже больше трёх десятилетий, но немецкие социологи продолжают фиксировать такое явление как «остальгия», то есть тягу ко всему, к чему можно применить словосочетание «сделано в ГДР».

Согласно результатам социсследований, наибольшей популярностью пользуются шампанское «Красная шапочка», горчица из Баутцена, ClubCola (аналог Coca-Cola), огурчики из Шпревальда. Не страдают от отсутствия посетителей музеи ГДР, в которых руководители всячески стараются воссоздать в точности гэдээровский быт.

Что касается вещей, то в «хит-параде» верхнюю строчку, безусловно, занимают синие галстуки. Их носили пионеры-тельмановцы, которые частенько гостили в советском всесоюзном лагере «Артек». В настоящее время в очередной раз повязать этот цветной аксессуар мечтают многие немцы, чьё детство прошло в ГДР.

С большим интересом жители современной Германии пересматривают гэдээровские вестерны – «Сыновья Большой Медведицы», «Чингачгук – Большой Змей», «След Сокола», «Вождь Белое Перо». После выхода этих фильмов восточногерманские детишки всерьёз увлеклись индейской культурой.

Не роскошь, а средство передвижения

Самым известным автомобилем ГДР был «Трабант», малолитражка, которая выпускалась как «народная машина». Прокатиться бы на ней точно согласились те, кто ностальгирует по уже несуществующему государству. Кстати, Трус и Бывалый в «Комедии давно минувших дней» ездят как раз на «Трабанте». Производили в Восточной Германии также мотоциклы и мотороллеры. Simson, MZ, IWL, EMW – этим марки известны всем немецким гражданам.

Существует версия о том, что в ГДР, по сравнению с ФРГ, граждане жили значительно беднее. И уж точно они не могли позволить себе многое из-за отсутствия ассортимента в магазинах. Это в корне неверно. В восточногерманских магазинах в наличии были чулки из дедерона, джинсы, модные мокасины, часы «Рула», фотоаппараты, фотоплёнка, чемоданы «ГроссГермания». Эти товары стали символами эпохи. Она длилась недолго – почти 41 год, но оставила в памяти миллионов людей неизгладимое впечатление.

Социологи же утверждают – мода на ГДР ещё долго не закончится. Сейчас интерес к Восточной Германии просыпается у тех, кто в этой стране никогда и не жил.