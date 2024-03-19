Сколько стоили яйца в СССР

В советское время стоимость яиц варьировалась от 80 копеек до 1 рубля 30 копеек в зависимости от размера и ценовой зоны. Об этом сообщает издание Life.

Авторы посвятили материал данной продукции, при этом за основу были взяты времена СССР. Как отмечается, тогда яйца сортировали по свежести и размеру. Самым свежим было диетическое яйцо. Ему должно было быть не больше семи суток. Столовому яйцу было не более 25 суток, если оно хранилось при комнатной температуре или не более 120 суток, если оно хранилось в холодильнике. Так, через семь суток диетические яйца автоматически становились столовыми.

Всего было три категории яиц в СССР: отборные (вес составлял не менее 65 граммов), первой категории (не менее 55 граммов) и второй категории (45 граммов).

«Именно эти яйца чаще всего были в продаже и стоили 80 копеек. По воспоминаниям старожилов, импортные яйца стоили от 90 копеек за десяток», — подчеркивает издание.

Авторы напоминают о том, что производство яиц в СССР было восстановлено после Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки. Как отмечается, в 1946 году удавалось производить от 2,9 до 5 миллиардов яиц.

Подчеркивается, что яиц в свободной продаже было недостаточно. Большое их количество шло в общепит, кондитерские и на производство яичного порошка. Рост спроса на яйца побудил властей начать завозить продукцию из других стран. При этом, как указывают авторы статьи, импорт яиц был довольно ограничен и большой роли в экономике страны не играл.

Ранее агентство «Прайм» сообщило, что крупные российские торговые сети в последнее время продают яйца себе в убыток по ценам ниже, чем закупили их у поставщиков.