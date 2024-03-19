Пуля в сердце. Загадочная гибель звезды «Спартака»

Карьера нападающего Сергея Бушмелёва только начинала набирать обороты. Он успешно выступал за «Спартак» и даже подумывал о переезде за границу. Однако в один момент жизнь 26-летнего хоккеиста оборвалась. Его застрелили в родном городе.

Гибель спортсмена до сих пор окутана загадкой.

От Уфы до сборной

Бушмелёв - воспитанник башкирского хоккея. Начинал он в уфимском «Авангарде», но вскоре своими выступлениями заслужил приглашение в главную команду республики — «Салават Юлаев» в 1984 году. На тот момент Сергей был уже не просто подающим надежды юнцом, но и победителем Спартакиады народов СССР.

При помощи в том числе Бушмелёва, которого тренеры аккуратно подводили к основе, «Салават» сумел выбиться в Высшую лигу СССР. В следующем сезоне Сергей уже был основным игроком команды и показывал очень даже приличную результативность, играя за аутсайдера чемпионата (11 шайб в 42 играх). Увы, усилия молодого парня уфимцам не помогли: клуб снова вылетел в Первую лигу. Впрочем, на мотивацию нападающего это не повлияло. Он продолжал демонстрировать выдающийся хоккей и привлёк к себе внимание московского «Спартака». Это был переход на совершенно новый уровень.

© ХК «Салават Юлаев»

В стане красно-белых Бушмелёв быстро стал своим и начал приносить пользу команде. Он играл в тройке с Игорем Болдиным и Николаем Борщевским, так что нападающих «Спартака» даже прозвали «Три Б». Выиграть чемпионат так и не удалось, зато дважды Сергей становился призёром первенства: серебряным и бронзовым. Он также начал регулярно выступать за сборную и даже выиграл с национальной командой турнир газеты «Известия» в 1990 году. Ходили разговоры о том, что скоро может состояться переезд Бушмелёва в зарубежный клуб, хотя в какой именно не говорилось.

Казалось, впереди счастливая и успешная карьера: Сергею было всего 26, и он продолжал прогрессировать. Однако роковая встреча в ресторане оборвала его жизнь в самом расцвете.

Выстрел в ресторане

В 1992 году летний отпуск Бушмелёв проводил дома, в Уфе. Навещал друзей, развлекался. Вскоре предстояло вновь отправляться в Москву на предсезонные сборы. 28 августа Сергей отдыхал в одном из ресторанов родного города. А утром пришла шокирующая новость: прямо в заведении хоккеиста застрелил некий местный криминальный авторитет.

Причин убийства, как и имени спустившего курок человека, до сих пор никто не знает. Известно лишь, что выстрел пришёлся Сергею прямо в сердце.

Печальная весть пришла из Уфы. Оборвалась жизнь Сергея Бушмелёва. В сумраке улицы пуля угодила в сердце, — писал сразу после происшествия «Советский спорт».

Спортивное сообщество, разумеется, было потрясено случившимся. Матчи хоккейного чемпионата страны начинались с минуты молчания в честь Бушмелёва. Коллеги спортсмена не понимали, как подобное могло произойти.

Мы дружили с Сергеем близко, семьями. Но я сам не знаю, за что его застрелили в Уфе. Меня тогда в «Спартаке» уже не было. На похоронах, к сожалению, я также не присутствовал. Удалось передать только соболезнования его супруге, Татьяне, — говорил журналистам бывший вратарь клуба Сергей Голошумов.

Через несколько лет произойдёт событие, которое ещё больше навеет мистики на гибель уфимского хоккеиста. Его 12-й номер в «Спартаке» перейдёт к Дмитрию Рожкову, который также погибнет насильственной смертью. В 1996-м его убьёт собственная жена.