«Муж и жена одна сатана». Как белый генерал и певица стали агентами ОГПУ

Генерал Николай Скоблин, один из активных деятелей эмигрантского антибольшевистского движения и его жена известная русская певица Надежда Плевицкая согласились сотрудничать с НКВД большей частью из-за денег. По некоторым данным, за 7 лет сотрудничества с Лубянкой Скоблин и Плевицкая раскрыли почти два десятка иностранных агентов, действовавших в Советском Союзе.

Отважный офицер

Дворянин Николай Скоблин был кадровым военным. Отличился Николай Владимирович еще в Первую мировую, в которой начал участвовать после окончания военного училища в звании прапорщика. Будучи уже подпоручиком, Скоблин получил орден святого Георгия 4-й степени за умелую организацию боя с австрийцами – рота под командованием Николая Владимировича принимала активное участие в пленении целого батальона неприятеля. В Добровольческую армию с началом Гражданской войны Скоблин вступил сразу же, служил в Корниловском полку. Командовал ротой, батальоном, полком и дивизией. Он был самым молодым генералом за всю историю Белого движения – звание генерал-майора Скоблину присвоили в 26 лет.

В эмиграции

В 1920 году в Крыму Скоблин познакомился с певицей Надеждой Плевицкой, которую «курским соловьем» называл сам царь Николай II. Офицер и артистка стали мужем и женой. В основном семья существовала на заработки гастролировавшей Плевицкой, муж при ней был неким подобием современного продюсера.

После разгрома Белого движения и эмиграции Н. В. Скоблин занимал ряд важных постов в белоэмигрантских кругах. В 1924 году он вошел в Русский общевоинский союз (РОВС) – боевую организацию, созданную из бывших белогвардейцев по приказу генерала Врангеля. После скандала, связанного с концертной деятельностью Плевицкой (та якобы выступила перед советскими беспризорниками), Врангель отправил Скоблина в отставку (в эмиграции генерал командовал Корниловским ударным полком). Спустя год, когда Врангель умер и РОВС возглавил генерал Кутепов, Скоблина в прежней должности восстановили.

«Фермер» и его «Фермерша»

В 1930 году Кутепова в результате спецоперации ОГПУ похитили советские контрразведчики. Погиб руководитель РОВС при до сих пор невыясненных обстоятельствах, и к этой акции, как утверждают некоторые историки, чета Скоблин-Плевицкая имела непосредственное отношение. Во всяком случае, известно, что супруги были завербованы ОГПУ-НКВД именно в 1930 году. Они польстились на деньги (советская сторона обязалась ежемесячно выплачивать Скоблину и Плевицкой определенную сумму в долларах и франках). Агентам дали клички «Фермер» и «Фермерша» (у супругов во Франции была своя ферма).

Новый руководитель РОВС Евгений Миллер не доверял Скоблину, в организации шли внутренние склоки по поводу выбора методов антибольшевистской борьбы. В СССР, в свою очередь, искали способы подобраться к руководству Союза. Для этих целей и использовали Скоблина.

Есть мнение, что Николай Скоблин работал сразу на несколько разведок, в том числе и на германскую. Считается, что именно он по заданию НКВД передал немцам фальшивые документы, якобы свидетельствовавшие о причастности маршала Тухачевского к антисталинскому заговору, которые впоследствии попали на стол к Сталину.

К началу осени 1937 года отношения между Миллером и Скоблиным были весьма напряженными, Николая Владимировича уже не раз открыто объявляли предателем в рядах РОВС. Тем не менее Миллер в конце сентября согласился на встречу со Соблиным, якобы желавшим познакомить лидера белоэмигрантского союза с неким агентом из Прибалтики. Миллер оставил секретарю записку, в которой сообщил, куда идет и предположил, что эта встреча может быть провокацией, ловушкой. В результате Евгения Миллера так же, как и Кутепова, похитили советские контрразведчики.

Скоблин был изобличен и, судя по всему, в том же году уничтожен агентами НКВД (версии гибели этого агента предлагаются разные). Плевицкую арестовали и приговорили к 20 годам каторги. Отсидела она всего 2 года – в октябре 1940 года певица умерла во французской тюрьме в результате тяжелой болезни.

Переправленного на Лубянку Миллера расстреляли в СССР в мае 1939 года.