Почему в 1919 году пермяки встречали Колчака хлебом-солью

19 февраля 1919 года на перроне станции Пермь I были выстроены войска в почетном карауле. Среди встречающих были священнослужители, чиновники, представители учебных заведений и многие другие.

© ГАПК // В Перми Колчака неизменно встречали хлебом-солью

Троекратные хлеб-соль

Вышедший из вагона верховный правитель России Александр Колчак поприветствовал почетный караул, принял хлеб-соль от бывшего городского головы Рябинина и председателя губернской управы Дьякова и вернулся в свой салон.

Но вскоре адмирал вновь показался публике и отправился на торжественный молебен в кафедральный собор Перми. Здесь, на паперти, ему снова вручили хлеб-соль, но теперь уже от духовенства. Кроме того, перед началом молебна Колчак стал обладателем иконы Николая Чудотворца, преподнесенной ему пермским епископом. А когда торжество окончилось, депутация женского монастыря подарила ему икону Богоматери.

После молебна Александр Колчак направился принимать парад войск пермского гарнизона. Он состоялся на Сенной, ныне Октябрьской, площади. Адмирал поздравил воинов со взятием Перми и после парада отправился на прием в Благородное собрание. Здесь ему снова вручили хлеб-соль.

Красная чехарда

Пермь была взята армией Колчака еще в декабре 1918 года. Перед этим на Урале шли ожесточенные сражения. Как у белых, так и у красных основную боевую нагрузку взяли на себя части, сформированные из чужеземцев. На стороне Колчака сражались чехословаки, за большевиков дрались венгры, немцы и китайцы. Весь 1918 год сражения на Урале продолжались с переменным успехом.

© Адмирал Александр Колчак (1874-1920), Верховный Правитель России и Верховный Главнокомандующий Русской армией. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения

Народный военный комиссар Троцкий не успевал менять командующих красными армиями. Один самовольно уехал в Москву с каким-то докладом и был снят с должности за оставление фронта. Еще один командарм, бывший царский полковник, перешел на сторону белых, прихватив с собой оперативные документы. Вместе с ним ушел начальник штаба армии и другие бывшие офицеры. В красных частях царила неразбериха.

В результате Западная группа белых под командованием генерала Войцеховского в конце июля захватила Екатеринбург. Продолжая успешное наступление, его дивизии в августе двинулись на Лысьву. Однако Красная армия начала контрнаступление на Екатеринбург, и Войцеховский был вынужден отступить.

А Троцкий опять начал менять командармов. Но успеха красным это не принесло. К тому же в Ижевске и Воткинске началось рабочее восстание, направленное против комиссаров и прочих большевиков.

Заводской бунт

Осенью 1918 года белая армия начала наступление на Пермь. Троцкий между тем без толку тасовал "колоду" командармов. В декабре произошла забастовка на Мотовилихинском заводе, основной причиной стала нехватка продовольствия. Но рабочие выдвинули еще несколько требований, например "отменить катание на лошадях всех комиссаров, а также и на автомобилях".

© Гидрограф А.В. Колчак во время экспедиции

Еще мотовилихинцы требовали отменить привилегии для комиссаров, уравнять их по пайкам с населением, прекратить аресты и расстрелы. Но большевики устроили террор. Начались облавы, задержания и казни. Всего тогда было расстреляно девять работников Мотовилихинского завода. Между тем колчаковские части приближались к Перми.

В городе объявили эвакуацию, но советские чиновники отнеслись к ней наплевательски. Сами они, конечно, уехали и семьи свои с имуществом вывезли, остальное же их не волновало. Разрозненные красные части отступали кто куда. В бой был брошен последний резерв - полк под командованием бывшего царского полковника. Но он перешел на сторону белых. А вскоре против комиссаров поднял бунт кавалерийский полк в Ильинском.

Зашли без боя

Несмотря на это, в Перми царило благодушие. Все полагали, что Колчак где-то далеко и к городу его дивизии подойдут нескоро. Ночью 24 декабря корпус генерала Пепеляева зашел в Пермь со стороны Мотовилихи. Его стрелки шли по улице Сибирской, практически не встречая сопротивления. Они без боя захватили район Красных Казарм со всем арсеналом. Бывший там начальник артиллерийской бригады Валюженич перешел на сторону белых и открыл огонь из орудий по месторасположению красных.

В это время начальнику красного гарнизона доложили, что в городе идут бои. Но тот отмахнулся, заявив, что противник далеко, а стрельба для Перми дело привычное. Вскоре началась паника. Комиссары побежали из города кто куда. Беспечный начальник гарнизона бежал быстрее всех с комендантской ротой.

На следующий день начались тяжелые бои за станцию Пермь II. Те из красных командиров, кто не убежал, пытались перевести отсюда эшелоны с воинским снаряжением на правый берег Камы по железнодорожному мосту. Однако белые не дали этого сделать. Они захватили этот мост.

Генерал Пепеляев взял богатые трофеи - 150 вагонов продовольствия, 297 паровозов, более трех тысяч вагонов, 37 орудий, 260 пулеметов, свыше 20 тысяч винтовок, порядка 10 миллионов патронов и 10 тысяч снарядов. Большевики назвали случившееся "пермской катастрофой".

Награды раненым

Прибывший через полтора месяца после этих событий в Пермь адмирал Колчак встретил здесь самый сердечный прием. Ему везде подносили хлеб-соль, адресовали хвалебные речи, а две девочки из женской гимназии подарили верховному правителю живые цветы. Он их за это расцеловал.

Вот как описывалось в пермских газетах посещение адмиралом мужской гимназии: "Высокий гость приглашается на почетное возвышение - эстраду. Восторженные крики "ура" с трудом прекращаются, восстанавливается спокойствие. Директор гимназии Дымецкий подносит верховному правителю хлеб-соль".

Вечером был банкет, в котором среди прочих принял участие и чрезвычайный посол при сиамском правительстве господин Лорис-Меликов, непонятно как оказавшийся в Перми.

В следующие дни Колчак побывал на заводе в Мотовилихе, где ему опять поднесли... да, хлеб-соль. Причем, как сообщали тогдашние СМИ, адмирал "удивил рабочих знанием заводской жизни, условий производства, техники". Также Александр Колчак посетил госпитали. В одном из них, Александровской больнице, верховный правитель встретился со старшим врачом Михаилом Пономаревым, между прочим, двоюродным братом Владимира Ленина. Но на это внимания никто не обратил, возможно, по незнанию.

© Александр Колчак, адмирал царского флота

Раненым Колчак вручил георгиевские кресты и поблагодарил за службу во имя Родины. 21 февраля адмирал уехал в Омск.

Еще раз он побывал в Перми в начале июня. Его поезд полтора суток находился на Перми I, где Колчак проводил в своем вагоне совещание с командующим Сибирской армией генерал-лейтенантом Гайдой. А 2 июня адмирал уехал в Екатеринбург вместе с генералом Пепеляевым и атаманом Дутовым.

Сожгли пароходы

Через месяц после этого визита Красная армия вновь взяла Пермь. До этого, в июне, был захвачен Ижевск, но белые отступили организованно, уходя вместе с семьями. Так они потом дошли до Дальнего Востока. Был взят Кунгур, и красные пошли на север. Около Перми полыхало сражение. В нем приняли участие боевые суда белых и даже два корабля под английским флагом с британскими экипажами.

Пермь была взята со стороны Левшино. Но красные части не смогли помешать колчаковцам сжечь находившиеся на Каме и Чусовой пароходы и баржи. Сотни их сгорели тогда возле Перми. Красным достались четыре парохода, а белые сумели увезти по железной дороге один бронекатер.

На этом Гражданская война в Прикамье закончилась. Были еще стычки в северных районах, но и там партизан вскоре вытеснили к Архангельску, и сражения прекратились.

Большевики захватили в Перми тонны продовольствия, сотни вагонов и паровозов. И белые части, как ранее красные, сдавались в плен целыми полками.