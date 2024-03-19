Фордландия: как Генри Форд строил в джунглях «город счастья»

Строительство идеального общества — идея, занимавшая умы людей много столетий. Одним из тех, кто стремился сделать мир лучше, был известный американский предприниматель Генри Форд. Он был удивительным человеком, который всегда тщательно продумывал все ходы и во всем добивался успеха. Но его проект Фордландия потерпел крах, впрочем, как и все остальные утопии в истории.

Известно, что компания Генри Форда была самым крупным производителем автомобилей в начале 20 века. На ее заводах практиковался полный цикл производства, то есть все детали и материалы выпускались внутри фирмы. За исключением одного важного продукта — каучука, без которого невозможно было изготовить ни автомобильные шины, ни шланги.

© Генри Форд

В 1920-х годах еще не было синтетической резины, поэтому каучук пользовался огромным спросом. Только вот почти весь он производился Великобританией, в колониях которой росла гевея — дерево, сок которого был главным компонентом каучука. Англичане, пользуясь своей монополией на мировом рынке, диктовали цены на резину, без которой автопроизводители никак не могли обойтись.

© Сбор сока гевеи в Бразилии

Когда-то гевея росла исключительно в Южной Америке. Это позволило странам этого континента, в том числе Бразилии, пережить в 19 столетии «каучуковую лихорадку». Центром промысла был бразильский город Манаус, расположенный в джунглях Амазонии. Он быстро превратился в крупный промышленный центр, куда стекались на заработки люди со всего мира.

Монополия британской короны

Но потом хитроумным англичанам удалось акклиматизировать гевею в своих колониях в Африке и Азии. Каучуковые плантации британцев лишили Бразилию статуса каучуковой страны. Большую роль в этом сыграло то, что на других континентах каучуковым деревьям не грозил их основной враг — грибок-паразит микроциклус. Это основной враг каучуковой промышленности, тысячами губивший ценные деревья.

Микроциклус мешал созданию плантаций в Бразилии. Для растений, росших в лесах на значительном расстоянии друг от друга, он не представлял серьезной опасности. Но на плантациях распространялся молниеносно. Поэтому массово выращивать гевеи гораздо лучше получалось в Африке и Азии. Так Британия и стала каучуковым монополистом. Это нанесло серьезный удар по бразильской экономике, и многие города и поселки начали вымирать.

© Британская плантация гевеи на острове Цейлон

Генри Форду не нравилось, что его бизнес зависит от цен, продиктованных англичанами. Поэтому он решил возродить каучуковую отрасль в Бразилии. При этом многие современники бизнесмена были уверены, что каучук — лишь одна из причин, которая вызвала у Форда интерес к южноамериканским джунглям. Промышленник мечтал построить идеальный город мечты, который будет жить по его правилам.

Стройка посреди джунглей

В 1926 году Генри Форд выкупил у бразильского правительства 14 тыс. квадратных километров непроходимых джунглей. Там, на берегах реки Тапажос, одного из неисчислимых притоков Амазонки, он заложил город. Назвал бизнесмен его скромно, в честь себя — Фордландией. Во влажных лесах закипела работа. Но строительство шло медленно из-за специфики местности.

Фордландия была полностью изолирована от мира. К нему не вели ни автомобильные, ни железные дороги. Единственными транспортными артериями, соединявшими город с цивилизованным миром, были индейские тропы и река Тапажос. Но по воде доставлять материалы и технику тоже было непросто. Дело в том, что река становилась судоходной только во время сезонов дождей.

© Каучуковый завод Форда

Несмотря на исключительно эффективное управление и щедрые финансовые влияния, стройка еле двигалась. Управляющие менялись один за другим, но на результат это не влияло. Форд не собирался отступать и продолжал вкладывать средства в свою мечту. В итоге Фордландия все-таки была построена. Она напоминала типичный американский провинциальный город, в котором были больница, школа, церковь и симпатичные одноэтажные домики.

© Фордландия с высоты птичьего полета

Вскоре в новом населенном пункте появились жители, в основном бразильцы, и начало работать предприятие по сбору и переработке каучука. Все выглядело именно так, как представлял себе Форд. Аккуратные дома, чистые улицы, опрятные женщины и дети на воскресной службе в церкви. Но автомобильный магнат кое-что не учел. В Фордландии не было никаких развлечений.

Город без настроения

Генри Форд, планируя город, опирался на собственный взгляд на жизнь. Известно, что бизнесмен был моралистом и трезвенником, поэтому в Фордландии не было ни питейных заведений, ни борделей, ни игорных домов. Словом, всего того, что так было дорого сердцу простого бразильского мужчины. В качестве досуга жителям предлагали церковь, поэтические вечера в клубе, бальные танцы и концерты классической музыки.

Очень скоро недалеко от «идеального города» появился другой — злачный. Там разместились всевозможные увеселительные заведения, в которых охотно тратили заработанные деньги работники Форда. Были и другие проблемы, например, непривычный местным распорядок дня. Им полагалось трудиться с 9 утра до 5 вечера с перерывом на обед. За соблюдением правил бригадиры строго следили. Про обеденную сиесту, традиционную для этих мест, нельзя было и мечтать.

А еще жителям рабочего города не нравилось питание, организованное по американским стандартам. Бразильцы не могли привыкнуть к бургерам, пицце и прочему фастфуду. Все эти факторы негативно влияли на настроения в городе. Несмотря на то, что Форд платил очень хорошие зарплаты, жители Фордландии частенько бунтовали. Один раз они так разошлись, что для усмирения мятежа пришлось привлекать бразильскую армию.

Гибель и возрождение

Но к краху амбициозный проект великого предпринимателя привело все же не это. Фордландия оказалась просто нерентабельной с точки зрения производства каучука. Место, выбранное для плантаций, не подходило для выращивания гевей. Почва была песчаной и очень сухой, а то что с трудом удавалось вырастить, уничтожал злополучный микроциклус.

Несмотря на все старания Форда и его компаньонов, проект в 1934 году пришлось свернуть. На тот момент в него было вложено 20 млн долларов или 200 млн в современном эквиваленте. После остановки производства Фордландия начала пустеть. В 1945 году внук бизнесмена продал город за бесценок. К тому моменту из 10 тыс. жителей осталось не более сотни.

© Фордландия в наши дни

Долгое время Фордландия была одним из многочисленных городов-призраков. Но в наши дни он начал постепенно возрождаться. Сейчас в нем постоянно проживают около 3 тыс. жителей. У них нет нормальной работы, а условия быта далеки от комфортных. Но зато жилье в бывшей каучуковой столице Бразилии бесплатное, а атмосфера приятная и расслабляющая.