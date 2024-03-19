Судьба дипломата-предателя: годится только на чучело в анатомическом театре

Предатели годятся только на наглядные пособия
Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.
Бывший советник российской миссии при офисе ООН в Женеве Борис Бондарев, демонстративно подавший в отставку из-за СВО, сильно расстроен, что не может найти работу. И в этом нет ничего удивительного: бывшие дипломаты редко кому-то пригождаются в других странах.
В интервью одному из иноагентских сайтов он посетовал, что живет на социальное пособие, которое ему платит Швейцария как политическому беженцу, никаких накоплений не имеет, а на работу его никуда не берут. А ведь он мог бы просто заглянуть на три с половиной века назад, когда в первый раз российский дипломат бежал от своей страны, и поинтересоваться, чем это закончилось.
Был в Москве такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Он служил в этом предшественнике МИДа в царствование Алексея Михайловича под началом Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина. Начальник души в нем не чаял, хотя и наказал один раз батогами за описку в царском титуле, направлял Гришку на переговоры с ляхами и шведами. При посольстве князя Ивана Семеновича Прозоровского и Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина для заключения Кардисского мира (1661) со Швецией Котошихин общался со шведским комиссаром Эберсом. Которому – как выяснилось позже – за деньги сообщал сведения о секретных инструкциях, данных царем русским уполномоченным. То есть был платным шведским агентом.
В начале 1665 года, во время переговоров с поляками, Гришка бежал в Речь Посполитую, откуда его собирались выдать царю на расправу. Чтобы не попасть в пыточную избу, Котошихин через Любек и Нарву бежал в Стокгольм. Став подданным короля Карла XI, Гришка перешел из православия в лютеранство под именем Ивана-Александра Селицкого и начал работать в местном дипломатическом архиве – Эберс пристроил. Там он переводил на шведский язык русское Соборное уложение 1649 года. А еще по поручению канцлера Делагарди он написал подробную книгу о жизни в России «Описания Московского государства, различного сословия людей, в нем находящихся, и их обычаев, как во время радости, так и во время печали, а также описание их военного дела и домашней жизни». Эта книга, судя по шведской политике в отношении России, до сих пор остается там главным источником о московской жизни. А еще на ее основе иноагент Акунин написал роман «Алтын-Толобас».
Тем временем в России вскрылись факты воровства, совершенного беглым подьячим, и князь Ромодановский потребовал от Швеции его выдачи. Шведы отказали.
Нынешний беглый Бондарев тоже написал книгу и тоже обратился к шведам, в частности к бывшему их премьер-министру Карлу Бильдту – с жалобами на свою нынешнюю жизнь. Но тот ему ничего не ответил. И не ответит – ни он, ни сменившее его новое поколение шведских политиков. Потому что предателей везде ценят, но всегда презирают.
Дальнейшая судьба Гришки Котошихина была поучительной для всех будущих релокантов. Бывший дипломат подружился с зеленым змием и стал небезуспешно приставать к супруге квартирного хозяина Даниила Анастасиуса Марии. 25 августа 1667 года это мужское противостояние перешло в драку. В пьяном угаре Гришка нанес Даниилу четыре удара испанским кинжалом (стилетом), отчего тот скончался.
Последние дни своей жизни Котошихин-Селдицкий содержался под стражей в тюрьме в южном предместье Стокгольма Сёдермальме близ церкви Святой Марии. В ту эпоху законы были жестокими, и шведское уголовное право в этом смысле ничем не отличалось от российского Соборного уложения, которое Гришка переводил. Да и правозащитников, которые бы объяснили королю, что нельзя трогать несчастного русского инакомыслящего, тоже еще в природе не существовало.
Так что Гришку из узилища направили к палачу, который его обезглавил. Тело убийцы отдали Упсальскому университету и, как сообщает энциклопедия Брокгауза – Ефрона, «тело Котошихина было доставлено в анатомический театр, и до последнего времени там хранился его скелет, нанизанный на медные и стальные проволоки». То есть у шведов наглядное пособие на эту тему уже есть, и в новых русских скелетах в шкафу они не нуждаются.
В отличие от Упсальского университета, в МГИМО, где учился Бондарев, анатомию не изучают и таких наглядных пособий не имеется. И если бы Москва в свое время, еще до санкций, выкупила у шведов этот скелет, и его поставили на видное место в высотке на Смоленской площади, то и Бондарев, и другие потенциальные бондаревы призадумались бы о том, что русский дипломат, изменивший своему государству, может быть полезен только в качестве наглядного пособия, да и то не всегда. Правда, к чести нашего внешнеполитического ведомства, таких его служащих, как Котошихин и Бондарев, за 360 лет можно пересчитать по пальцам.