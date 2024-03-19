Пушистое сокровище: откуда на Руси взялись кошки

Сегодня нам трудно даже представить, что когда-то кошки на Руси были экзотикой и невероятно ценным товаром. И уж тем более нелегко смириться с тем, что были времена, когда этих животных у нас не было вовсе. Откуда пришли к нам кошки и почему высоко ценились нашими предками?

Первых кошек на Русь привезли по морю еще до того, как у нас воцарилось христианство. Очень долго держать этих животных могли только очень обеспеченные люди. Посудите сами — до XV столетия за кошку просили столько же, сколько за взрослого рабочего вола.

Если кто-то нечаянно убивал чужого питомца, то приходилось компенсировать владельцу не только материальный, но и моральный ущерб. Поверх стоимости загубленной животины нужно было дать гривну — серебряный слиток весом в 205 грамм. Впрочем, столько же присуждали и за убийство домашней или охотничьей собаки.

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В сборнике законов «Метрополичье правосудие», относящемся к XIII веку, о возмещении ущерба было сказано так:

Аще кто собаку убьетъ ли кошку, вины гривна, а собаку в собаки место, а кошка в кошки место.

Не удивительно, что к кошке относились в те времена особенно бережно, причем неважно к своей или чужой. В то время как в Европе кошек, особенно черных, тысячами сжигали на кострах, топили и рубили пополам как дьявольских отродий и приспешников ведьм, наши предки считали это животное исключительно позитивным и чистым.

Кошки монастырские и царские

Из всех животных только кошке разрешалось заходить в храм. Священнослужители, вообще, любили этих животных и держали при храмах и монастырях. Непритязательные и самостоятельные хищники помогали защищать от грызунов обильные запасы монастырского зерна и другие продукты, запасенные впрок.

Разумеется, не обходилось без кошек и при дворе. В 1661 году голландский живописец Фредерик Мушерон написал портрет кота, принадлежавшего государю Алексею Михайловичу. Чешский мастер Вацлав Холлар позднее создал по его мотивам гравюру, хранящуюся сейчас в Государственном Эрмитаже.

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Долгое время считалось, что это портрет кота самого Ивана IV Грозного, но в 1884 году это опроверг искусствовед и коллекционер Дмитрий Ровинский. Он уделил особое внимание гравюре в своей книге «Материалы для русской иконографии»:

Лист этот очень редок. Чижев видел в Дрездене экземпляр этого кота, без года, обрезанный снизу, а потому и приписал его Царю Иоанну Грозному; Снегирев повторил эту ошибку в своих Лубочных Картинках.

Сын владельца знаменитого кота, царь Петр I считал кошек животными, которые приносят человечеству большую пользу. В одном из указов царь-реформатор повелевает: «Иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения».

Но для того чтобы завести мохнатого питомца или даже нескольких, царский указ не был нужен — все отлично знали, как коты лихо расправляются с вредителями. У самого Петра всегда жили кошки, но особенно царь любил кота по имени Василий. Это животное подарил государю в 1724 году один голландский купец, в гостях у которого в Вологде царь часто останавливался проездом.

Казанские коты-крысоловы

Царица Елизавета Петровна любила кошек не меньше чем отец. В 1745 году она приказала привезти в Зимний дворец 30 кастрированных котов-крысоловов. Выполняя волю царицы, в Санкт-Петербург привезли животных аж из Казани — считалось, что именно там живут самые искусные охотники на грызунов. Сохранившийся в архивах «Указ о высылке ко двору котов» гласит:

…Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей, прислать в С.-Петербург ко двору ея императорскаго величества… И ежели кто имеет у себя таковых кладеных (кастрированных) котов, оных бы для скорейшаго отправления, объявили в губернскую канцелярию конечно от публикования в три дни, опасаясь за необъявление, кто оных имеет, а не объявит, штрафа по указам…

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Далеко не все российские монархи любили кошек, но обойтись без них не мог никто. Екатерина II не слишком хорошо относилась к этим животным, но при ней их в Зимнем дворце стало еще больше. При дворе кошки жили на правах «охранников картинных галерей» и попасть в эту особую касту было непросто. Для внутренней службы отбирали особо воспитанных и красивых зверей, чаще всего породы русская голубая.

Всенародная любовь к кошкам

Постепенно хвостатые питомцы перестали быть редкостью и в конце XVIII века кошек можно было встретить не только в монастырях, купеческих хоромах и царских резиденциях, но и в крестьянских избах. В народе их очень любили, о чем свидетельствует множество упоминаний в фольклоре.

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В 1853 году лингвист Владимир Даль опубликовал книгу «Пословицы русского народа», в которой кошки упоминались целых 75 раз. Такие поговорки как «Не все коту Масленица, будет и Великий пост» и «Кота убить — семь лет ни в чем удачи не видать» дошли в том или ином виде и до наших дней.

Кошки в Ленинграде

Почти все кошки, находившиеся во время блокады в Ленинграде, не пережили ее первый год. Они или были съедены или умерли от голода. Именно поэтому в 1943 году в осажденный немецкими войсками город были завезены из Ярославля 5 тысяч дымчатых кошек, а позднее — целый железнодорожный эшелон животных из Сибири. Эта мера позволила взять под контроль катастрофически расплодившуюся крысиную популяцию.

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Коты в блокадном Ленинграде ценились очень высоко. Советский писатель Леонид Пантелеев писал, что за котенка просили до 500 рублей, притом что за 50 рублей с рук можно было купить килограмм хлеба, а зарплата сторожа составляла всего 120 рублей.

В Эрмитаже кошки успешно трудятся до сих пор. Вы не увидите их в выставочных залах, но они несут свою службу во дворах и обширных подвалах. Каждое животное учтено, имеет свой ветеринарный паспорт, миску и спальное место в виде корзинки.

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Британское издание The Telegraph писало в 2016 году об этих кошках как о важной достопримечательности Санкт-Петербурга, которую нужно обязательно увидеть гостям города. В одном из интервью, данном прессе в 2014 году, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал о необычных сотрудниках музея следующее:

Кошек всего 50, этот лимит я сам установил. Они живут во дворе и в подвалах. «Лишних» котов мы отдаем в хорошие руки. Они знают свои места обитания в подвалах, руководить ими не надо. У нас интервью и съемки по поводу котов не реже, чем про Рембрандта.

Кошки и народный фольклор

В русских народных сказках кошек очень много. При этом следует уточнить, что часто они пришли из древней языческой мифологии, как, например, известный всем кот Баюн. Этот диковинный и опасный зверь у Пушкина ходит по цепи в Лукоморье, а в старинных сказаниях сидит на железном столбе в лесной чаще, поджидая беспечных путников.

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Заслуживает упоминания и другой персонаж славянской мифологии — Земляная кошка, охраняющая клады. Об этом звере рассказал в своих уральских сказах Бажов. Писатель описывает поверья уральских рудокопов и старателей, которые были уверены, что Земляная кошка охраняет подземные сокровища. На поверхности она почти никогда не появляется, но иногда над землей можно заметить ее острые уши.

Как видите, для русского человека кошка — животное особое, даже можно сказать сакральное. Стоит ли удивляться, что сегодня среди домашних питомцев именно они лидируют по популярности, причем во всех регионах страны.

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