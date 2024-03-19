От древних до секретных: какие подземные города строились в России

На территории России с древности строились подземные города, которые считались более надёжной защитой от врагов. Строительство таких объектов продолжилось и в «цивилизованном» XX веке, но уже с другой целью.

Крым

Многие туристы, намереваясь посетить Крым, наверняка запланируют экскурсии в города, вырубленные в скалах. Для киммерийцев и скифов они имели оборонительное значение, так как жить на побережье было опасно из-за постоянных военных конфликтов. Жители полуострова с помощью примитивных инструментов высекали в известняковых породах сложные комплексы жилых, общественных и религиозных сооружений. Некоторые из них уходили в глубину на 40-50 метров. Всё для того, чтобы чувствовать себя в большей безопасности!

Сегодня самые популярные искусственные пещеры – это Чуфут-Кале, Эски-Кермен, Кыз-Кермен и Мангуп.

Томск

Если в существовании крымских подземных городов никто не сомневается, то наличие Грустины (нынешний Томск) ещё нужно доказать. Пока есть лишь несколько рассказов от томских рабочих и строителей о катакомбах, вымощенных кирпичом, на которых они якобы случайно натыкались.

Также в конце XIX века в газете «Тобольские губернские ведомости» вышел материал об обнаружении подземного хода от почтамта к Лагерному саду.

Некоторые томские краеведы считают, что древняя Грустина по площади выходила за пределы нынешней городской черты. Но вот кто её основал, для каких целей и почему она вдруг оказалась заброшена – неизвестно.

В XVII веке голландец Вильгельм Гондиус утверждал, что в Грустине проживают русские и татары. Правда, не исключено, что он подразумевал реально существовавший Томский острог. Грустину связывают иногда с легендарным «царством пресвитера Иоанна», или даже Арсанией – древним городом славян.

Москва

В годы советской власти подземные города строились уже для размещения секретных военных производств и для защиты от ядерного удара. Таких объектов только в современной России можно насчитать более двух тысяч.

Среди них наиболее известный и загадочный – столичный комплекс Метро-2. Разветвлённую систему тоннелей и бункеров начали прокладывать ещё при Иосифе Сталине параллельно со строительством метрополитена.

Московские диггеры уверяют, что в районе Раменки на глубине 200-300 метров располагается бункер, рассчитанный на 15 тысяч человек.

Башкирия

Ещё один бункер внушительных размеров может быть «спрятан» в окрестностях ЗАТО Межгорье в Башкирии. Якобы там будут искать убежища члены российского правительства в случае начала ядерной войны. Впрочем, по официальной версии, этот объект является всего лишь крупным хранилищем Госрезерва, где складируются продовольствие и одежда. Разместиться же в нём смогут до 300 тысяч человек.

Правда, данная информация озвучивается лицами, называющими себя строителями секретного города в времена СССР. Но доказать свою причастность к его возведению они никак не могут.