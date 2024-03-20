Как спецслужбы Украины вербовали россиян

17 марта завершились выборы президента России, которые впервые проходили в трехдневном формате. По словам главы Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой, прошедшие выборы отличались небывалой степенью внешнего агрессивного воздействия. Избирательные участки пытались поджигать, урны с бюллетенями заливали зеленкой, а ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись более чем 420 тысячам DDoS-атак. Подробности о том, кто и как пытался сорвать президентские выборы в России, а также почему все эти попытки провалились, выясняла «Лента.ру».

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15 марта 2024 года, московский район Марьино. В первый день президентских выборов на избирательном участке очень много людей — и никто не обращает внимания на светловолосую девушку в неприметной одежде. Она предъявляет документы для получения избирательного бюллетеня, ставит в нем галочку и идет к урне для голосования.

Мгновение спустя в ее руках появляется емкость с темно-зеленой жидкостью, которую через отверстие она выливает на лежащие в урне бюллетени. Затем она достает телефон, быстро снимает урну и пытается отправить кому-то фото, но тут ее задерживают полицейские. Девушка из Марьино стала одной из многих россиянок, завербованных украинскими спецслужбами для попытки срыва выборов в России.

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Девушка, задержанная в Марьино, стала фигуранткой уголовного дела по статье 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ — первой, но далеко не последней в тот день. К примеру, в Екатеринбурге испортить бюллетени попыталась профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилия Носова.

А в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) женщина бросила в урну для голосования коктейль Молотова — к счастью, пожар не произошел, а нарушительницу быстро скрутили полицейские. Позже подобный случай был зафиксирован и в Санкт-Петербурге.

Всего, по данным МВД России, 15-17 марта ведомство получило 1,4 тысячи заявлений и сообщений о правонарушениях и преступлениях на выборах. Было возбуждено 61 уголовное дело — в основном о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма (23) и воспрепятствовании осуществлению прав избирателей (21).

Также были составлены 155 административных протоколов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала поджоги и порчу урн с бюллетенями жестом отчаяния со стороны антироссийски настроенных граждан.

Предполагая, какой результат [в ходе выборов — прим. «Ленты.ру»] будет получен, они планировали массово заливать ящики с бюллетенями, чтобы их испортить. Это, знаете, жест отчаяния, потому что силы их скудны и жалки внутри страны Элла Памфилова, глава Центризбиркома

«Все эти люди совершали диверсии»

Кто стоял за происходившим на избирательных участках в России, стало понятно довольно быстро. В частности, в правоохранительные органы обратился раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров. Он рассказал, что ему позвонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками Центробанка.

Обманом они попытались взломать профиль Сидорова на портале «Госуслуги», похитили у него три миллиона рублей, а затем в обмен на возвращение средств потребовали залить зеленкой урну для голосования на избирательном участке, обещая в этом случае еще и доплатить 200 тысяч рублей.

Однако ветеран не поддался на уговоры мошенников, а пошел в полицию. Сидоров уверен — всю мошенническую схему, жертвой которой он стал, организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Глава ЦИК Элла Памфилова также отметила, что звонки с требованиями испортить бюллетени в основном поступали из украинских колл-центров.

При этом почти все из тех, кто портил бюллетени, фиксировали свои преступления на камеры телефонов, чтобы затем отчитаться перед украинскими кураторами. По мнению руководителя программы «Информационные войны» МГУ Андрея Манойло, следователи будут трактовать такие действия как диверсии — с наказанием до 20 лет колонии.

Все люди, которые выливали зеленку и кидали коктейли Молотова, совершали самые настоящие диверсии и находились под контролем украинских спецслужб. Для них важно было внести нервозность в процесс проведение выборов, но сорвать такими действиями работу избирательных участков они не смогли Андрей Манойло руководитель программы «Информационные войны» МГУ

По мнению Манойло, для украинских спецслужб важно было создать хоть какие-то инциденты, которые могли бы отразиться в заголовках западной прессы. При этом, по словам Эллы Памфиловой, из-за действий злоумышленников лишь 709 избирательных бюллетеней на 11 избирательных участках — «ничтожную цифру» — признали недействительными.

«Мы знаем, что нужно делать»

Стоило ожидать, что украинские спецслужбы активизируются перед президентскими выборами в России, — это не раз происходило накануне значимых политических событий в стране. В эти периоды в мессенджерах и соцсетях резко возрастало число каналов вербовки россиян для диверсий.

Первое время они зачастую маскировались под новостные паблики, но затем приобретали все более оппозиционный и радикальный характер. В июле 2022 года по этим якобы разрозненным сообществам прокатилась первая волна однотипных постов с призывами сорвать подготовку сентябрьских выборов и референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

На протяжении следующих полутора месяцев вербовщики регулярно призывали в каналах устраивать акции, направленные против избирательных участков и их сотрудников, но желающих пойти на это тогда не нашлось.

Это наша первая крупная акция — мы просто не рассчитали силы, начали действовать слишком поздно. Зато теперь мы знаем, как и что нужно делать из сообщения в одном из каналов вербовщиков диверсантов

Следующей общей целью вербовщиков стала попытка сорвать частичную мобилизацию осенью 2022 года. На этот раз они были более конкретны в заданиях и активны в их распространении — россиянам стали поступать настойчивые предложения за деньги поджигать военкоматы. Обманом толкали на это и телефонные мошенники.

Вновь каналы вербовки объединились спустя год — перед 10 сентября 2023 года, Единым днем голосования. Модераторы активно призывали россиян устраивать забастовки, выходить на митинги и поджигать избирательные участки. Особое внимание они уделяли жителям новых территорий, чтобы показать — те якобы недовольны присоединением к России.

Просто болейте — больше от вас ничего не требуется. Если у вас есть какие-то претензии к руководству, мы можем с ним поработать. Например, если кого-то увольняют, мы впрягаемся за него, освещаем информационно и начинаем охоту на работодателя. Начальник, который уволит бастующих, рискует лежать под кустом с пробитой головой Куратор с ником №1 — в обращении к сотрудникам избирательных участков Мариуполя

Однако ни одна из кампаний вербовщиков так и не дала желаемого эффекта. Поэтому после очередной неудачи 10 сентября они тут же анонсировали глобальную подготовку к попытке срыва главного политического события в России — выборов президента страны.

«Важнейшая цель — сорвать выборы»

В сентябре 2023 года модераторы каналов вербовки поставили перед собой задачу — в несколько раз нарастить число активистов и партизанских ячеек. Вместе с тем в каналах стало появляться все больше заданий, связанных с распространением агитлистовок, созданием граффити и новых «каналов сопротивления» в мессенджерах.

Нужно добиться проникновения наших идей в российское общество и в целом увеличить нашу известность из сообщения в канале вербовщиков диверсантов

За каждое выполненное задание модераторы обещали отправлять денежное вознаграждение — например, одна листовка, размещенная в общественном месте, якобы стоила сто рублей. Но акции желаемого эффекта не принесли: согласно данным ресурса TGStat, количество подписчиков и просмотров постов «партизанских каналов» за осень почти не изменились.

Между тем так называемый подготовительный этап завершился к концу 2023 года. К этому времени модераторы каналов привели к единообразию позицию по поводу действий на выборах и заявили об очередном объединении сил между собой. Свою коалицию они назвали «Партия 4» — четверка означала деление оппозиционеров по стратегиям поведения на выборах.

Эта концепция стала продолжением идей ФБК (включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Первая стратегия — бойкот и непризнание, вторая — «голосуй за кого попало», третья — «голосуй против кого надо», мы же — четвертая — без лица, «срывай выборы». Только наш подход может что-то изменить. Мы будем искать в глубоком тылу уязвимые места, удар по которым нанесет наибольший ущерб Из сообщения в канале вербовщиков диверсантов

Вербовщики анонсировали проведение «эффективных акций», исполнителей для которых стали привлекать призывами «хоть раз сделать что-то важное для своей страны» и обещаниями хорошо за это заплатить. Однако, в отличие от предыдущих попыток сорвать политические события в России, теперь модераторы стали более осторожны.

В открытых каналах почти перестали появляться конкретные задания для диверсий — общение перешло в личные сообщения и закрытые чаты.

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«Разбить картину стабильности»

Корреспонденту «Ленты.ру» удалось проникнуть в одно из закрытых сообществ вербовки, чат на несколько сотен человек, поделенный на разделы для обсуждений — в том числе «Дроны», «ХимМагазин», «Самодельное вооружение и защита», а также «Как разрушить режим».

Одним из самых новых оказался раздел «Срыв выборов 2024». В нем модератор призвал участников присоединиться к мозговому штурму и придумать идеи для массовых акций.

Любые действия, направленные против выборов, будут привлекать повышенное внимание и получать больший медийный эффект, потому что все это разбивает картину стабильности, контроля ситуации и, конечно, сплочения вокруг лидера Модератор закрытого чата

В результате обсуждений участники остановились на трех акциях, к которым решили привлекать людей через основные каналы вербовки, а также среди своего окружения:

раздавать листовки и писать на избирательных плакатах лозунги, призывающие вступать в проукраинские организации; распечатать дома по пять бюллетеней, разрисовать их и вбросить в урну для голосования; пройти обучение и совершать DDOS-атаки на электронное голосование.

В чате участники также определили категорию людей, на вербовку которых нужно было бросить все силы, — ею оказались системные администраторы, задействованные в работе на избирательных участках. С их помощью планировали выводить из строя технику и нарушать интернет-соединение на участках.

Однако главным элементом попытки срыва выборов оставались акции прямого действия. Обсуждать их между собой участникам закрытых чатов запретили модераторы, а сама раздача заданий происходила в личной переписке — во многом из опасений, что среди участников сообществ могли оказаться сотрудники правоохранительных органов или их информаторы.

11 марта вербовщики назвали последним днем, когда планы акций можно было прорабатывать без спешки. Впрочем, искать потенциальных диверсантов они продолжили и в последующие дни, включая непосредственно дни выборов.

«Все внимание — на избирательные участки»

На протяжении трех дней голосования корреспондент «Ленты.ру» под разными легендами связывался с модераторами крупных каналов вербовки и расспрашивал их об актуальных заданиях.

Мы не раздаем готовые задания. Пока все внимание — на избирательные участки: посмотрите, какие территориальные избирательные комиссии вам доступны. Продумайте план — и потом мы его обсудим Анонимный куратор в одном из мессенджеров

Куратор другого канала, напротив, поспешил сразу же дать первое задание — сжечь избирательный участок. За это он пообещал перевести 500 долларов (около 46 тысяч рублей — здесь и далее курс на 19 марта) в криптовалюте, но только после проверки фотоотчета.

Как только мы убедимся в качестве твоей работы, мы отправим вознаграждение. В данном задании нет ничего сложного. Наши люди уже действуют по всей стране Куратор с ником Андрей

Стоит отметить, что «Лента.ру» не нашла ни одного подтверждения тому, что хоть кто-то из завербованных россиян действительно получил обещанные кураторами деньги. Зато привлечение к уголовной ответственности за диверсии неизбежно. Между тем вербовщик с ником NSF призвал работать по ночам и никого не жалеть.

Можно было бы пару коктейлей [Молотова] зафигачить на выборный участок либо те же коктейли в офис партии (...) — там сейчас как раз охраны нет. Наши профессионалы со всяким гримом заморачиваются: бороды, тоналки. Но тебе все это необязательно делать — работай ночью. После закрытия участков там как раз остаются те, кого не жалко Куратор с ником NSF

Любопытно, что в попытке срыва выборов в России участвовали и англоязычные вербовщики. Один из них предложил корреспонденту «Ленты.ру» единицу монеро (криптовалюта — эквивалент примерно 13 тысяч рублей) за саботаж на избирательном участке.

На выборах мы размещаем агитацию в нескольких местах, а также работаем над небольшими диверсиями на избирательных участках. Любой тип партизанских действий с использованием коктейлей Молотова, пропаганды, самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, кибератак и других методов имеет огромную ценность. Мы за это щедро заплатим Перевод фрагмента переписки с англоязычным куратором в одном из мессенджеров

«Сорвать выборы было невозможно»

Толкать россиян на преступления вербовщики не перестали даже 17 марта — в последний день выборов. Правда, сегодня сетевые кураторы настаивают, что их главной целью якобы был не срыв выборов, а лишь демонстрация массового характера протестов.

Сорвать выборы было невозможно — их бы все равно провели, как бы мы ни старались. Наше участие сводилось к тому, чтобы показать, как нас много, и затруднить работу избирательных участков Из сообщения в канале вербовщиков диверсантов

Впрочем, те, кого задерживали за порчу бюллетеней и попытки поджогов избирательных участков, нередко ничего не слышали ни про какие протесты. В своих показаниях они говорят об обмане мошенниками, которые под разными предлогами вынуждали их совершать преступления.

Вербовщики просто подыскивали доверчивых людей из незащищенных слоев населения — тех, у кого были задолженности и кредиты, после чего их обрабатывали и давали задания — поджечь избирательную урну или вылить в нее зеленку. При осмотре их средств связи все это подтверждалось: разговор начинался с бытовой темы, потом переводился в плоскость долгов. Поэтому о каких-то шпионских ячейках здесь речь не идет Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Между тем показательно, что администраторы каналов вербовки не спешат подводить итоги своей явно неудавшейся кампании против выборов. Большинство из них предпочло отмолчаться, другие ограничились перепостами сообщений о непризнании результатов выборов. А наиболее крупные сообщества в очередной раз решили оправдаться.

Не так и важно, сколько людей повелось на призывы недооппозиции и выстроилось в очереди, — важно, как быстро растет боеспособность сетей партизан и подразделений настоящих оппозиционеров — вооруженных. Необходимо правильно анализировать реальность и смотреть на главное Из сообщения в канале вербовщиков диверсантов

Одновременно администраторы анонсировали работу над ошибками и заявили об усилении двух направлений — агитационного и связанного с IT-сферой.

«Жалкие попытки хоть что-нибудь сделать»

По мнению Андрея Манойло, в нынешнем марте украинские и западные спецслужбы экономили ресурсы — и не бросали их полностью на срыв выборов в России, понимая, что организованные ими акции не принесут большого результата.

В итоге спецслужбы противника отказались от ненужной имитации бурной деятельности. То, что мы видели, — это жалкие попытки сделать хоть что-нибудь, за что можно было бы потом отчитаться Андрей Манойло руководитель программы «Информационные войны» МГУ

Между тем президент России Владимир Путин 18 марта напомнил, что за порчу избирательных бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность, и заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над усилением ответственности за попытки порчи бюллетеней для голосования. Как бы то ни было, по мнению Андрея Манойло, попытки информационного воздействия на россиян обязательно продолжатся.

А главная опасность для России, по словам эксперта, это отсутствие собственных центров организации информационных операций, которые могли бы перехватывать информационные атаки противника и обезвреживать их. Кроме того, в стране отсутствует система, способная поставить на поток проведение собственных информационных операций.