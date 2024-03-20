Уникальную купель, в которой крестили средневековых правителей, нашли в Германии

Уникальную купель средневековой династии Оттонов обнаружили работники Государственного управления по охране памятников и археологии земли Саксония-Анхальт при проведении изысканий в склепе церкви Святого Серватия в германском городе Кведлинбурге.

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Находка датируется X веком, она считается уникальной для этих земель. Купель напоминает четырехарочный церковный элемент с резервуаром, который наполняется водой. Он использовался для крещения младенцев и взрослых людей.

Обнаруженная купель очень заинтересовала археологов. Они предполагают, что в ней могли крестить выдающихся правителей того времени – герцога Генриха I Баварского (около 922-955 гг.), Матильду (955-999 гг.), дочь императора Оттона Великого и императрицы Адельхайды и других представителей династии.

Ширина находки – два метра, глубина – полметра. Ученые выяснили, что купель была создана еще до строительства склепа. Предполагается, что она была обита дорогим материалом, также специалисты узнали, что конструкцию увеличивали.

Ранее ученые нашли следы динозавров и окаменевший лес на Аляске. Находка позволила специалистам понять, какой климат там был.