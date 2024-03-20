Как в России закончилась эпоха Рюриковичей

«Лукавый боярин» Василий Шуйский сыграл значительную роль в российской истории. Годы царствования последнего из Рюриковичей совпали со Смутой, одного из самых драматичных периодов XVII века. К этому он долго шёл, но на престоле находился относительно недолго.

Герой своего времени

«Более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся», – описывает царя историк Василий Ключевский. Впрочем, примерно также оценивали деятельность Шуйского и другие исследователи. Так, русский поэт Александр Пушкин признаёт – Василий Иванович хоть и обладал сильным характером и смелостью, но всё же свои лучшие качества проявил при падении.

Доставалось Шуйскому и от современников. Они его именовали то Шубником, то Шубиным, видимо, намекая, что на престол он взошёл во многом благодаря торговцам и посадским людям. Так откуда же родом был этот неоднозначный царь?

Род Шуйских в России никогда не считался особо знатным. Зато в Австрии и Польше именно Шуйских называли «принцами крови». В Европе были уверены, что они вели своё начало от третьего сына Александра Невского – Андрея. А вот все московские князья пошли от четвёртого сына – Даниила. Такое происхождение давало первоочередное право на московский престол, с чем, естественно, многие были не согласны.

Непосредственным основателем рода Шуйских стал Юрий Васильевич, которому достался в удел городок Шуя с окрестностями (Суздальское княжество).

Во главе государства

Во время правления Ивана IV дед Василия Шуйского – Андрей – находился у власти, но «заигрался». Долго разбираться Грозный не стал. Так Андрей стал первой жертвой русского царя.

В годы царствования Бориса Годунова Василий Шуйский находился в тени и смиренно ждал своего часа. Совершать ошибки своего деда он не планировал. При Лжедмитрии Шуйский поплатился за то, что убеждал простой люд в неистинности «законного наследника». Казни ему удалось избежать, а вот в ссылку отправиться пришлось.

Но так как время было неспокойным, Шуйский сдаваться и не планировал. В 1606 году он взошёл на царский престол. Править ему довелось четыре года. Он искренне пытался решить вопросы, которые ему перешли по «наследству» от других правителей (в том числе и дальнейшего существования государства Российского), но соратниками все действия воспринимались как проявления слабости.

В итоге Шуйский не справился. После свержения Василия насильственно постригли в монахи, а скончался он спустя два года в заключении в Гостынинском замке под Варшавой. Так закончилась эпоха Рюриковичей.