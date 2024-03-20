"За веру и верность": 325 лет назад был вручен первый российский орден

Когда и кем был учрежден орден

© РИА Новости // Звезда ордена Андрея Первозванного. 1805-1815 гг.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного, покровителя России и мореплавания - старейший российский орден, высшая награда Российской империи, учрежденная императором Петром I 10 декабря (30 ноября) 1698 года в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного. Все дело в том, что Петр I, только что вернувшийся из Великого посольства, хотел иметь и в своей державе орден наподобие тех, о которых он узнал в Англии.

Девиз ордена звучит так: "За веру и верность".

Как выглядит орден

Орденский знак имеет вид Андреевского креста, покрыт синей эмалью с изображением самого святого. На концах креста латинские буквы SAPR (Sanctus Andreas Patronus Russiae - Святой Андрей покровитель России).

© Знак ордена Андрея Первозванного

Орденская звезда имеет восемь лучей. В ее центральном медальоне изначально помещалось также изображение креста и святого, но с 1800 года крест без фигуры святого был помещен на фоне двуглавого орла. Первоначально восьмилучевая звезда ордена была не металлическая, а вышитая. Историки утверждают, что звезды стали изготавливать из серебра только в начале XIX века, но на некоторых портретах Петра I звезда уже не выглядит матерчатой.

Первый кавалер ордена Андрея Первозванного

Первым кавалером первого российского ордена стал дипломат Федор Алексеевич Головин - один из ближайших сподвижников Петра Великого, генерал-адмирал, который участвовал в нескольких военных кампаниях. Награждение состоялось ровно 325 лет назад, 20 марта 1699 года. Такой чести Головин был удостоен за вклад в создание русского флота, а также его роль в Великом посольстве.

© Музей истории Санкт-Петербурга // Граф Федор Алексеевич Головин

Статут ордена

До 1797-го - года коронации императора Павла I - кавалерами ордена Святого апостола Андрея Первозванного стали всего 231 человек. При Павле I был принят первый официальный статут ордена и появился запрет украшать его драгоценными камнями по своему усмотрению.

Кстати, начиная с Павла I, государи жаловали орденами Андрея Первозванного лиц духовного звания и награждали великих князей при крещении, а князей императорской крови - по достижении ими совершеннолетия. Впрочем, князья императорской крови (правнуки императора в мужском поколении) появились в Доме Романовых лишь при Александре III.

© Wikipedia // Павел I

Статут ордена гласил:

"Кавалеры ордена Св. Апостола Андрея Первозванного считаются все в третьем классе государственных чинов, т.е. наравне с генерал-лейтенантами, хотя бы по службе находились и ниже сей степени. Жалуемый орденом Св. Апостола Андрея Первозванного, хотя бы прежде не имел других Российских орденов, сим единым пожалованием должен быть почитаем равномерно кавалером четырех младших Российских орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. Анны первой степени и Св. Станислава первой степени, коих знаки и препровождаются к нему вместе с знаками ордена Св. Апостола Андрея Первозванного".

Орденское одеяние кавалеров

В 1797 году было утверждено и орденское одеяние кавалеров: зеленый бархатный плащ (епанча), подшитый белой тканью, поверх воротник из серебряной парчи с серебряными шнурами и кистями. На левой стороне плаща - вышитая орденская звезда "более обыкновенной". Одежда под плащом из белой парчи обшита золотым позументом, крест на груди из того же позумента. Шляпа из черного бархата с белым и красным перьями и с Андреевским крестом, сделанным из небесно-голубой орденской ленты.

© Лента ордена Андрея Первозванного, одеяние кавалера, цепь и крест ордена из альбома «Установление Павла I о российских орденах», 1797 г.

В особо торжественных случаях к ордену полагалась нагрудная цепь. Но обычно он носился на голубой муаровой ленте, надеваемой через правое плечо. Звезда носилась на левой стороне груди, выше всех остальных орденских звезд.

Знаки ордена за боевые и гражданские заслуги: различия

После 1855 года были внесены различия между знаками ордена, врученными за боевые и гражданские заслуги. К первым стали добавлять два скрещенных золотых меча.

Последний кавалер ордена в царской России

Последним кавалером ордена по праву рождения стал князь Роман Петрович (1896-1978). С 1917 года награждение орденом Андрея Первозванного было прекращено.

Орден Андрея Первозванного в современной России

Прошло чуть больше 80 лет. Только 1 июля 1998 года указом президента Бориса Ельцина орден был восстановлен в качестве высшей награды России. В указе сказано, что орденом Святого апостола Андрея Первозванного награждаются: выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России; также награждаются главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией. А за отличия в боевых действиях вручаются знак и звезда ордена Андрея Первозванного с мечами.

Первыми современными кавалерами ордена стали академик Дмитрий Лихачев, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Святейший Патриарх Алексий II.