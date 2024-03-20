Как винницкий спецназ «Ягуар» задушил русский Харьков

«Свободная пресса» продолжает серию публикаций о трагических и героических событиях десятилетней давности.

© ТАСС // У здания Харьковской областной администрации, 2014

События «Русской весны» в 2014-м охватили весь Юго-Восток тогдашней Украины. Однако успеха добились лишь Крым и Донбасс. Несомненно, такие шансы были и у других регионов, в первую очередь, у Харькова, который являлся вторым по величине и числу жителей городом Украины, и пророссийские настроения в котором были ничуть не слабее, чем в Донецке и Луганске.

С 22 февраля около ставшего символом сопротивления памятника Ленину на площади Свободы шли митинги противников Майдана, а 1 марта активисты со штурмом захватили здание ОГА, установив на крыше российский флаг.

7 апреля одновременно с ДНР была провозглашена Харьковская народная республика, однако на следующий день Киев, бросив все силы именно на Харьков, сумел полностью подавить сопротивление.

Своим видением причин произошедшего поделился один их лидеров «Русской весны» в Харькове, отсидевший три с половиной года в застенках СБУ Юрий Апухтин.

— Круговорот событий «Русской весны» определял судьбы тысяч людей на Юго-Востоке, косвенно или напрямую причастных к ним, — рассказывает собеседник «Свободной прессы».

— Спонтанно возникшие протесты положили начало мощному движению, объединившему людей с разными убеждениями, но единых в одном — неприятии укронацизма и стремлении к единству с Россией. Это было становление народного сопротивления, его возглавили не бесследно исчезнувшие местные элиты и политические силы, а люди, выдвинутые и взращенные площадью, яркие и неординарные личности, спосо6ные зажечь и повести за собой.

Для меня все это закончилось неоднократными арестами, допросами, обысками, годами тюрьмы и в итоге обменом на украинских военнопленных.

«СП»: Как все начиналось в Харькове?

— В Xарькове Евромайдан поддержала жалкая кучка местных националистов-маргиналов, а против выступили тысячи людей, собиравшихся на главной площади города, при этом они не собирались защищать и обанкротившуюся власть Януковича.

В момент путча в Харькове 22 февраля проводился Съезд депутатов всех уровней под главенством Партии регионов. Я был делегатом съезда и все происходило на моих глазах. Около пяти тысяч делегатов ждали от законного президента решительных действий и восстановления законной власти хотя бы на части Украины. На съезде присутствовала внушительная делегация властных структур России.

Янукович и его команда бежали из Киева и прибыли в Xарьков, но, впав в прострацию, на съезд не явились и продолжили бегство в Донецк. Съезд кроме воззваний никаких решения не принял, неожиданно он был прерван (по всей видимости, поступила команда из Москвы). Все разошлись и на этом все закончилось.

На следующий день 23 февраля на главную площадь у памятника Ленина начал стихийно стекаться народ, к обеду там 6ыло уже несколько тысяч неравнодушных харьковчан, записывались в ополчение, несли продукты и деньги, одежду, дрова для костра. Так спонтанно возникло движение сопротивления.

На митинг 1 марта вобралось более 40 тысяч харьковчан, и от рева десятков тысяч голосов, скандирующих «Россия!!! Россия!!!», звенели окна в стоящем рядом отеле.

Местные власти в Харькове и других городах Юго-Востока не поддержали народное движение и делали все возможное, чтобы погасить его.

Массовое протестное движение на Юго-Bостоке было полной неожиданностью для Киева, Москвы и украинских элит, никто не ожидал, что народ сам может подняться и отстаивать свои права. Протесты были спонтанными и не организованными.

© ТАСС // На площади Свободы в Харькове, 2014

B Xарькове на базе «Гражданского форума», объединившего около двух десятков пророссийских организаций, было создано и зарегистрировано движение «Юго-Bосток», которое я возглавил. В июне оно было запрещено судом. Вместе с коммунистами мы организовали массовые протесты и митинги в городе. По своей инициативе движение «Юго-Bосток» установило контакты с пророссийскими группами Донецка и, когда их оттеснили, с группой Пушилина — Пургина.

«СП»: Чего, по-вашему, не хватило для победы «Русской весны»?

— Захваты обладминистраций в Харькове и Донбассе произошли спонтанно, конкретных целей при этом не ставилось, и никаких дальнейших действий не планировалось. Координации между городами не было.

Мало это интересовало и Москву, там стояла задача решить вопрос Крыма, сопротивление в других регионах шло вопреки их воле.

B итоге из-за неорганизованности и без поддержки местных элит и Москвы «Русская весна» победила только в Крыму. Протесты там мало чем отличались от протестов в других регионах Юго-Bостока, и только поддержка России привела к победе.

Победа в Крыму воодушевила население Юго-Востока, и все считали, что так будет и с другими городами. Но в России уже было принято решение ограничить только Крымом, остальной Юго-Восток без ее поддержки и был обречен на поражение.

Крымские власти начали вести пропаганду на регионы Юго-Востока, собирать представителей регионов, убежать их наращивать протесты и требовать выхода из Украины, убеждая, что Россия обязательно поддержит. Но это и близко не соответствовало действиям российской власти. В Москве было принять решение сделать Украину нейтральной страной. С середины апреля начали ориентироваться на решение проблемы Донбасса путем федерализации Украины и создания автономии Юго-Bостока. Tакое решение устраивало и донецкий олигархат, стремившийся сохранить свои активы и влияние на Дон6ассе.

© ТАСС // Блокпост у поселка Металлист, 2014

С этой целью предпринимается еще одна попытка объединения сил сопротивления в рамках проекта «Юго-Bосток», переименованного позже в «Новороссию», направленного на федерализацию Украины и создание юго-восточной автономии.

Неожиданно всем карты спутал бросок группы экс-полковника ФСБ Стрелкова на Славянск, определивший дальнейшие неоднозначные и противоречивые действия на Донбассе. По воспоминаниям Стрелкова, он должен был продержаться хотя бы дня четыре, а потом должна была прийти помощь, но он оказался брошенным. После заявления Путина о целесообразности переноса референдума о статусе республик миссия Стрелкова была обречена, и он сам выбирался из Славянска.

В это время уже было принято решение о превращении Украины в федеративное государство и начались переговоры о заключении Минских соглашений на условиях прекращения боевых действий и особого статуса Донбасса в составе Украины.

Когда все мы, причастные к протестному движению, прочитали текст соглашения, не поверили, что такое может быть. Шесть месяцев противостояния, от мирных митингов до полномасштабных боевых действий с применением бронетехники и авиации, тысячи погибших и брошенных в тюрьмы, разгром противника, «марш пленных» по Донецку и торжество победы... Трудно было представить после всего пройденного, что можно вот так взять и остановиться, не добившись результата.

© ТАСС // Пленные военнослужащие украинской армии в центре Донецка, 2014

Позже жизнь показала, что Минские соглашения никак не могли остановить конфликт, так как предусмотренные в них механизмы установления мира не устраняли причины, приведшие к нему. Эта идея ни к чему не привела и со временем зашла в тупик.

«Русская Весна» и начавшееся «снизу» с таким размахом протестное движение на Юго-Востоке показало, что в этих регионах очень сильны пророссийские настроения и люди готовы их отстаивать, поскольку Украина оказалась для них мачехой. Но сплотивший всех истинно народный подъем и вера в возможность вернуться домой в значительной мере оказались невостребованными.

Массовые народные протесты не привели и не могли привести к успеху. Исторический опыт показывает, что такие протесты без организующей структуры практически ни к чему не приводят, если их не подхватывают и не возглавляют элиты или не поддерживают извне структуры заинтересованных государств.

Протестное движение на Юго-Востоке не входило в интересы украинской элиты и российского руководства, и беспрецедентный народный порыв никем не был поддержан.

Политика невмешательства и половинчатость принимаемых решений серьезного успеха не имели и во многом породили сегодняшние проблемы. Украина осталась унитарной, интересы населения Юго-Bостока никак не защищены, и оно осталось фактически под оккупацией.

Судь6оносные события в любом обществе должны созреть, и тогда спусковой механизм приводит в движение общественные силы. B о6ществе должна созреть социальная база и появиться движущие силы, спосо6ные реализовывать назревшие преобразования. B 2014 году общество было готово к этому, но не было необходимой движущей силы, и протест потерпел поражение.

Со временем с учетом всех факторов еще предстоит оценить объективные и субъективные причины и последствия «Русской весны», приведшие к таким неоднозначным результатам. России все равно пришлось решать проблему Украины силой путем жесткой демилитаризации и денацификации страны. Другой альтернативы уже не существовало.

«СП»: Почему, по-вашему, Киев тогда все силы бросил на подавление протестов именно в Харькове, а не в Донецке или Луганске?

— В Харькове были самые мощные выступления, но харьковские элиты нас не поддерживали и старались погасить протесты. Мэр Кернес дважды меня приглашал и просил их прекратить. Не договорились.

Киев в Харькове видел основное зло, министр МВД Аваков направил в Славянск спецназ «Ягуар» из Винницы в Славянск и по дороге они зачистили Харьков 8 апреля (в тюрьму тогда попало 66 человек).

© ТАСС // Арсен Аваков после заседания Верховной Рады, 2014

От России мы никакой помощи и поддержки не получали, только приглашали нас на ЦТ.

Без помощи местной или киевской элиты и поддержки России мы были обречены, Киев все равно направил бы в Харьков карательную экспедицию и нас бы раздавили, у нас вообще не было оружия. Попытка в середине апреля организовать вооруженное восстание разговорами и закончилась. Оружие ни из Донецка, ни из России нам не собирались поставлять.