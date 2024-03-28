Молога, «крестьянская Атлантида»: 875 лет несуществующему городу

В этом году древний город Молога, когда-то существовавший в Ярославском крае, отметил бы весьма почтенный юбилей – 875 лет. Впервые имя Мологи упомянуто в летописях наряду с древними городами Углече Поле, Скнятином, Ярославлем в связи с событиями весны 1149 года. Была Молога. Теперь её нет на картах уже скоро век…

© Ревизор - культура

Есть в Ярославской области своя тайна и своя легенда – трагическая легенда. В чём-то и героическая тоже, а впрочем, судите сами…

Город Рыбинск, как видим из названия, славился рыбой, поставлявшейся к царскому столу. Рыбинск был торговым, купеческим городом, столицей бурлаков, хлебным амбаром… Город-делец. Но всего в 32 километрах располагался другой город, город-аристократ, кладезь культуры и духовности. Это была древняя Молога (первые упоминания в летописях – 1149 год) – будущий град Китеж, ушедший под воды Рыбинского водохранилища.

Городок Молога стоял в долине, которую образовали Волга, Шексна и Молога-река. По весне реки разливались, потом вода спадала, но благодаря оставленному илу трава росла высокая, густая, сочная, ароматная, пойменные луга были лучшими в губернии, коровы, пасшиеся на этих лугах, давали вкусное и жирное молоко, и оно же шло на производство масла, сыра, которые славились по всей России. А сена с лугов хватало и для столиц – для лошадей императорской кавалерии.В сосновых и дубовых лесах водилось великое множество ягод, грибов, зверей и птиц. Благодатное место, благословенное. Золотые земли Ярославии. Раздольная была жизнь, светлая, ясная, мирная, привольная… Умели работать, умели и отдыхать. В Мологе действовали монастыри, храмы, библиотеки-читальни. Здесь имелись школы, детские сады, краеведческий музей, функционировало пожарное депо, работал винокуренный завод, издавались две газеты, стояло пять храмов. Население города составляло от пяти до семи (зимой) тысяч человек.

© Богоявленский собор Мологи

И окрестности: более 700 сёл и деревень, монастыри, опять же, барские усадьбы, в том числе знаменитая Иловна – родовое имение графа А.И. Мусина-Пушкина, где он и упокоился после своих трудов по нахождению в ярославском Спасо-Преображенском монастыре великого памятника древнерусской литературы "Слово о полку Игореве".

В 1935 году стране потребовалась новая электроэнергия. Для строительства ГЭС решено было заполнить долину рукотворным морем. Глубина его должна была составить 100 метров, Молога находилась на отметке 98 метров и должна была уцелеть… но не суждено. Планы изменились, мощность предполагаемой ГЭС увеличилась, а это означало глубину в 102 метра – и так плюс-минус два метра решили судьбу полутора тысяч человек и их потомков. И судьбу земель, равных которым не было нигде. Первый гром грянул в 1935 году. А 1937 год принёс, вместе с прочими бедами страны, ещё и весть о том, что следует "считать упраздненными город Мологу и сельские советы: Бабкинский, Кулигский, Леонтьевский, Новолокский, Рындинский и Становский". По домам крестьян и горожан стали ходить оценщики, а в леса пригнали узников Волголага, которые начали валить лес – драгоценные дубравы Мологского, Брейтовского районов… Они впоследствии были даже не вывезены, так и гнили десятилетиями под водой: дубовая древесина гниёт медленно… Наскоро взрывали храмы, разрушали кирпичные строения. Убирали всё, что мешало, расчищали чашу для водохранилища. Готовили…

© Базарная площадь Мологи

И потянулись телеги, поплыли плоты с первыми переселенцами… Можем ли мы представить, как тяжело крестьянам было покидать родные, обжитые места, могилы родителей, бросать огороды, пасеки, поля, сады, амбары… Избы разбирали, брёвна нумеровали – чтобы потом, на новом, неизвестном месте вновь сложить, как конструктор, да будет ли как прежде?.. Нет – как прежде, уже не выйдет никогда…

Предписано перевезти дом и семью - осенью ли, зимой, в распутицу, в бездорожье… Бери да перевози. Приказ. Какой плач и скрежет зубовный стоял на мологской земле!.. Но это был двадцатый век, российский двадцатый век, советский двадцатый век… Впереди ждала страшная война – Великая Отечественная, Вторая мировая...

Сухая статистика такова. Вода затопила 740 населенных пунктов, три монастыря, больше 50 церквей и кладбищ при них, 80 тысяч гектаров уникальных заливных лугов, почти столько же пахотных земель, 250 тысяч гектаров лесов. Сколько при этом погибло лесных животных - такого учета вообще никто не вёл…

Но всё это было не сразу. Весь конец тридцатых происходило переселение. А 14 апреля 1941 года были перекрыты створы гидротехнических сооружений, и воды трёх рек, Волги, Мологи и Шексны, ударившись о плотину, стали разливаться кругом и заполнять огромную чашу. Рыбинское водохранилище заполнялось шесть лет – с 1941 по 1947 годы. Однако энергия, которую дала Рыбинская ГЭС, потребовалась Москве очень скоро: через два месяца после гибели Мологского края началась война, а в ноябре 41-го ГЭС заработала.

Мологские беженцы обосновались большей частью в Рыбинске и Рыбинском районе – в районе посёлка Слип, на берегу Волги, и дальше, по ближайшим деревням. Свыше 130 тысяч человек нашли приют в этих местах. Другие рассыпались по стране, по миру… Слип звали сперва "новой Мологой", а впоследствии просто "новой стройкой". По свидетельствам очевидцев, переселенцы даже скотину почти всю потеряли в первые годы – коровы, привыкшие к разнотравью пойменных лугов, не сумели выжить на новой кормовой базе. Да и избы пострадали во время сплава. Но медленно, постепенно раны стали зарастать, люди – приживаться. Жизнь жительствует. Да и война отвлекла все мысли от потерянной родины – до того ли, когда братья, отцы, мужья, сыновья гибнут в боях за общую Родину!.. А всё-таки в деле Победы есть и доля мологжан, отдавших отчизне самое дорогое.

© ГЭС

Несмотря на все усилия, не все храмы Мологи рухнули, и несколько колоколен долгое время ещё были видны над водой. Случались и случаютсягоды маловодья, тогда морское дно обнажаетдаже остатки построек… Официально же тема затопленной Мологи была не то чтобы под запретом, но непопулярна. Акцент делался на успехах социалистического строительства. Однако забвения не случилось, память упрямо стучалась в сердца людей, рассказы о городе, ушедшем на дно рукотворного моря, передавались от детей внукам. Внуки, будучи маленькими, слушали их как волшебную сказку, а подросши – понимали, чего стоило это их бабушкам и дедушкам…Мологжане воспитали потомков в уважении к своей (а значит, и их!) родине. Регулярные встречи переселенцев начались в конце 60-х, а 1972 год можно считать первым годом существования землячества мологжан. И общими усилиями в августе 1995 года на бывшем подворье Афанасьевского монастыря в Рыбинске был создан Музей Мологского края, филиал Рыбинского историко-художественного музея-заповедника. Основной задачей сотрудников музея является изучение природно-культурного и исторического наследия Молого-Шекснинского междуречья. Первым директором и основателем музея стал Н. М. Алексеев (1951-2007). Подвижник со светлой душой, сам потомок мологжан-переселенцев, он всю жизнь посвятил делу исследования и сохранения наследия погибшего края. Музей Мологского края – единственный музей в мире, где горит лампада перед иконой "Всех скорбящих радость", в память всех, кого коснулась трагедия Мологи. Членом Землячества мологжан может стать любой человек, кому не безразлична русская история.

За прошедшие семьдесят с лишним лет природа адаптировалась к существованию Рыбинского водохранилища, и сейчас Рыбинка всё больше напоминает обыкновенное, только очень большое, озеро. Рыбалка здесь — одна из лучших во всей России. Непроста рыбалка на нашем море, но азартна и результативна. Да и пляжи хороши, недаром для многих горожан летом "поехать на море" значит "отлично отдохнуть". Охотникам тоже раздолье в окрестностях водохранилища. Побережье, острова, леса, поля, перелески, берега многочисленных притоков… Охотятся здесь на лося, кабана и водоплавающую дичь – утку, вальдшнепа, гуся. Люди приезжают и из Москвы – по Ярославскому шоссе. Можно и по воде, минуя, как в сказке, семь ворот – семь шлюзов.

Туристический бизнес всё больше набирает обороты на водохранилище. Причём туризм самый разнообразный: от семейного отдыха на природе до экологического туризма.

© Молога сегодня

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что с появлением Рыбинского водохранилища навигация в этих краях стала гораздо активнее. Сезон навигации длится в среднем 190 дней. Судовой фарватер пролегает вдали от берегов. Порты: Череповец — при впадении в водохранилище реки Шексны, Весьегонск — при впадении реки Мологи. Через Шексну водохранилище связано с Волго-Балтийской водной системой.Берега Рыбинского водохранилища преимущественно низкие, по его побережью тянутся сырые луга, леса, болота. Редко можно встретить обрывы, поросшие соснами. Высота волн достигает двух метров. Существование Рыбинского водохранилища постепенно изменило климат в прилежащих к нему районах. Лето стало более влажным и прохладным. От северо-западной части берега Рыбинского водохранилища довольно часто отрываются большие пласты торфа, поросшие растительностью и даже мелкими деревцами. Они автономно плавают по всей акватории, создавая мини-биосистемы – плавучие островки. На зиму водохранилище замерзает. Лед держится с середины ноября до начала мая. Лёд действует как зеркало – отражает тепло, из-за чего весна запаздывает, но и осенью теплые дни держатся дольше. На сегодняшний день Рыбинское водохранилище – уникальный биологический комплекс с богатейшим потенциалом.

Несколько лет назад в Рыбинске появилась художественная мастерская "Росписи затопленных земель", где любой посетитель становится участником мастер-класса и может выбрать узор по своему вкусу. Полученные президентские гранты позволили воссоздать макет Мологи в подробностях; это интересный, зрелищный и самобытный проект. А судьба исчезнувшего с карт города и уезда чем дальше, тем больше вдохновляет многих писателей и поэтов – мне думается, что это совершенно особый пласт ярославской литературы.

Музей Мологского края в Рыбинске – это "своеобразный островок уцелевшей мологской старины". Здесь, в небольших уютных залах музея можно встретиться не только с прошлым Мологи, но и с навсегда канувшей в воду "крестьянской Атлантидой".