Как делают восковые фигуры для музея Мадам Тюссо

Уже более 200 лет музей Мадам Тюссо создает восковые фигуры, которые сложно отличить от живых людей. Многие мечтают побывать в Лондоне только ради нескольких залов с искусственными «Деппами» и «Питтами».

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За это время «Мадам Тюссо» превратился во всемирно известный бренд. Сейчас у музея более 20 филиалов, которые стали домом для восковых прототипов Джонни Деппа, Анджелины Джолли, принцессы Дианы, и других известных личностей.

Когда дело доходит до создания восковой фигуры знаменитости, важна каждая мелочь: цвет кожи и глаз, татуировки, шрамы и все самые незаметные отличительные черты. Все фигуры создаются в центральном филиале в Лондоне, а уже потом отправляются по месту назначения в другие города мира. Предлагаем вам взглянуть на таинственный и завораживающий процесс создания реплик самых популярных людей на планете.

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Изготовление каждой фигуры занимает 3-4 месяца. Работу ведет команда из 15 художников. В среднем филиалы добавляют до семи новых «знаменитостей» в год, а всего в центральной студии ежегодно выпускается до 230 фигур. Первый шаг, разумеется, встреча с самой знаменитостью и «снятие мерок».

Во время «примерки» дизайнер собирает 250 показателей: цвет кожи, точный цвет глаз, длина, структура и оттенок волос и т.д.

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Когда замеры сделаны и данные получены, скульпторы создают макет из глины. Важно убедиться, что макет в точности повторяет реального человека. Далее создается восковой слепок. Готовая фигура застывает в течение 170 часов. На следующем этапе фигуре добавляют волосяной покров.

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Каждая тоненькая прядка прикрепляется вручную. Этот процесс может занять до 6 недель. На фото скульпторы «оволосили» Леди Гагу.

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Затем художник использует масляные краски, чтобы придать фигуре точный цвет кожи реального человека. Как только кожа готова, реплику дополняют глазами и зубами.

Каждый глаз в точности повторяет своего реального собрата и делается индивидуально из акриловой резины.

Зубы создаются из слепка, который берется во время личной встречи.

Подбор одежды — один из последних шагов. Обычно знаменитости отдают музею вещи из собственного гардероба.

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Завершающие штрихи — это детальный макияж, прическа, дополнительные аксессуары.

Несмотря на то что все фигуры создаются в Лондоне, у каждого филиала есть собственная мастерская, в которой фигуры проверяются перед «премьерой». Все восковые скульптуры проверяются и ежедневно после закрытия.