Как Лондон и Вашингтон поругались из-за потопленной немецкой подлодки

19 марта исполнилось 80 лет одному из самых необычных эпизодов Второй мировой войны. В этот день в 1944-м в Атлантике союзники потопили подлодку U-1059. Само по себе это происшествие могло бы считаться заурядным, если бы не обстоятельства гибели субмарины, а также то, что ее уничтожение послужило причиной скандала между Лондоном и Вашингтоном.

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Подводные «санатории»

В начале Второй мировой немецкие подводники и подумать не могли, что служба на подлодке бывает приятной. Вечная сырость, спертый воздух, неприятные запахи и отсутствие возможности соблюдать личную гигиену делали жизнь в «стальной трубе» почти невыносимой. Трудностей добавляли и суровые условия Северной Атлантики.

Однако чем меньше становились успехи «серых волков» на маршрутах британских конвоев, тем дальше в океан их отправлял Карл Дениц. Следуя своей концепции «дальних ударов», командующий подлодками решил, что нападение на судоходство в Южной Атлантике даст хороший результат. В итоге с весны 1941-го его лодки начали действовать у Фритауна и даже за экватором.

Походы стали более длительными, но солнце, теплые воды и отсутствие авиации ПЛО делали их приятными. А так как у подводников появилось много свободного времени, они тратили его на купание, солнечные ванны и рыбалку.

Купание обычно совмещалось с помывкой. Моряки размещались на корме, после чего лодка притопляла ее, давая подводникам возможность поплескаться в воде. А вот плавать за бортом было делом опасным. Если командир разрешал это, на палубе обычно дежурили матросы с автоматами и гранатами, чтобы отгонять акул.

Благоденствие немецких подводников на юге длилось два года. Но затем обстановка изменилась, поскольку союзники с помощью бомбардировщиков дальнего действия ввели воздушное патрулирование даже в удаленных районах океана. В этой связи Карл Дениц 16 сентября 1943-го запретил всякие купания. Он писал, что в Атлантике «больше нет районов, где нельзя было бы ожидать внезапных атак авиации». Поэтому экипажам субмарин, находившихся в надводном положении, следовало быть максимально бдительными. При этом на мостиках не должно было находиться ни одного лишнего человека, чтобы при малейшей угрозе с воздуха лодка смогла бы быстро уйти под воду.

Однако не все командиры вняли предупреждению Деница.

Наивный Малыш

4 февраля 1944-го из Киля в первый поход вышла U-1059. Это была транспортная лодка типа VIIF, предназначенная для перевозки торпед. Внешне она напоминала «рабочие лошадки» Деница – лодки типа VIIC, отличаясь от них лишь размерами за счет дополнительного грузового отсека. Но, в отличие от юрких «семерок», торпедовозы были неуклюжими, плохо поддающимися управлению в бурном море. За это подводники прозвали их «кусками сыра».

Командир U-1059 – молодой офицер Гюнтер Леопольд был неопытным, но зато был у начальства на хорошем счету из-за блестящего результата на учебных торпедных стрельбах. Леопольд был приветлив и разговорчив со своими подчиненными. Экипаж считал его приятным офицером, но слишком безответственным и наивным для командования кораблем в военное время. В итоге за Леопольдом на его лодке закрепилось прозвище Малыш.

U-1059 следовала в Пенанг, чтобы доставить туда торпеды и запчасти для подлодок из группы «Муссон», действовавших в Индийском океане. Леопольду без помех удалось обогнуть Великобританию, пройти сквозь Северную Атлантику и достичь Азорских островов. Но чем дальше он уходил на юг, тем менее был осторожен.

Командир U-1059 начал позволять своим людям все больше и больше наслаждаться свежим воздухом на мостике и верхней палубе. Похоже, что Леопольд находился под влиянием корабельного врача, уверявшего, что команде нужно что-то для поддержания боевого духа. В результате на верхней палубе давались концерты, был проведен шахматный турнир, и два раза подводникам разрешили поплавать рядом с лодкой. Все это время наверху находилось не менее 25 человек. Но пока экипаж U-1059 развлекался, неподалеку происходили печальные для немцев события.

Когда нарушаются запреты

22 февраля из Бреста вышел подводный танкер U-488, который должен был заправить лодки, направляющиеся в Индийский океан, включая и U-1059. Радиоразведка ВМС США предоставила информацию о миссии U-488, и 12 марта из Касабланки на поиск «дойной коровы» вышла американская группа ПЛО, состоявшая из эскортного авианосца «Блок Айленд» и эсминцев. Узнав об этом, британское адмиралтейство отправило ей сообщение с требованием не нападать на лодки во время их рандеву с U-488, чтобы немцы не заподозрили, что код используемой ими шифровальной «Энигмы» взломан.

© Ir0n246 / Wikimedia Commons // Немецкая подлодка U-801 под обстрелом кораблей ВМС США

Американцы либо не получили это сообщение, либо, что вероятнее, проигнорировали его. Их группа ПЛО начала патрулировать район к западу от островов Кабо-Верде, чтобы найти и уничтожить немецкие подводный танкер и торпедовоз. Но первой субмариной, обнаруженной «Блок Айлендом», стала U-801 Йоахима Бранса, которая должна была встретиться с U-488 для дозаправки 22 марта. В зоне поиска американских самолетов Бранс оказался случайно. В результате их атаки U-801 пострадала, но все же смогла скрыться. Однако ее радиограмма с просьбами о помощи была перехвачена радистами «Блок Айленда», после чего на U-801 началась охота, завершившаяся 17 марта ее гибелью.

Когда самолеты и эсминцы наконец-то вынудили U-801 всплыть, то начали расстреливать ее. Поднявшийся на мостик Бранс был убит. Тогда командование лодкой принял инженер-механик Франц Шуман. Выйдя на мостик, он закурил сигарету и стоял там совершенно невозмутимо, руководя эвакуацией экипажа с поврежденной лодки, пока последний человек не покинул ее и раненые не были успешно эвакуированы. После этого Шуман спустился вниз и затопил лодку ценой своей жизни.

Купаться запрещено

Взяв в плен выживших с U-801, «Блок Айленд» продолжил поиски U-488 и U-1059. Примечательно, что, даже приняв тревожные сообщения Бранса, Леопольд никаких выводов не сделал, продолжив вести себя беспечно. 18 марта он решил проверить экипаж, объявив учебную воздушную тревогу. Но это принесло больше вреда, чем пользы, поскольку, когда в следующий раз тревогу объявили уже по-настоящему, было потеряно много времени, прежде чем к сигналу отнеслись серьезно.

© Keystone-France / Contributor / Getty Images // Купание немецких подводников

Рано утром 19 марта, когда U-1059 находилась западнее островов Кабо-Верде, Леопольд остановился, чтобы искупаться. Он, его офицеры и несколько матросов прыгнули в воду. Около 8:00 Леопольд заорал: «Самолет!» Все пловцы вернулись на лодку, за исключением одного матроса, который предпочел уплыть подальше от нее.

К U-1059 приближались истребитель и бомбардировщик с «Блок Айленда». Первый обстрелял лодку из пулеметов, а второй, несмотря на огонь ее зениток, сбросил две глубинные бомбы, разорвавшиеся по обе стороны рубки U-1059. Взрывы подбросили лодку, после чего она затонула. А сразу после этого, во время второго захода на цель в море рухнул бомбардировщик. Что стало причиной его гибели, не ясно: то ли его подбили немцы, то ли погубила какая-то поломка. Пилот и радист погибли, но стрелок Марк Фицджеральд выжил. Он забрался на выпавший из самолета плот и стал ждать помощи.

В это же время пролетавший над ним истребитель наблюдал такую картинку: на месте гибели лодки в нефтяном пятне барахтался десяток немцев, неподалеку от которых плавал плот с летчиком. Истребитель сбросил еще один плот, после чего ушел на авианосец.

Когда к Фицджеральду подплыл один из немцев, то летчик сначала испугался, потому что, если бы ему пришлось драться, то численное преимущество было бы не на его стороне. Но подводник сам был напуган. Тогда американец велел ему забраться на второй плот, подплыть к нему, после чего перевязал немцу раны, чем сильно его удивил. Вскоре к плотам подплыли остальные немцы, включая тяжело раненного Леопольда. По их признанию, они выжили лишь потому, что были сброшены с мостика взрывами бомб.

Фицджеральд оказал медицинскую помощь и им. После этого восемь немцев и Фицджеральд два часа качались на волнах, пока их не подобрал американский эсминец.

Победа без поздравлений

История с гибелью U-1059 получила неожиданное продолжение. Вместо поздравлений с очередной победой Лондон обрушился на Вашингтон с критикой. Первый морской лорд Великобритании адмирал Каннингем был раздражен, тем, что американцы не послушали его и начали охоту на подводный танкер. Он прямо заявил главкому ВМС США адмиралу Кингу, что впредь американцам стоит воздержаться от нападений на немецкие подлодки, идущие на дозаправку.

© USN / Wikimedia Commons // Момент атаки американскими самолетами немецких подлодок во время дозаправки

Действия «Блок Айленда» обеспокоили британцев, поскольку авианосец топил подводные лодки в районе их предполагаемого рандеву с «дойной коровой». Немцы уже начали сомневаться в надежности «Энигмы», и если бы Дениц догадался, что эти атаки не были случайностью, то последствия оказались бы для союзников неприятными.

Кинг же ответил, что не пойдет навстречу британцам, поскольку действия «Блок Айленда» не скомпрометировали радиоразведку. Группа ПЛО работала в районе, указанном в расшифровках «Энигмы», еще до начала внесения немцами изменений в свои коды. Более того, американские авианосцы действовали в этом районе и ранее. Поэтому немцы скорее сочли бы странным их отсутствие там, чем присутствие.

Кинг оказался прав. Сомнения Деница в надежности «Энигмы» возникли не из-за действий «Блок Айленда», а, скорее всего, по вине самих же британцев, направлявших конвои в обход «волчьих стай» и потопивших ранее два немецких танкера в Индийском океане. Поэтому история с нелепой гибелью U-1059 вреда союзникам не принесла.