Почему «Русская весна» не смогла победить в городе русских корабелов

Вспоминая события «Русской весны» десятилетней давности, первым делом упоминают Донбасс, который, хоть и не смог сразу войти в состав России, как Крым, сумел, пусть и не целиком, пусть и ценой войны, но отделиться от обезумевшей после победы нацистского переворота Украины. Вспоминают также Одессу и Харьков – центры «русского мира», сопротивление в которых было также массовым, но было подавлено силой.

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Однако картина задушенной практически в зародыше «Русской весны» была бы неполной без упоминаний Запорожья и Николаева, протесты в которых против новой нелегитимной власти в Киеве были также достаточно серьезными, но тоже были задавлены.

Переосмысление тех событий необходимо и для формирования образа будущего этих регионов. Если Запорожская область, пусть и не полностью, по первым итогам СВО еще 2022-го года уже является частью России, и освобождение областного центра – вопрос времени, то судьба Харькова, Одессы и Николаева – под большим вопросом. Особенно, Николаева, который сегодня вообще редко вспоминают.

А зря. Ведь Николаев — это центр еще советского кораблестроения, важнейший промышленный и транспортный узел, оставлять который Украине нельзя. Это еще и устье Днепра, которое должно контролироваться Россией. К тому же освобождение Николаева — это ключ к освобождению Херсона, Одессы и наступлению на Киев с юга.

Но главное, Николаев – это тоже наши люди, такие же, как в Одессе, Харькове, Запорожье, Донецке. Жители Николаева, как и других городов Юго-Востока бывшей Украины тяжело переживали события на Майдане зимой 2013-2014 и готовы были не пустить к себе нацистские орды, требовали присоединения к России, связь с которой они сохраняли все годы незалежности.

Несмотря на меньшую раскрученность, отсутствие громких событий Антимайдан в Николаеве был не менее массовым и активным, чем в других городах Новороссии. Но город не имел общей границы с Россией, у людей не было оружия, так что изначально шансы на победу были куда ниже, чем у Донецка и Луганска. Но николаевцы хотя бы попытались...

— Николаев – один из самых пророссийских городов на юге Украины, — объясняет «Свободной прессе» председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

— В советское время там работали три крупнейших судостроительных завода, все противолодочные ракетные корабли, советские авианосцы и корветы строились именно в Николаеве. Каждый четвертый житель Николаева был связан с этой отраслью, и поэтому все ощущали Ленинград, Севастополь, Мурманск и Владивосток частью единого пространства.

Антироссийский прозападный майдан в Николаеве воспринимался, как проявление преступной попытки захватить власть.

Однако до самого переворота 22 февраля подавляющее большинство населения было уверено, что в Киеве Партия регионов удержит власть, поскольку ей по-прежнему подчинялись все силовые структуры. Об этом твердила также местная власть, губернатор и председатель облсовета, которые ежедневно на телевидении говорили, что «не допустят бандеровцев в славный Николаев».

«СП»: Где вас застало начало «Русской весны»? Было ли для вас это неожиданностью? Какими были ваши первые впечатления? Верилось в то, что все получится?

— После самого переворота и захвата власти в Киеве в феврале 2014 года, киевская хунта послала отряды боевиков по всему Юго-Востоку Украины, и 22 февраля неожиданно для всех горожан группа подготовленных молодчиков снесла памятник Ленину на центральной площади города.

Нас, небольшую кучку активистов, которая смогла срочно подъехать на площадь, с постамента оттеснила милиция, и подъехавший кран столкнул памятник. Казалось, все было кончено, но на следующий день сотни и тысячи горожан собрались по соседству, возле памятника Героям-Ольшанцам, и с этого дня началась «Русская весна» в Николаеве.

Сразу исчезли бывшие официальные борцы с бандеровцами, и лидерами Антимайдана стали те, кто горел душой за Россию.

На площади был разбит палаточный городок, в нем круглосуточно дежурили молодые антимайдановцы, на ежедневные митинги мы собирали сотни и тысячи человек. По всей площади реяли российские флаги и флаги Победы.

«СП»: Как для вас лично развивались события? Принимали ли вы в них участие? В какой форме?

— В это время я возглавляла областную организацию крупной левой партии, и вместе с представителями Русского Блока, Русской общины и другими представителями общественных организаций и партий, мы организовывали ежедневные митинги, печатали листовки, устраивали автопробеги с российскими флагами и марши по всему городу.

Особенное воодушевление вызвала информация о событиях в Крыму, и 16 марта, в день Крымского референдума, на центральной площади Николаева мы организовали голосование за образование федерального округа Юго-Востока.

В этом плебисците приняло участие около 10 тысяч человек, каждый из которых с паспортом регистрировался и голосовал против бандеровского переворота, за федерализацию и будущее присоединение к России.

Март и первая половина апреля пошли под знаком полного доминирования наших флагов и наших настроений в городе. Однако со второй половины апреля все стало резко меняться.

В город вошли украинские моряки из Крыма, морские пехотинцы из Феодосии, которые не захотели оставаться с Россией.

Если в Одессу начали прибывать бандиты из числа футбольных фанатов, то в Николаеве проукраинские военные (а их были сотни), стали опорой киевской хунты.

Во второй половине апреля вооруженная банда разгромила палаточный городок возле памятника Героям-Ольшанцам, и только чудо спасло от многочисленных жертв. Однако митинги и марши протеста продолжались и в мае, и в июне. Но к этому времени укрепившаяся власть стала выдергивать при помощи СБУ руководителей протестов.

После нескольких вызовов на допросы в СБУ, в мае меня предупредили, что на следующем допросе меня арестуют, поэтому мне пришлось срочно уезжать из города и Украины.

К счастью, тогда всеукраинского розыска еще не организовали, я смогла пересечь границу, и во всеукраинский розыск СБУ меня подали только в июле. Суд надо мной идет и сейчас, и по-прежнему меня обвиняют «в покушении на территориальную целостность Украины».

Был арестован мой товарищ Дмитрий Никонов, которого избрали «народным мэром», освободить его удалось только потом по обмену.

К концу лета все лидеры николаевского Антимайдана либо уехали, либо были арестованы, и весь протест замер.

«СП»: Что, по-вашему, удалось реализовать, а что осталось несбывшейся надеждой? Можно ли говорить о победе и достижении целей тогда, весной 2014-го? Или это было преждевременно? Верили ли вы в то, что будет, как в Крыму? Почему, по-вашему, не получилось?

— История не знает сослагательного наклонения, и немало причин, почему «Крымская Весна-2014» года не стала «Русской Весной».

Инструмент решения политического кризиса Юго-Востока Украины лежал исключительно в руках России. Это потом начали распространяться подлые мемы «Не так встали!», которые обвиняли одесситов и николаевцев в слабости и нерешительности.

Но тысячи безоружных людей с флагами и плакатами не могли противостоять государственной машине, которая запустила маховик репрессий и использовала вооруженные банды радикальных националистов.

В Крыму все действия демонстрантов были сразу поддержаны российской армией и флотом, на Донбассе восставшим помогла граница с Россией, и участие в восстании вооруженных добровольцев, первоначально прибывших из Крыма и России.

В Одессе, Николаеве и даже в Харькове протестующие могли только надеяться на помощь извне, но этой поддержки не получили.

В 2014 году многие силовики в Николаеве были на нашей стороне, и, если бы в одно прекрасное утро на центральной площади Николаева появился БТР с российским триколором, местная элита сразу прибежала бы присягать российскому флагу, как это было в Крыму.

Но в России тогда приняли другое решение, понадеявшись на здравомыслие Запада и практичность украинских олигархов. Ошибочность этого решения проявляется сейчас тяжелейшим военным конфликтом, поскольку все равно пришлось решать проблему враждебной Украины, ставший тараном против России.