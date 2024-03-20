Почему в СССР четверг стал рыбным днем

Всем, кто рос в СССР с детства знакомо выражение - «Четверг — рыбный день». Эта традиция стала инициативой Анастаса Микояна — тогдашнего главы Наркомата снабжения Советского Союза. Соответствующий указ был принят в 1932 году и с перерывом действовал до самого распада страны.

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Дефицит белковой пищи

Основная причина такого решения связана с экономическими факторами. В СССР рыба была более доступным и дешевым продуктом, чем мясо. Введение рыбного дня позволяло сэкономить на продовольственных расходах, особенно в условиях дефицита продуктов питания, характерного для того времени. Рыба была массовым и доступным источником белка для населения, в то время как мясо позволить себе могли немногие.

Еще одна причина носила медицинский характер. Дело в том, что рыба является естественным источником йода. А как раз этого необходимого микроэлемента не хватало в рационе питания ряда советских регионов. Как результат — йододефицит с развитием патологий щитовидной железы и умственной отсталости.

Второе пришествие

Уже к середине 1930-х, когда ситуация со снабжением населения мясной продукцией стала налаживаться, рыбный день был отменен. Но в 1976 году ЦК КПСС и Совет министров СССР издал повторное постановление. Официально причиной возврата рыбного дня, которым теперь был назначен четверг, стало «развитие производства, расширение ассортимента, повышение качества рыбной продукции и улучшение торговли рыбными товарами».

Неофициально же все понимали, — дефицит мяса, производство которого никак не успевало за растущими потребностями населения. С рыбой же было проще — ее в Советском Союзе добывали достаточно много и на прилавках она была всегда — от банального минтая до экзотического осетра. Но советские хозяйки не очень хорошо знали, как готовить морскую рыбу, вот в правительстве и решили стимулировать ее сбыт подобным образом.

Почему четверг

Но почему именно четверг? Кто-то ищет в этом решении религиозную подоплеку. Ведь в православии во время длинных постов именно вторник и четверг являются днями, когда разрешено употреблять рыбную пищу. Но, на самом деле, в СССР все было куда проще. По статистике, четверг был тем днем, когда советский человек пребывал в наиболее благостном настроении — ведь впереди была пятница, которая считалась почти нерабочим днем, и два выходных. Поэтому отсутствие мяса (в любом виде) в меню столовых, ресторанов и кафе почти не вызывало раздражения.

Ну а в СССР под это подводили еще и медицинскую подоплеку — рыба ассоциировалась со здоровым образом жизни и экологической чистотой.