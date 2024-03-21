Что известно о проекте «Крымская Калифорния»

В эти дни 10‑й годовщины воссоединения Крыма с Россией, стали появляться весьма любопытные исторические публикации. В том числе всплыла и одна давняя легенда. Согласно ей, Крым в 1954 году перешёл от России Украине для того, чтобы Советский Союз мог уйти от долгов… перед влиятельной международной еврейской организацией сионистского толка «Джойнт» (!)… Начали распространять эту легенду ещё в советские годы антисоветские эмигранты, а потом её подхватили нынешние мифотворцы из числа любителей теории «всемирного еврейского заговора». Как Сталина запродали евреям Согласно их версии, в 20‑е годы коммунисты якобы обещали международному еврейству создать в Крыму «советскую еврейскую национальную республику» (чуть ли не под международным управлением) и под это дело даже взяли у «Джойнта» миллионы долларов кредитов. Но обещание не выполнили. «Джойнт» якобы поднял этот вопрос во время Второй мировой войны – Сталину даже пригрозили отказом в американских военных поставках по ленд-лизу. Вождь якобы испугался и вновь дал обещание устроить в Крыму еврейскую автономию.

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Именно по этой причине в 1944 году были выселены крымские татары – чтобы освободить земли для еврейских поселенцев. А в 1945 году американские евреи поставили Сталину ещё более жёсткое условие – еврейская республика должна быть не просто автономной, а практически полностью самостоятельным государственным образованием, с правом вести свою международную политику. Кроме того, Москва должна была убрать Черноморский флот из Севастополя в Одессу. Это, мол, сильно возмутило Сталина, он категорически отверг притязания американских евреев, за что и был отравлен ими в 1953 году. Пришедший ему на смену «скрытый сионист» Лаврентий Берия вроде как дал добро на еврейское государство в Крыму. Но тут последовал переворот, организованный Никитой Хрущёвым, который вновь отказал американцам.

А чтобы у СССР больше не возникли проблемы по кредитам «Джойнта», и была якобы проведена операция по передаче Крыма Украине, то есть полуостров перевели под юрисдикцию страны, которая перед американскими евреями не имела никаких долгов – ведь договор с «Джойнтом» был подписан с РСФР в 1921 году (СССР тогда ещё не существовало)…

…Этот миф оказался живучим только потому, что правда здесь искусно перемешана с ложью – как, впрочем, всегда делается при создании устойчивой исторической мифологии. А о том, что это миф, свидетельствуют несколько важных обстоятельств.

Первое. Договор с «Джойнтом» заключал Советский Союз, а не Российская Советская Федерация, и не в 1921‑м, а в 1924 – 1929 годы. Так что мнимые юридические фокусы Хрущёва по Крыму не имели никакого смысла.

Второе. Крымских татар выселили вовсе не ради того, чтобы очистить крымскую землю для евреев. Просто татары массово сотрудничали с немцами в годы войны, за что и поплатились высылкой в Среднюю Азию. Третье. После распада СССР никто не стал предъявлять новой России претензий по кредитам «Джойнта», хотя всплывали другие давние иски – например, иски французов к нашей стране по царским долгам. Это говорит о том, что либо кредитная проблема была улажена ещё в советское время, либо её не существовало вовсе. Поэтому все разговоры об ультиматуме Сталину по уходу Советского Союза из Крыма в 40‑е годы – не более чем сказка…

Но что же реально происходило вокруг Крыма в раннюю советскую эпоху? Иллюзия крымской Калифорнии Итак, Советская Россия начала 20‑х годов. Страна после революции и гражданской войны находится в полной разрухе и международной изоляции. Ей как воздух нужны международные кредиты. Поэтому красная власть ищет их везде, где только можно.

Именно в этот момент к большевикам обратились представители американского сионистского движения, предложившие щедрую помощь советским евреям, – а именно создать еврейскую национальную область, где можно было бы развивать сельское хозяйство. Выбор пал на Крым – во многом потому, что именно сюда с начала 1920‑х годов стали активно переселяться евреи из Украины, Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии. Американцы предложили это переселение узаконить – автором идеи еврейской колонизации Крыма считается директор русского отдела американской сионистской организации «Джойнт» Иосиф Розен…

Советской власти идея понравилась, и в декабре 1923 года по решению Политбюро ЦК ВКП(б) для рассмотрения этого вопроса была создана специальная комиссия под руководством зампреда СНК СССР Александра Цюрупы. Идею поддержали Троцкий, Каменев, Бухарин, Чичерин и ряд других советских лидеров. А председатель Президиума ЦИК СССР Михаил Калинин в июле 1926 года на страницах газеты

«Известия» заявил: «…лишь евреи, распылённые среди других национальностей, не могли получить себе национальную автономию, хотя их общая численность от 2,5 до 3 миллионов человек в Союзе и даёт им право на автономию».

21 июля 1924 года для реализации проекта еврейского землеустройства в России была создана американская еврейская агрономическая корпорация «Агро-Джойнт». Договор с «Агро-Джойнтом» был подписан в декабре 1924 года. У историков он получил прозвище «проект «Крымская Калифорния».

31 декабря 1927 года был заключён новый 3‑летний договор, который затем продлили ещё на 30 лет. «Агро-Джойнт» обязался предоставить СССР заём в 9 миллионов долларов на 17 лет под 5% годовых, плюс безвозмездную помощь на ещё большую сумму: зарубежные организации обеспечивали в 1925 – 1929 годы 86% всех расходов по устройству еврейских переселенцев в Крыму.

И надо признать, что определённые достижения в этом начинании были налицо: по словам исследователей, некоторые еврейские коммуны успешно развивали животноводство, собирали высокие урожаи и повсеместно внедряли новую технику… Выбор пал на Биробиджан Но в начале 30‑х годов проект стал затухать. Причин тому, по мнению самого известного специалиста по еврейскому вопросу в сталинскую эпоху историка Геннадия Костырченко, было много.

Во-первых, против активно выступил нарком земледелия РСФСР Александр Смирнов. Он заявил, что какое-то особое «выпячивание» еврейских масс на крымской земле будет несправедливостью по отношению к трудящимся других национальностей. Его поддержали и другие советские руководители.

Во-вторых, наиболее важным фактором, осложнявшим реализацию проекта, было наличие на юге Украины и в Крыму 5 миллионов своих собственных безземельных русских и украинских крестьян. Еврейские колонисты получали бесплатно землю, импортную сельхозтехнику, семена и породистый скот, а вот местным жителям предлагалось… ехать за Урал! Костырченко вполне справедливо полагает, что такая ситуация способствовала резкому росту антисемитизма во второй половине 1920‑х, особенно в Крыму, что отмечалось в оперативных сводках НКВД.

В‑третьих, Сталин принял решение о создании еврейской автономии на Дальнем Востоке, в районе города Биробиджана.

Геннадий Костырченко:

«То, что крымская еврейская автономия так и не была создана, объясняется, прежде всего, тем, что ещё весной 1927 года в качестве альтернативы было избрано переселение евреев на Дальний Восток… Таким способом радикально решалась проблема трудоустройства десятков тысяч разорившихся и оказавшихся безработными в результате свёртывания политики НЭПа еврейских торговцев, кустарей и ремесленников, а острота антисемитизма переселением евреев из урбанизированной европейской части в почти безлюдную местность снижалась. Одновременно планировалось улучшить демографическую ситуацию малонаселённого региона и укрепить границу с Китаем».

Есть ещё одна версия сворачивания крымского проекта. Известный советский разведчик, генерал госбезопасности Павел Судоплатов полагал, что сама идея создания Крымской еврейской автономии была запущена Сталиным больше для пропаганды СССР в мировом сообществе и для выколачивания западных кредитов, но на деле ничего такого он выполнять не собирался…

…Впрочем, как бы там ни было на самом деле, крымский проект был окончательно закрыт в 1930‑е годы. Говорят, что «Джойнт» вложил в него больше 20 миллионов тогдашних долларов. Но никаких серьёзных претензий или исков с его стороны к Кремлю так и не последовало – скорее всего, финансовый вопрос был улажен как-то по-тихому, к полному удовлетворению обеих сторон… Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что власти Крыма хотят юридически отменить решение Хрущева от 1954 года.