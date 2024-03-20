Как на Руси появился обычай целоваться в губы

Большинство ученых считают, что поцелуи в губы люди позаимствовали у птиц. Процесс кормления родителями птенцов из клюва в клюв очень похож на поцелуи. Никто точно не знает, когда люди начали целоваться, но первые упоминания этого проявления любви и нежности присутствуют в древних индийских трактатах. У индусов обычай переняли римляне, а уже потом он разошелся по миру. Но когда начала целоваться Русь и кто ее этому научил?

© BigPicture.ru

Во времена язычества у славян не могло быть и речи ни о каких поцелуях в губы. Глаза, рот, нос и уши считались наиболее уязвимыми местами человека, через которые злые силы могли нанести ущерб его душе и телу. К чужим губам прикасаться было запрещено, поскольку на Руси верили, что нечистая сила может вселяться в людей именно через рот.

© BigPicture.ru

Губы имели сакральное значение, недаром прикосновение ими к горсти земли, знамени или священным реликвиям считалось самой сильной клятвой. Нарушитель такого обета подвергал себя риску тяжко заболеть, потерять удачу на охоте, в земледелии, в торговле и даже умереть. А поцелуи у язычников заменяли рукопожатия и объятия, на которые строгие ограничения не распространялись.

Первые поцелуи на Руси

С приходом христианства и еще некоторое время после этого, поцелуи также не практиковались. Впервые в православии начали прикладываться губами к кресту только в 11 столетии. Это делалось в знак единения верующего с духовным миром и только во время церковных обрядов. Обычай целоваться в быту появился на Руси гораздо позже, с приходом на наши земли иноземных гостей и захватчиков.

© BigPicture.ru

Первый серьезный прорыв в популяризации поцелуев сделали монголо-татарские завоеватели. Они первыми научили славянок целоваться и в 12 веке «французский поцелуй» у нас часто называли «татарским».

Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru

Орды татар ушли назад в свои степи, а обычай выражать свои чувства поцелуем остался. В 16 столетии троекратные лобызания в щеки стали популярной формой приветствия. Кроме этого, гости целовали радушных хозяев, а в бизнесе поцелуй стал демонстрацией доверия. В это же время поцелуй в губы начал использоваться как знак любви между мужчиной и женщиной.

Поцелуи и нравственность

Несмотря на то что лобызания получили в России широкое распространение, наши сдержанные и богобоязненные предки долго считали поцелуи в губы частью интимной жизни. Поэтому целоваться в присутствии посторонних было не принято, а нарушители подвергались общественному порицанию.

© BigPicture.ru

Такое отношение сохранялось в России вплоть до 20 века. Незначительное потепление, наметившееся в начале прошлого столетия, перечеркнула революция. Большевики были чужды романтике и быстро приписали поцелуи и другие проявления нежности к издержкам буржуазного общества и признали мещанством.

В советском кино страстные поцелуи практически отсутствовали, а если они и были, то фильм сразу получал ограничение по возрасту. В отечественном кинематографе целующиеся пары всегда снимали со спины, а сам процесс был строго регламентирован 3 секундами времени. При этом настоящий ренессанс пережил забытый обычай приветствовать гостей, целуя их в губы и щеки.

Большим мастером такого выражения дружелюбия был генсек Л. И. Брежнев, страсть которого к целованию глав государств и знаменитостей породила немало анекдотов.

© BigPicture.ru

Изменилось отношение к этому общепризнанному проявлению любви и нежности лишь в конце 80-х, когда грянула Перестройка. Стремительная, хоть и запоздалая сексуальная революция, пронесшаяся по просторам Союза, смела табу и запреты, лишив поцелуй значительной доли интимности.