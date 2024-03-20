В начале марта социальные сети буквально "гудели" от фотографий с торжественного мероприятия, посвященного грядущей свадьбе Ананта Амбани – сына известного индийского миллиардера Мукеша Амбани. Однако внимание публики было приковано не только к жениху, но и к его матери Нита Амбани, которая появилась в потрясающем колье с двумя гигантскими изумрудами общим весом 1000 карат.

Полиглот и волонтер: как выглядит самая красивая женщина мира

Этот уникальный комплект драгоценных камней, оцениваемый экспертами примерно в 50 миллионов долларов, является крупнейшим изумрудом в частной коллекции. Зеленые самоцветы поразительных размеров источают глубокое сияние и великолепие, подчеркивая роскошь и богатство семейства Амбани.