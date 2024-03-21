Страшные болезни и коварные измены: главные тайны королевской семьи

Жизнь британской королевской семьи всегда находится в центре внимания публики. Неудивительно, что Виндзоры стараются по максимуму замалчивать семейные проблемы, чтобы избежать громких скандалов. Но часто у них это откровенно плохо получается. Так, например, в последнее время обострились слухи вокруг четы Уэльских. Сначала все говорили о загадочном исчезновении Кейт Миддлтон, теперь же в мировых таблоидах подогреваются сплетни о вероятной измене принца Уильяма. Об этом и о том, какие еще секреты хранят обитатели Букингемского дворца, расскажем в материале MIR24.TV.

Недуги монарших особ

Как правило, состояние здоровья членов королевской семьи не комментируется на официальном уровне. Исключением стал диагноз действующего короля Великобритании Карла III. О своем раковом заболевании Его Величество лично сообщил в обращении к нации. Естественно, в прессе сразу же заговорили о будущем британской короны, а заодно подняли всю историю онкологических заболеваний Виндзоров.

Выяснилось, например, что с этим недугом боролись многие представители знатной семьи, в том числе мать Карла – Елизавета II – в конце жизни страдала от редкого вида рака костного мозга, а бабушка монарха – королева-мать Елизавета Боуз-Лайон – болела раком груди и кишечника.

Чаще всего диагнозы монарших особ раскрываются лишь спустя годы после их подтверждения. Иногда из этого разгораются серьезные скандалы. Самый известный случай произошел в 1987-м году, когда в британской прессе опубликовали историю двух кузин королевы Елизаветы – Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон. Тогда оказалось, что родственниц, с детства страдавших тяжелой формой умственной отсталости, объявили умершими и спрятали подальше от глаз общественности в приют для душевнобольных.

Сегодня самая большая интрига вокруг темы недугов монарших особ поддерживается в отношении Кейт Миддлтон. Супруга принца Британии Уильяма не появлялась на публике с декабря 2023 года. Согласно официальным источникам, в январе она перенесла плановую операцию и сейчас проходит период восстановления. Тем не менее в СМИ периодически просачивается множество конспирологических теорий – от комы до развода с мужем.

Неверность на высшем уровне

Слухи о разладе в семье герцога и герцогини Кембриджских появились после заявления американского ведущего Стивена Кольбера. В своем телешоу он связал «исчезновение» Кейт Миддлтон с давними слухами о романе принца Уильяма и маркизы Чамли.

О возможной интрижке монаршего наследника британская пресса писала еще в 2019 году. Тогда журналисты популярного издания рассказали о ссоре Кейт с ее соседями, проживающими в шести километрах от королевской резиденции. До этого семья Уэльских на протяжении нескольких лет водила знакомство с маркизом Дэвидом Чамли и его женой, бывшей моделью Роуз Хэнбери. В тексте девушку назвали соперницей принцессы, после чего заметку быстро удалили. Однако поток слухов и домыслов было уже не остановить.

Спустя несколько лет эта история снова пестрит в заголовках. В связи с этим журналисты припоминают и публичные появления Кейт без обручального кольца, и недавнюю хвалебную статью о предполагаемой любовнице принца Уэльского, и высказывания бывших придворных о тревожной обстановке в королевской семье. В конце концов, сама маркиза Чамли не выдержала давления общественности и выступила с публичным заявлением, назвав слухи о романе с Уильямом ложными.

Что на самом деле происходит в семье британского принца, покажет время. Впрочем, переживать подобные скандалы первым лицам Соединенного Королевства приходилось уже не раз. Громче остальных в истории Британии гремел запретный роман принца Чарльза и Камиллы. Отец Уильяма, король Карл III, больше полувека ждал возможности привести в Букингемский дворец свою возлюбленную. С ней он познакомился еще в студенчестве, однако из-за давления родных был вынужден жениться на другой.

Брак Чарльза и Дианы Спенсер оказался настоящей катастрофой. Леди Ди не раз признавалась, что все годы, проведенные в браке с принцем, чувствовала себя «третьей лишней» и считала это большим унижением. При этом сама «королева людских сердец» тоже позволяла себе внебрачные интрижки. Долгое время британская общественность была уверена, что принц Гарри – сын инструктора по верховой езде, майора Джеймса Хьюитта, с которым у Ди был пятилетний роман. Позже эту версию происхождения младшего сына Спенсер опроверг сам офицер.