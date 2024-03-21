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Роман между 15-летней актрисой и режиссером и разгром в усадьбе: как снимали «Мой ласковый и нежный зверь»?

Режиссер Эмиль Лотяну снял два фильма, ставших классикой советского кино: «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). Выходец из села Клокушна в Бессарабии, Лотяну предпочитал цыганскую тему, но после успеха картины «Табор уходит в небо» на «Мосфильме» ему предложили снять что-то по русской классике. Тема нашлась у Чехова, режиссер решил экранизировать повесть «Драма на охоте», которая в сценарии претерпела значительные изменения. Лотяну дал фильму рабочее название «Клетка».

«Я не первая не смогла устоять от его чар»: как снимали «Мой ласковый и нежный зверь»
© Кадр из фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Ольга Скворцова – дочь лесничего, красивая 19-летняя девушка, лишенная светского жеманства, изящная, естественная, необычная. В «лесную фею» влюбляются сразу трое местных дворян: 50-летний вдовец Урбенин (Леонид Марков), граф Карнеев (Кирилл Лавров) и сорокалетний судебный следователь Камышев (Олег Янковский). Однако жизнь показывает, что Оленька – вовсе не ангел во плоти, а расчетливая хищница, ее главная цель – вырваться из ненавистной бедности, только вот расчет оказывается неверен, и за свою ошибку Ольга поплатится жизнью.

Большая часть актеров, подобранных Лотяну, – взрослые, опытные, состоявшиеся артисты. Без проб в фильм были приглашены Олег Янковский, Леонид Марков, Кирилл Лавров. Янковский согласился не сразу:

«Я знал «Драму на охоте», но, прочитав сценарий, задался вопросом: а при чем здесь Чехов? – вспоминал Олег Иванович. – Но я также знал Лотяну по его прежним работам. К тому времени он уже снял фильм «Лаутары» – романтическую историю о бродячих молдавских музыкантах – и «Табор уходит в небо» со Светланой Тома. И, конечно, перспектива работать с таким художником была заманчивой. Не забывайте, тогда существовал в стране другой кинематограф. И снимать красочные сцены с цыганами, поэтическую картину со страстью, любовью было в те годы роскошью».

Кирилл Лавров столкнулся с другой проблемой. На тот момент Кирилл Юрьевич был депутатом Верховного Совета СССР, играл Ленина и других советских деятелей, а тут – персонаж сомнительных моральных качеств, воплощение буржуазного образа жизни граф Корнеев. Актер настоял, что роль для него интересна, и киноначальство сдалось.

И в такой компании вдруг оказалась 15-летняя студентка воронежского хореографического училища Галя Беляева. Режиссер хотел видеть в роли Ольги девушку, напоминающую Татьяну Самойлову, Одри Хепберн и Людмилу Савельеву, но имеющую собственное лицо. Для того чтобы найти подходящую актрису, ассистенты режиссера объездили не один город СССР, в том числе и Воронеж. Галина с радостью согласилась предоставить свою фотографию и вскоре отправилась на пробы в Москву. Выдающимися актерскими данными девушка не отличалась, но по типажу очень подходила – Лотяну решил рискнуть.

«…она была очаровательна, дикая Бэмби. Я еще ее сравнивал – так Марина Влади начинала в «Колдунье», такая же с распущенными волосами по лесу, – рассказывал Янковский. – И вот там было много дублей с ней, это работа. Опять эта его палка. Он замахивался на нее, пугал ее бедненькую. Он для нее был, конечно, всем: и учителем, и любимым человеком, и человеком, который ее вот куда-то тянет, в какой-то новый мир».

Лотяну отличался жестким нравом, и в то же время умел вскружить голову женщине. Известно, что именно Эмиль Владимирович сделал звездой Светлану Тому, с которой у него был роман в 1960-1970-х годах. Он снял ее в роли цыганки и в драме «Мой ласковый и нежный зверь», правда, на тех съемках уже был увлечен не ей, а юной актрисой из Воронежа. На тот момент Лотяну было 40 лет.

«Он, конечно, был необыкновенно обаятельный, такой романтик, – признавалась Галина Беляева. – Красиво ухаживал, писал стихи, сценарии. Невозможно! Я не первая не смогла устоять от его чар».

Романтические отношения не сделали Лотяну менее требовательным: если требовал сценарий, девушке приходилось падать по 10 раз подряд, правда, после окончания съемочного дня режиссер сразу менялся: читал Галине собственные стихи и дарил цветы.

Родители Гали не приветствовали отношения дочери со взрослым мужчиной, но, когда Беляевой исполнилось 18 лет, влюбленные поженились, а через год у них родился сын Эмиль. Этот брак (как и любой другой в кинематографической среде) был окутан сплетнями, Галину даже сравнивали с ее героиней Ольгой, говорили, что только муж режиссер мог дать посредственной актрисе путь в кинематограф. Так или иначе, но в своем следующем фильме – биографической картине «Анна Павлова» главную роль снова играла Галина. Фильм не повторил успеха предыдущих двух работ режиссера, его раскритиковали и зрители, и профессионалы. Например, артисты Большого театра были возмущены, что одну из величайших балерин играет посредственная танцовщица. Вскоре Лотяну покинул «Мосфильм», а в 1984 году брак режиссера и актрисы распался, не «пережив» и пяти лет. Лотяну больше официально не женился.

Рассказывая о фильме, невозможно не упомянуть музыку, которая в нем звучит. Это и невероятно красивые мелодии в исполнении цыганского хора, и знаменитый вальс, под который Ольга кружится в свадебном танце с Петром Егоровичем Урбениным. Этот вальс был написан композитором Евгением Догой специально для фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Вначале перед Догой стояла задача – подобрать вальс конца XIX века в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Но ничего интересного не попадалось. За два дня до съемок Лотяну, привыкший использовать во время съемок фонограмму, явился к композитору: «Где вальс?» Дога начал наигрывать одно, другое, третье – все не то. Найти правильное направление помог Эмиль Владимирович, который выделил нужный фрагмент в наработках Доги и попросил на его основе дописать вальс. Мелодия родилась за одну летнюю ночь в подмосковной усадьбе Валуево, где проходили съемки.

Уже утром партитура была готова, а вечером вальс уже был записан оркестром кинематографии. Когда Дога появился в зале, оркестр принялся стучать смычками по пюпитрам, выражая восхищение музыкой. Евгений Дмитриевич решил, что над ним потешаются – композитор не предполагал, что вальс окажется настолько удачным. Лотяну называл его кардиограммой всего фильма, «живым нервом» картины, «тончайшей паутиной, сотканной из грез».

«Чувствовал эту славу и я: никогда не забуду огромный хвост очереди в музыкальном магазине на Садовом кольце, где продавали пластинки с музыкой к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», – вспоминал композитор. А в 1980 году вальс прозвучал на открытии Олимпиады в Москве.

А вот снимать кино в усадьбе XVIII века, некогда принадлежавшей декабристу Владимиру Мусину-Пушкину, больше не позволяли. По этому поводу в архивах «Мосфильма» сохранился документ от управления базы отдыха «Валуево», в котором говорится: «Мы вынуждены ответить группе отказом. Потому что работавшая у нас в прошлом году группа «Мой ласковый...» нанесла дому отдыха громадные убытки: осталась неразобранная декорация, испорчены колонны центрального здания, не убран кустарник на съемочной площадке, посаженный группой, на острове озера не убрана декорация, попорчены зеленые насаждения». В результате без желаемого места съемок осталась съемочная группа картины «Взрослый сын».

Премьера драмы «Мой ласковый и нежный зверь» состоялась 18 сентября 1978 года. Картину критиковали за излишнюю «цыганщину» и искажение произведения Чехова, но зрителям фильм полюбился. В том году картина стала одним из лидеров проката, ее посмотрели 26 миллионов человек.

Истории
Евгений Дога
Леонид Марков
Татьяна Самойлова
Галина Беляева
Ольга Скворцова
Кирилл Лавров
Людмила Савельева
Олег Янковский
Одри Хепберн
Светлана Тома
Марина Влади