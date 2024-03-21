«Я не первая не смогла устоять от его чар»: как снимали «Мой ласковый и нежный зверь»

Режиссер Эмиль Лотяну снял два фильма, ставших классикой советского кино: «Табор уходит в небо» (1976) и «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). Выходец из села Клокушна в Бессарабии, Лотяну предпочитал цыганскую тему, но после успеха картины «Табор уходит в небо» на «Мосфильме» ему предложили снять что-то по русской классике. Тема нашлась у Чехова, режиссер решил экранизировать повесть «Драма на охоте», которая в сценарии претерпела значительные изменения. Лотяну дал фильму рабочее название «Клетка».

© Кадр из фильма "Мой ласковый и нежный зверь"

Ольга Скворцова – дочь лесничего, красивая 19-летняя девушка, лишенная светского жеманства, изящная, естественная, необычная. В «лесную фею» влюбляются сразу трое местных дворян: 50-летний вдовец Урбенин (Леонид Марков), граф Карнеев (Кирилл Лавров) и сорокалетний судебный следователь Камышев (Олег Янковский). Однако жизнь показывает, что Оленька – вовсе не ангел во плоти, а расчетливая хищница, ее главная цель – вырваться из ненавистной бедности, только вот расчет оказывается неверен, и за свою ошибку Ольга поплатится жизнью.

Большая часть актеров, подобранных Лотяну, – взрослые, опытные, состоявшиеся артисты. Без проб в фильм были приглашены Олег Янковский, Леонид Марков, Кирилл Лавров. Янковский согласился не сразу:

«Я знал «Драму на охоте», но, прочитав сценарий, задался вопросом: а при чем здесь Чехов? – вспоминал Олег Иванович. – Но я также знал Лотяну по его прежним работам. К тому времени он уже снял фильм «Лаутары» – романтическую историю о бродячих молдавских музыкантах – и «Табор уходит в небо» со Светланой Тома. И, конечно, перспектива работать с таким художником была заманчивой. Не забывайте, тогда существовал в стране другой кинематограф. И снимать красочные сцены с цыганами, поэтическую картину со страстью, любовью было в те годы роскошью».

Кирилл Лавров столкнулся с другой проблемой. На тот момент Кирилл Юрьевич был депутатом Верховного Совета СССР, играл Ленина и других советских деятелей, а тут – персонаж сомнительных моральных качеств, воплощение буржуазного образа жизни граф Корнеев. Актер настоял, что роль для него интересна, и киноначальство сдалось.

И в такой компании вдруг оказалась 15-летняя студентка воронежского хореографического училища Галя Беляева. Режиссер хотел видеть в роли Ольги девушку, напоминающую Татьяну Самойлову, Одри Хепберн и Людмилу Савельеву, но имеющую собственное лицо. Для того чтобы найти подходящую актрису, ассистенты режиссера объездили не один город СССР, в том числе и Воронеж. Галина с радостью согласилась предоставить свою фотографию и вскоре отправилась на пробы в Москву. Выдающимися актерскими данными девушка не отличалась, но по типажу очень подходила – Лотяну решил рискнуть.

«…она была очаровательна, дикая Бэмби. Я еще ее сравнивал – так Марина Влади начинала в «Колдунье», такая же с распущенными волосами по лесу, – рассказывал Янковский. – И вот там было много дублей с ней, это работа. Опять эта его палка. Он замахивался на нее, пугал ее бедненькую. Он для нее был, конечно, всем: и учителем, и любимым человеком, и человеком, который ее вот куда-то тянет, в какой-то новый мир».

Лотяну отличался жестким нравом, и в то же время умел вскружить голову женщине. Известно, что именно Эмиль Владимирович сделал звездой Светлану Тому, с которой у него был роман в 1960-1970-х годах. Он снял ее в роли цыганки и в драме «Мой ласковый и нежный зверь», правда, на тех съемках уже был увлечен не ей, а юной актрисой из Воронежа. На тот момент Лотяну было 40 лет.

«Он, конечно, был необыкновенно обаятельный, такой романтик, – признавалась Галина Беляева. – Красиво ухаживал, писал стихи, сценарии. Невозможно! Я не первая не смогла устоять от его чар».

Романтические отношения не сделали Лотяну менее требовательным: если требовал сценарий, девушке приходилось падать по 10 раз подряд, правда, после окончания съемочного дня режиссер сразу менялся: читал Галине собственные стихи и дарил цветы.

Родители Гали не приветствовали отношения дочери со взрослым мужчиной, но, когда Беляевой исполнилось 18 лет, влюбленные поженились, а через год у них родился сын Эмиль. Этот брак (как и любой другой в кинематографической среде) был окутан сплетнями, Галину даже сравнивали с ее героиней Ольгой, говорили, что только муж режиссер мог дать посредственной актрисе путь в кинематограф. Так или иначе, но в своем следующем фильме – биографической картине «Анна Павлова» главную роль снова играла Галина. Фильм не повторил успеха предыдущих двух работ режиссера, его раскритиковали и зрители, и профессионалы. Например, артисты Большого театра были возмущены, что одну из величайших балерин играет посредственная танцовщица. Вскоре Лотяну покинул «Мосфильм», а в 1984 году брак режиссера и актрисы распался, не «пережив» и пяти лет. Лотяну больше официально не женился.

Рассказывая о фильме, невозможно не упомянуть музыку, которая в нем звучит. Это и невероятно красивые мелодии в исполнении цыганского хора, и знаменитый вальс, под который Ольга кружится в свадебном танце с Петром Егоровичем Урбениным. Этот вальс был написан композитором Евгением Догой специально для фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Вначале перед Догой стояла задача – подобрать вальс конца XIX века в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Но ничего интересного не попадалось. За два дня до съемок Лотяну, привыкший использовать во время съемок фонограмму, явился к композитору: «Где вальс?» Дога начал наигрывать одно, другое, третье – все не то. Найти правильное направление помог Эмиль Владимирович, который выделил нужный фрагмент в наработках Доги и попросил на его основе дописать вальс. Мелодия родилась за одну летнюю ночь в подмосковной усадьбе Валуево, где проходили съемки.

Уже утром партитура была готова, а вечером вальс уже был записан оркестром кинематографии. Когда Дога появился в зале, оркестр принялся стучать смычками по пюпитрам, выражая восхищение музыкой. Евгений Дмитриевич решил, что над ним потешаются – композитор не предполагал, что вальс окажется настолько удачным. Лотяну называл его кардиограммой всего фильма, «живым нервом» картины, «тончайшей паутиной, сотканной из грез».

«Чувствовал эту славу и я: никогда не забуду огромный хвост очереди в музыкальном магазине на Садовом кольце, где продавали пластинки с музыкой к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», – вспоминал композитор. А в 1980 году вальс прозвучал на открытии Олимпиады в Москве.

А вот снимать кино в усадьбе XVIII века, некогда принадлежавшей декабристу Владимиру Мусину-Пушкину, больше не позволяли. По этому поводу в архивах «Мосфильма» сохранился документ от управления базы отдыха «Валуево», в котором говорится: «Мы вынуждены ответить группе отказом. Потому что работавшая у нас в прошлом году группа «Мой ласковый...» нанесла дому отдыха громадные убытки: осталась неразобранная декорация, испорчены колонны центрального здания, не убран кустарник на съемочной площадке, посаженный группой, на острове озера не убрана декорация, попорчены зеленые насаждения». В результате без желаемого места съемок осталась съемочная группа картины «Взрослый сын».

Премьера драмы «Мой ласковый и нежный зверь» состоялась 18 сентября 1978 года. Картину критиковали за излишнюю «цыганщину» и искажение произведения Чехова, но зрителям фильм полюбился. В том году картина стала одним из лидеров проката, ее посмотрели 26 миллионов человек.