История губной помады: при чем здесь яблоки, пули и рыбья чешуя

История показывает, что обычай красить губы появился много раньше, чем пала Троя или была построена пирамида Хеопса. Самые ранние следы уводят в долину реки Инд, где пять тысяч лет назад местные женщины наводили красоту с помощью смеси красной глины с маслами и оксидами железа.

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Примерно в то же время модницы Месопотамии подмешивали в макияж красный фермент личинок кошенили и толченые полудрагоценные камни. А древние египтянки добавляли в состав краски измельченную рыбью чешую, чтобы губы таинственно мерцали.

Как это ни странно, но самим термином «помада» мы обязаны мужчине — а именно кардиналу Ришелье! Дело в том, что Его Высокопреосвященство обожал яблочный аромат и поручил своему лекарю изготовить состав с соответствующим запахом.

Получившуюся бесцветную душистую мазь герцог окрестил помадой (от французского слова pomme — «яблоко») и смазывал верхнюю губу и самый кончик носа этим составом, чтобы любимый запах сопровождал его повсюду.

Кстати, во времена Людовика XVI помадой в обязательном порядке пользовались и женщины, и мужчины — это никого не шокировало. Дело в том, что очертания губ терялись в мужских бородах и усах, а помада использовалась для того, чтобы их выделить.

Датой появления современной помады для губ считается 1884 год. Тогда на Всемирной выставке в Амстердаме французский Парфюмерный дом Guerlain впервые представил вниманию публики помаду-карандаш (до этого средство для губ помещали в маленькие баночки, которые прекрасно смотрелись на туалетных столиках, но были абсолютно не приспособлены для ношения в дамских сумочках).

Изделие представляло собой палочку из смеси оленьего жира, касторового масла, воска и красителей ярко-вишневого цвета, завернутую в шелковую бумагу. Одной из первых новинку приобрела легендарная актриса Сара Бернар: она окрестила покупку «палочкой Эроса» и начала красить губы вне сцены.

В 1923 году изобретатель из Нэшвилла создал помаду с выкручивающимся механизмом. Во многом его находка была усовершенствованием того, что в 1915 году придумал американец Морис Леви. Он поместил густую матовую помаду в футляр с выдвигающим механизмом — у никелевого цилиндра в форме пули был маленький рычажок сбоку. Фор- му футляра изобретатель позаимствовал у боевых снарядов времен Первой мировой войны.

Следующим крупным нововведением стала «нестираемая» помада, которая появилась в конце 1940-х. Но золотой ее век наступил, несомненно, в 1950-х. Тогда тюбик и вычурная пудреница стали обязательным аксессуаром в сумочке любой дамы. Хотя уже к концу ХХ столетия помада чуть было не оказалась сброшена с «корабля современности» — юному поколению она казалась ужасно старомодной, особенно по сравнению с легкими блесками для губ. В новом тысячелетии многие люксовые марки снова взялись за выпуск специальных коллекций, где помады заключены в футляры, пышность оформления которых напоминает о давно минувших эпохах.