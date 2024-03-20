История праздника Навруз или иранского Нового года

Какого числа отмечают праздник Навруз?

Навруз – древний праздник весеннего равноденствия у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Ирана, Средней и Малой Азии, Казахстана и других. Навруз отмечают 21 марта, когда день и ночь равны.

Историки считают, что праздник имеет древнеиранское происхождение. Новый год многие восточные народы отмечали еще до VII века до н.э. В 2009 году он был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

С Наврузом связаны различные традиции, например, приготовление блюда из заранее пророщенных семян. Оно считается символом плодородия, изобилия и процветания.

На Навруз люди надевают яркую национальную одежду, украшают дома и улицы, устраивают музыкальные и танцевальные представления, спортивные соревнования и ярмарки. В этот день также принято принимать гостей, подарки и поздравления, делиться радостью и добром.

Навруз объединяет людей независимо от религии, национальности и культуры в праздничном веселье, объединяет души своей символикой обновления, возрождения и надежды на лучшее будущее.

Иранский Новый год

В Иране Навруз всегда отмечают широко. Так, глава департамента туризма иранского Хамадана Мохсен Масум-Ализаде рассказал, что в городе в общей сложности планируется провести 128 программ, связанных с Наврузом, а еще 78 мероприятий запланировано в других частях западно-центральной провинции.

Он подчеркнул, что эти события в период с 15 марта по 13 апреля направлены на празднование персидского Нового года, а также на почитание традиций священного месяца Рамадан.

«Программа празднеств будет включать различные мероприятия, которые планируется организовать рядом с историческими местами», – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что Хамадан подготовил апартаменты для более чем 6600 гостей, при этом ожидается, что пропускная способность туристической инфраструктуры превысит 21 000 человек в день, если принять во внимание варианты неформального и экстренного размещения.

Масум-Ализаде также сообщил, что в Хамадане планируется провести 13 выставок и базаров, на которых будут представлены местные ремесленные изделия и сувениры, а в более чем 140 лавках туристы смогут ознакомиться с широким ассортиментом традиционных продуктов. Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

Что едят на Навруз в Иране

В древности Навруз праздновали 13 дней. Эта традиция сохранилась в Иране. Первые пять дней посвящены встрече Навруза и посещению родных и друзей. На стол в эти дни подают такие блюда, как персидский плов сабзи поло, куку сабзи (омлет с различными зелеными травами) и аш-реште (суп из лапши и фасоли).

Празднование Навруза для каждого иранца – это возможность поддержать близких, с уважением вспомнить прошлое и посмотреть в будущее с оптимизмом и надеждой. Этот праздник призван напомнить людям о круговороте жизни, цикличности времени и постоянстве традиций.