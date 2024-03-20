Как отмечают 1 апреля в 2024 году? История и традиции Дня смеха

Ежегодно в России 1 апреля отмечают День смеха, или День дурака. Хотя этот праздник не является государственным, он довольно популярен, а одной из главных его традиций считаются всевозможные розыгрыши. «Лента.ру» рассказывает, как появился праздник, посвященный дуракам, когда его начали отмечать в России и как стоит провести этот день в 2024 году.

История праздника

Когда появился День смеха

Праздник «День смеха» уходит корнями еще во времена язычества, и определить точное место его появления невозможно. Однако существует несколько версий.

Первая версия гласит, что праздник родом с Востока — 1 апреля в Индии отмечали Весеннее равноденствие. Также есть мнение, что примерно в это же время индийцы устраивали праздник шуток, когда жители разыгрывали друг друга и весело провожали зиму.

По второй версии, День смеха появился в Древнем Риме — назывался он «праздник глупых». Однако отмечали его не 1 апреля, а 17 февраля. Древнеримский писатель и поэт Апулей утверждал, что торжества и розыгрыши устраивали в честь божества Смеха.

Согласно третьей версии, праздник появился из-за реформы календаря: в Средние века в европейских регионах Новый год Франции Новый год на 1 января. Тех, кто продолжал праздновать новолетие 1 апреля, называли «апрельскими дураками».

Как праздник появился в России?

В дохристианские времена на Руси 1 апреля отмечали пробуждение Домового. Считалось, что на зиму он впадал в спячку и по весне просыпался недовольным. Поэтому встречать его необходимо было особенным образом. Весело встретишь Домового — будет весь год помогать, встретишь плохо — наоборот, будет вредить.

При Петре I на 1 апреля людей католической церкви. В числе должностей были всешутейший и всепьянейший князь-папа, князь-кесарь, архиигуменья, дьяконы и другие персонажи.

Петр I лично разрабатывал церемониал организации и сценарии увеселений. Новичков в соборе встречали фразой «Пьешь ли?» — отсылкой на традиционный церковный вопрос «Веруешь ли?» Считается, что шуточный собор Петр Алексеевич создал, чтобы постепенно снижать авторитет церковной власти и сделать подданных менее религиозными.

Как император разыгрывал подданных? До наших дней дошла своего рода байка о том, как сам император разыграл подданных 1 апреля. В 1703 году на этот день было запланировано выступление зарубежных артистов. Во время постановки перед зрителями на сцене представили плакат с надписью «Первый апрель — никому не верь». На этом выступление подошло к концу. Сам Петр I, который присутствовал на представлении, только пожал плечами и сказал: «Вольные комедианты, что с них возьмешь». Не отставала от Петра I и его супруга. 1 апреля 1725 года Екатерина I, приказала разбудить петербуржцев громким звуком набата, которым обычно жителей города оповещали о пожаре. Перепуганные горожане, выбежав ночью на улицу, поняли, что императрица их разыграла.

В XIX веке День смеха отмечался уже не так широко, и разыгрывали друг друга преимущественно деревенские жители. Самая главная шутка получила название «гонять дурака». Молодому человеку давали конверт, внутри которого лежал листок бумаги с надписью «дурака надо гонять, за сто верст послать», и поручали доставить письмо по какому-либо адресу.

Получив послание, адресат доставал листок, перекладывал его в другой конверт и отправлял гонца по новому адресу. Вымотанный юноша чаще всего понимал, что его разыгрывают, только после пятой или шестой пробежки.

Как День смеха отмечают сегодня

Традиции в разных странах

Во многих странах сложились свои традиции, связанные с 1 апреля. Например, в США американцы подшучивают над друзьями и знакомыми, разыгрывают коллег и членов семьи. Один из самых популярных розыгрышей в Штатах — «Ой, у тебя шнурок развязался!» или «В чем это ты испачкался?»

При этом April Fools' Day (День смеха, День дураков) в США любят не все — по результатам исследования портала National Today за 2019 год, его отмечают 45 процентов, а еще 14 процентам жителей США праздник не нравится.

В Финляндии 1 апреля — относительно новый праздник, во многом связанный с деревенским обычаем давать детям шуточные поручения во время важных работ: чистки хлевов, убоя скота и так далее. В это время юных жителей деревни посылали к соседям за каким-то несуществующим, но крайне необходимым предметом, например, за стеклянными ножницами. Соседи же делали вид, что уже отдали нужную вещь кому-то другому, и ребенок шел к следующему двору.

А СМИ любят разыгрывать доверчивых читателей. Причем иногда одну и ту же шутку подхватывают разные газеты, радиостанции и интернет-порталы. Например, финская газета Koillissanomat объявила о наборе студентов на летнюю работу по кормлению редкого вымирающего вида комаров в национальном парке Оуланка.

В Италии и Франции праздник 1 апреля называется «Первоапрельская рыбка». В этих странах в День смеха также принято разыгрывать окружающих — человеку могут приклеить на спину разрисованную бумажную рыбу. Жители стараются быть бдительными, чтобы «не остаться в рыбах», то есть в дураках. Даже у СМИ в этот день принято запускать в эфир какую-нибудь шутку, которая вызывает искреннее недоумение жителей.

Один из самых запоминающихся розыгрышей во Франции был 1 апреля 1986 года, когда на страницах газеты Le Parisien появилась новость о решении парижского муниципалитета разобрать Эйфелеву башню

Кроме того, в этих странах в качестве розыгрыша любят насыпать в сахарницу соль, а в солонку — сахар. В сладкий пирог человеку могут положить перец. Также жители Италии могут перевести на час назад или вперед часы во всем доме.

В Шотландии 1 апреля отмечается День кукушки (April Gowk Day). Обманутого называют «Ку-ку», что означает «чокнутый». Еще этот праздник называют «Днем Хвоста», так как шотландцы любят подшучивать над человеком, у которого якобы вырос хвост (аналог «Белой спины» в России). Популярный розыгрыш — приклеить кому-то на спину бумажку с надписью «Пни меня!»

Также шотландцы особенно любят подкладывать друг другу на стулья резиновые мешки, которые при надавливании издают звуки, имитирующие метеоризм.

Как День смеха отмечают в России

В России тоже есть свои традиции разыгрывать близких 1 апреля. Один из самых простых способов подшутить — отправить «жертве» сообщение с шокирующей новостью, которая точно не оставит получателя равнодушным.

Классикой розыгрышей считается сказать человеку «у вас вся спина белая». Удивительно, но для тех, кто не следит за календарем, эта шутка действительно работает.

По примеру итальянцев некоторые россияне переводят в доме часы и будильники на час назад, чтобы домочадцы проснулись задолго до выхода на работу. Кстати, вперед часы лучше не переводить, иначе опоздавшие жертвы розыгрыша могут оказаться под угрозой увольнения.

Фокус с подменой соли и сахара тоже пользуется популярностью, если все члены семьи с юмором — такой розыгрыш поднимет настроение.

Также в топ самых популярных розыгрышей в России входят ложные вызовы к начальству, шутка «что это за грязь у тебя на лице?» и розыгрыши с угоном автомобиля, когда жертве сообщают, что ее машина якобы пропала.

Почему День смеха популярен?

Несмотря на то что День смеха не является официальным праздником, он пользуется большой популярностью у россиян. Согласно исследованию Mediacom.Expert за 2023 год, 63 процента опрошенных россиян положительно относятся к розыгрышам 1 апреля.

В разговоре с «Лентой.ру» психолог Игорь Козлов объяснил популярность праздника тем, что смех — это отличный способ расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. Смех и вообще любые положительные эмоции организм воспринимает как самое настоящее удовольствие, отмечает эксперт.

По статистике, взрослые люди смеются в день не более 20 раз, при этом, как доказали ученые, смех очень полезен для здоровья.

Почему смех полезен для здоровья:

снимает стресс;

поддерживает иммунитет;

тренирует легкие;

укрепляет сердечно-сосудистую систему;

защищает от послеродовой депрессии;

снижает боль без таблеток;

улучшает качество сна.

В беседе с «Лентой.ру» врач-педиатр Юлия Сиверцова отметила, что последние три-четыре года люди живут в состоянии хронического стресса, из-за чего в организме человека активно вырабатываются гормон кортизол. Его избыток негативно влияет на иммунную систему человека. Смех же снижает уровень кортизола, подчеркнула специалист.

Когда уровень стресса снижается — иммунная система отдыхает и восстанавливается. А когда иммунная система в здоровом, полноценном состоянии, наш организм надежно защищен от инфекций и вирусов, - Юлия Сиверцова, врач-педиатр

Как отметить День смеха в 2024 году

В 2024 году 1 апреля приходится на понедельник, так что это отличный повод весело начать рабочую неделю. При этом важно помнить, что не все коллеги любят первоапрельские розыгрыши. Поэтому лучше заранее поинтересоваться, какие шутки приемлемы в рабочем коллективе, отметил Игорь Козлов.

Разыграть можно и домочадцев, вспомнив детские шутки с зубной пастой, игрушечными пауками или даже смешными костюмами. Ну а проще всего попробовать на близких телефонные розыгрыши или «шокирующие» сообщения. В конце концов, если члены семьи не обидчивые — можно их слегка напугать.

Самое главное — провести День смеха в хорошем настроении и помнить, что все шутки должны быть добрыми и безвредными, заключил психолог.