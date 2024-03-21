Как желание Украины стать Европой привело к кризису и гражданской войне

Ровно десять лет назад, 21 марта 2014 года, правительство Украины подписало Соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС). Этому событию предшествовал глубокий политический кризис в стране и силовая смена власти, закончившиеся потерей территорий и фактическим началом полномасштабной гражданской войны. Но путь к подписанию договора с европейскими чиновниками начался задолго до трагических событий на Евромайдане. Инициаторами сближения с ЕС выступали все без исключения президенты с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. В рамках цикла к десятилетию начала политического кризиса на Украине «Лента.ру» поговорила с российскими и украинскими политологами и журналистами о предтечах евроинтеграции Украины, проблемах сближения с Евросоюзом и последствиях этого шага для страны.

© Павел Паламарчук / РИА Новости

Об инициаторах евроинтеграции

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Виктора Януковича никто не тянул в Европейский союз, он сам активно выступал за ассоциацию. Понятное дело, что это было желанием части европейских элит, но никакого дамоклова меча над ним не висело.

Украина тогда совершила очень много ошибок. Но главная состояла в том, что Виктор Янукович с его командой и администрацией с начала 2012 года в течение полутора лет неустанно говорили про европейскую ассоциацию

Были выборы, и в 2012 году поменялось правительство Виктора Януковича. В это правительство он ввел новых политиков — людей, приближенных к своему сыну. И они активно проводили политику, направленную на подписание соглашения с ЕС, для этих целей организовали лобби Украины в объединении.

Называя вещи своими именами, они покупали депутатов Европейского парламента, чтобы те рассказывали, какой Виктор Янукович хороший и насколько он большой друг ЕС

На тот момент его самой большой проблемой была Юлия Тимошенко, которая находилась в тюрьме. Основная претензия ЕС к Виктору Януковичу заключалась в том, что он посадил своего главного политического оппонента.

И вот эти нанятые европейские депутаты должны были исправлять имидж президента в глазах Европейского союза.

Фактически власти страны тогда сами сделали все, чтобы случился Евромайдан

Руслан Коцаба, журналист, политолог, признан Amnesty International узником совести (Украина)

В политике нужно придерживаться принципа «никогда не говори никогда». Думаю, что у Виктора Януковича был шанс отказаться от ассоциации без политического кризиса.

Но это если бы у него были стальные яйца, как у настоящего руководителя, а не просто желание использовать власть как инструмент личного обогащения

Его сын Александр тогда очень сильно усугубил ситуацию, но президент не смог даже как отец просто оттаскать его за уши. А ведь это решило бы много проблем...

Конечно, Виктор Янукович имел шансы. Шансы есть всегда, это показали попытки недавних «цветных революций» в Белоруссии и Казахстане. Для этого глава государства должен понимать, что все эти процессы — это просто политическая технология, помноженная на желание миллионеров стать миллиардерами, для чего надо отодвинуть от корыта нынешних миллиардеров

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Всегда несколько смешно читать, что Виктора Януковича выставляют пророссийским политиком, в то время как сразу после избрания он стал действовать ровно в противоположном ключе.

Продвижение к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом было просто одним из этих элементов. Была и диверсификация энергоносителей, например.

Так что к моменту, когда правительством было принято решение остановить процесс интеграции с меньшими потерями для внутренней стабильности, Украина из этой ситуации выйти уже не могла

Богдан Безпалько, политолог (Россия)

Если бы Виктор Янукович не пошел на поводу у политиков своей партии, выступавших за многовекторность, отказаться от ассоциации удалось бы с меньшими последствиями. Но против президента сыграли там, где он сам играть не собирался: в итоге против него собрали массовый протест, как это уже было в 2004-2005 годах.

Но Виктор Янукович не смог ответить и мобилизовать промышленно развитые регионы, которые его поддерживали и выступали против евроассоциации. Если бы он заранее стал формировать свои силы «на земле», протест не смог бы набрать такую силу

Но даже в моменты наибольшей напряженности он мог все развернуть обратно. Не хватало решимости.

Кроме того, он и сам долгое время выступал за евроинтеграцию. Считал, что сможет балансировать между Россией и Европейским союзом, получая выгоду от всех сразу. Но это невозможно.

Об отказе Виктора Януковича подписать соглашение

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Власти подогрели ожидания через свои телеканалы, возбудили ожидания простых украинцев, что вот-вот подпишем договор с ЕС — а там уже и отмена виз не за горами, молочные реки, кисельные берега... Это сыграло с Виктором Януковичем очень злую шутку.

Ведь когда он внезапно сказал «нет», все те, кого он сам убеждал в обратном, возмутились: «Постойте, вы же нам рассказывали, насколько хорошее будущее нас ждет!»

Как это ни смешно, но причина отказа банальна.

Дело в том, что 600-страничный текст соглашения долгое время не переводился на украинский или русский язык, он долгое время существовал только на английском. И Виктор Янукович его банально даже не читал. Я могу ручаться за эту информацию, так говорили люди, составлявшие его самое ближайшее окружение в 2013 году

Вы должны понимать уровень политической культуры этого человека...

И только когда наконец текст соглашения был переведен, когда ему с 35-й попытки донесли, что Украина, открыв свой рынок для европейских товаров, в итоге потеряет огромные ресурсы и возможности, он осознал масштабы происходящего. До этого он считал подобные предостережения «российской пропагандой»: «Это нам московские товарищи хотят рассказать, что нам невыгодно сближение с ЕС». А тут все понял и решил отказаться.

Причем были и те, кто пытался его переубедить. Например, советник президента России Сергей Глазьев ездил в Киев и доказывал: «Смотрите, ребята, вам невыгодно подписывать это соглашение, потому что тогда вы лишитесь значительной части своей экономики».

Потому что не могла Украина одновременно находиться в зоне свободной торговли с Россией, Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Это невозможно

Сергей Глазьев об этом говорил много раз. Николай Азаров, премьер-министр Украины, тоже был в курсе, но играл абсолютно подотчетную президенту роль.

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Осенью 2013 года у Виктора Януковича уже не было возможности повернуть все вспять. Действовать нужно было раньше, не включаться в этот процесс после прихода к власти. Другой вопрос, что он мог подавить протестную активность, инспирированную извне.

Почему Виктор Янукович в итоге отказался начинать ассоциацию? Других факторов, кроме давления из России, я не вижу

Во-первых, Россия не скрывала своего отношения к действиям Украины по подписанию договора. Было и определенное торговое давление, что логично.

Потому что сама ассоциация была на сто процентов антироссийским шагом. И реакцию России еще можно назвать мягкой

Очевидно, к ноябрю 2013 года были найдены какие-то аргументы, которые убедили Януковича остановить этот процесс. Но торможение локомотива на полном ходу чревато последствиями.

На уровне сотрудников кабинета министров все прекрасно понимали, что соглашение чревато крахом экономики. Но со стороны ЕС это был фактически ультиматум, никаких реальных переговоров на этот счет не было.

Украина, вероятно, рассчитывала торговаться до последнего, а в итоге просто не выполнять договор. Причем торговаться и с Россией, и с ЕС, получая выгоду с обеих сторон. Насколько я понимаю, план состоял именно в этом. Правда, в России все прекрасно понимали и заняли предельно жесткую позицию.

Руслан Коцаба, журналист, политолог, признан Amnesty International узником совести (Украина)

Единственным человеком, который прочитал две тысячи страниц соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, был премьер-министр Николай Азаров, потому что он человек старой закалки. И он сразу понял, что это просто смерть для Украины.

Ну как можно повестись на такой развод? А это именно развод

Богдан Безпалько, политолог (Россия)

Безусловно, именно Россия вынудила Виктора Януковича отказаться от ассоциации.

Параллельно ему объяснили, чем обернется для Украины сближение с ЕС, — убийством промышленности. России это тоже грозило неконтролируемым наплывом контрабандных товаров, что никак не устраивало власти страны

В прошлом, как ни странно, президент просто не анализировал эту ситуацию, был не в состоянии понять суть соответствующих документов, он находился под влиянием советников.

Евроинтеграция же была во всех смыслах выгодна исключительно олигархату. В рамках этого процесса они рассчитывали национализировать свои убытки и приватизировать прибыли

Во-первых, речь идет о беспошлинном экспорте сырья в ЕС. Во-вторых, конечно, о дешевой рабочей силе для развитых западно-европейских экономик. В-третьих, олигархи могли зарабатывать на поставках европейских товаров, ведь эти каналы довольно монополизированы.

О значении Евромайдана на пути Украины к евроинтеграции

Руслан Коцаба, журналист, политолог, признан Amnesty International узником совести (Украина)

Я был в статусе журналиста на протестах 2013-2014 годов по обе стороны баррикад, посещал и акции Евромайдана, и акции Антимайдана. И большинство участников этих акций не могли ответить на простой вопрос: а откуда деньги на проведение этой акции? Ведь организация палаточного городка, подвоз активистов, раздача флагов и прочее — это огромные средства. Что я получал в ответ? «Нет, не говори так, так Владимир Путин говорит». А ведь я был на массовых протестах в 2004 году как участник и прекрасно знаю изнутри, как делаются все эти акции.

В этой ситуации Виктор Янукович был обязан сделать то, что его обязывала сделать Конституция Украины. Перекрытие главной улицы столицы — тяжкое преступление. Захват государственных зданий — тяжкое преступление. За это нужно было наказывать

А мы до сих пор якобы не знаем, кто же были те снайперы, которые стреляли в людей в центре Киева. Хотя эти грузины уже давно во всем признались.

А Виктор Янукович... Он просто слабак. Он знал о цинизме западных политиков, которые убеждали его не применять силу, но, что называется, был сам обманываться рад. Он ведь и премьер-министром был и не мог не понимать, что его тупо разводят, как лоха.

Все ведь всегда упирается в первое лицо. Вспомните Белоруссию в 2020 году: тогда Александр Лукашенко (я совсем не его фанат) вышел с сыном и автоматом и все силовики увидели, что их не бросят и не предадут.

Для меня однозначна вина Виктора Януковича как первого лица. Ситуацию можно было решить в законодательном и, что самое главное, в правовом русле

Протестующие постоянно пытались устроить психоз: мол, сейчас придут бойцы «Беркута», будут разгонять палатки, всех избивать. Это позволяло собирать людей по выходным. Но потом этот психоз перестал работать. Кроме того, начались сильные морозы.

И тогда майданные политики решили вытащить нацистскую карту. И они заигрались. Что такое «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация)? Просто футбольные хулиганы, которые хотели движ, то есть точно так же махаться с ментами, как они делали это после матчей. Относительно общего числа протестующих это было даже не меньшинство, а просто отдельные микробы.

Я у них брал интервью и могу с уверенностью сказать: это были просто тупые деградировавшие сопляки, которые хотели проявлять свою агрессию кричалками вроде «москалiв на ножi» или «москаляку на гiляку»

Именно политики выпустили этого джинна из бутылки, и мы сами тоже своим попустительством.

Никто этого джинна загнать обратно не сможет. Всю эту банду мы сами привели к власти и своими же руками развалили страну

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Виктор Янукович был политиком, мягко говоря, недалеким. Он не умел смотреть вперед, а рассчитывал на ситуативные тактически шаги, которые в итоге его и подвели.

С 2012 года он последовательно разыгрывал карту украинского национализма. Он считал, что вместо Юлии Тимошенко нужно получить карманного политического оппонента. Этим оппонентом он выбрал объединение «Свобода» и Олега Тягнибока

Ему давались эфиры, деньги, практически неограниченные возможности. Это было сделано в расчете на то, что маргинальные националисты станут его главными политическими оппонентами.

Дело в том, что Виктор Янукович надеялся повторить опыт президента Франции Жака Ширака, который в 2002 году оказался во втором туре вместе с националистом Жан-Мари Ле Пеном, лидером «Национального фронта». Тогда он выиграл с оглушительным результатом под 80 процентов, потому что голосовали не столько за Жака Ширака, сколько против Жан-Мари Ле Пена.

То же самое хотели провернуть и на Украине: немного поднять «Франкенштейна украинского национализма», чтобы все ужаснулись его маргинальности и проголосовали «правильно». Это и сыграло с Януковичем злую шутку. Не только с ним, но и со всей страной.

В частности, по этой причине протесты в Киеве приняли не столько умеренно проевропейский, сколько националистический характер. Виктор Янукович все сделал своими руками: сначала возбуждал завышенные ожидания от интеграции, а затем подогревал политическое участие националистов

Его депутаты неформально мне хвастались, что раздавали деньги «Свободе», называя их клоунами. Они считали, что это «наши клоуны», которыми можно управлять. Это уже тогда пахло плохо.

Примерно до 2012 года национализм был уделом трех областей: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской — то есть в историческом регионе Галичина. Там «Свобода» была на коне. Но с 2012 года она стала получать свои представительства в Киеве и области, других центральных регионах страны и даже на юго-востоке. Это происходило не только при попустительстве, но и при поддержке команды президента, рассчитывающей смести главного оппонента в лице Юлии Тимошенко.

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Дело в том, что в конце декабря произошло предательство элит. Если сначала Евромайдан поддерживало лишь небольшое число олигархов, то затем на сторону оппозиции перешел, например, Ренат Ахметов.

Олигархи получили ясный сигнал, что в стране произойдет прозападный переворот, и без раздумий бросили Виктора Януковича

Естественно, им пообещали определенный кусок пирога на пути в Европейский союз. Потому последовавшие за этим события были фактически предопределены.

Об экономических перспективах Украины

Руслан Коцаба, журналист, политолог, признан Amnesty International узником совести (Украина)

Все разговоры про евроинтеграцию изначально были фальшью. Никто нас никогда не ждал ни в НАТО, ни в Европейском союзе. Зачем там страна, которая даже целиком свою границу не контролирует? Зачем западному миру самая коррумпированная страна на континенте?

О каких вообще НАТО и ЕС может идти речь? Украину тупо разводили и воспринимали как сырьевой придаток. Причем самое грустное, что главным сырьем Украины стали люди — трудовые мигранты

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Если бы Россия пошла на компромисс, это в теории могло принести Украине какую-либо пользу. В случае, если бы креветки стали не только белорусскими, но и украинскими, Украина, де-факто нарушая свои обязательства, смогла бы зарабатывать средства в бюджет.

Иными словами, экспортируя в Россию европейские товары, получала бы неплохой источник дохода. Но без российского рынка сбыта преимуществ не оказалось никаких

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Украина не могла рассчитывать на какие-либо реальные преференции после подписания соглашения: оно было написано в Европейском союзе, и именно Европейскому союзу оно было выгодно. Для европейцев открывался украинский рынок, ведь до этого существовали серьезные барьеры.

После подписания соглашения европейские товары почти без налогов начали проникать в страну и просто вытеснили местных производителей

Богдан Безпалько, политолог (Россия)

Украинцев долгое время завлекали идеей европейского уровня жизни. Это, наверное, мечта каждого жителя Украины со времен 1990-х годов с гиперинфляцией и разгулом коррупции. Никто не мечтает получать маленькую пенсию или платить взятки по любому поводу чиновникам. То есть украинцев завлекали эмоциональными мифами.

Да, в итоге граждане страны получили безвизовый режим, но даже это работало с оговорками. Право на туристические поездки и свободное передвижение в течение полугода не равно разрешению на работу, которое приходилось получать на прежних основаниях. Да, многие страны ЕС, особенно Польша, закрывали глаза на приток нелегальной рабочей силы — просто потому, что они предпочитали украинцев потоку беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Украинцы легко ассимилировались, были носителями схожей культуры, соглашались работать за небольшие деньги. Полякам это очень нравилось.

Но попасть на хорошо оплачиваемую работу в Германии или Франции для украинцев и сейчас, и в прошлом было почти невозможно. Разве что на правах беженца

Все это грозило вымыванием трудовых ресурсов с Украины и закончилось именно этим. А экономика страны была не в силах конкурировать с валом дешевых европейских товаров. Этот поток, кстати, при идеальном сценарии планировали направить в сторону России.

При хорошем сценарии Украина просто отдрейфовала бы к Западному полушарию, а политическая элита сменилась на ту, которую мы имеем сейчас. Да, не было бы ни Крыма, ни Донбасса, но результат для русских оказался бы примерно тем же. Это как лягушка, которую варят медленно, а не сразу бросают в кипяток.

Не думаю, что ассоциация с ЕС вообще могла привести Украину к чему-либо позитивному в любом из возможных сценариев

О реформах Украины на пути в ЕС

Богдан Безпалько, политолог (Россия)

Во-первых, политическая система Украины предельно коррумпирована, поэтому многие реформы саботировались ради сиюминутной выгоды или возможности выторговать преференции. Во-вторых, очень часто необходимость всех этих реформ по отношению к Украине обосновывалась нежеланием идти навстречу в каких-то конкретных вопросах. То есть это был просто предлог, чтоб не ускорять ассоциацию: «Вы еще не готовы, не все реформы выполнили, оставайтесь пока что на прежнем уровне».

Но в реальности ни отсутствие судебных реформ, ни дискриминационное языковое законодательство в Европейском союзе почти никого не смущает. Давали какие-то подачки, в том числе экономические, но реально Украина так ничего и не приобрела, в том числе позитивных реформ

Период Владимира Зеленского — период лидера, который обладал меньшей субъектностью. Петр Порошенко — да, сопротивлялся, в том смысле, что изменения, которых от него требовали, предусматривали лишение субъектности олигархического класса. Например, рынок торговли землей. Не может олигархат честно конкурировать в этом вопросе с западными агрофирмами. Поэтому он и тормозил все эти законы.

Потому что Петр Порошенко — олигарх, «хозяин». Ему хотелось бы все это купить самому, а еще лучше — получить бесплатно. А Владимир Зеленский — не олигарх, а бедный наемник, и у него не было особой выгоды сопротивляться требованиям ЕС по части реформ из-за отсутствия личной выгоды

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Петр Порошенко был последним президентом-олигархом, поэтому торговался по любому поводу. Он всегда искал своей выгоды, а потому всячески саботировал условия, поставленные Европейским союзом для членства Украины в объединении. Это касается в первую очередь экономики.

Все задержки в реализации соглашения связаны с интересами Петра Порошенко и группы, которая управляла тогда Украиной. За каждый внедренный этап реформ она хотела получать выгоду, будь то вопрос языкового законодательства, свободный рынок или проблема с энергоносителями

В дальнейшем это перестало устраивать многих, и когда пришел к власти Владимир Зеленский, большинство пунктов этого документа были реализованы. Продажа сельскохозяйственной земли иностранцам, например, была разрешена в кратчайшие сроки после его избрания. Это сфера, наиболее интересовавшая Европейский союз в те годы.

Однако были для Украины и принципиальные вопросы, которые решали декоративно. Это касается, в частности, вопроса о языках национальных меньшинств и судебной реформы, из-за которой ставленники президента в органах правосудия могли лишиться власти

Но Украине прощали все, что угодно, ведь главной целью этого режима была подготовка к конфликту с Россией. Что бы украинские власти ни делали, в Европейском союзе страну всегда называли «демократической» и «европейской».

О перспективах Украины стать членом ЕС

Олег Бондаренко, политолог, директор Фонда прогрессивной политики (Россия)

Получение Украиной статуса кандидата в ЕС — это следствие военного конфликта с Россией. В этом стремлении есть важное правило: процесс — все, а результат — ничто.

Крайне сомнительно, что Украина когда-нибудь станет полноправным членом этого объединения

Думаю, это аналогично и для других стран, включая Молдавию и Грузию. На мой взгляд, Европейский союз если и способен вобрать в себя новых членов, то только маленькую Черногорию. Остальные в обозримое время точно не станут членами ЕС, потому что европейский рынок уже перенасыщен, нет экономических мощностей для дальнейшего развития.

А послевоенная Украина — крайне невыгодный участник, это совершенно очевидно

Украине не стоит обольщаться на этот счет. То, что прописано в документах, на практике не всегда реализуется. Здесь важен момент, связанный с политической лояльностью. Декларативный момент.

Украина не станет членом Европейского союза, по крайней мере в ХХI веке. Может стать членом НАТО, несмотря на продолжающийся конфликт

Интеграционный проект же попросту исчерпал лимит. Это невыгодно, это стоит огромных денег. ЕС берет на себя обязательства поддерживать новых членов. Ему придется поднимать уровень жизни украинцев хотя бы до среднеевропейского.

Богдан Безпалько, политолог (Россия)

Нет, Украина не станет членом ЕС до окончания боевых действий. Это станет для объединения черной дырой, она и сейчас является таковой, а при таком сценарии Украину придется поддерживать полностью и официально — от бюджетных потребностей до зарплат и пенсий. Это невозможно, европейцы на такое не пойдут.

Риторика команды Владимира Зеленского про евроинтеграцию — это просто очередная морковка для украинского электората. Политики все понимают, а граждане продолжают верить — мол, еще чуть-чуть, и Украина станет членом ЕС

Да и на территориальный вопрос ЕС по-прежнему смотрит негативно. Никто не возьмет на себя риск принять Украину без контроля над восточными границами.

Европейский союз уже добился всего того, чего хотел от Украины. Прежде всего речь об экономике, конечно. Экспорт сырья — например, карпатского леса — налажен.

Включить же Украину в состав ЕС — значит взять на себя обязательства перед ней. Не только субсидии, но и бюрократический контроль. Получается, что украинские политики получат право голоса, своих депутатов в Европарламенте. Но кому это нужно?

В ближайшее время Украину точно никуда не пригласят. Да, будут поддерживать, давать ресурсы, требовать формальных «ответных шагов».

Единственный сценарий, при котором такое может случиться, — если страна сама откажется от ряда восточных областей и сократится в размерах. То есть она должна проиграть войну, признать это публично. Заморозка точно не поможет, Украине придется стать буферной зоной, только в этом случае у нее есть шанс. Хотя и это не даст ей никаких гарантий.

Олег Хавич, политический аналитик (Украина)

Украина, с моей точки зрения, безусловно, станет членом ЕС. Проблема неподконтрольных территорий может быть решена по аналогии с Кипром. Европейский союз, напомню, признает всю территорию острова пространством объединения, притом что северная его часть контролируется сепаратистским образованием, признаваемым только Турцией.

Здесь будет то же самое: ЕС будет признавать Украину в границах 1991 года, и неважно, что половина областей останется за Россией

Как это будет работать? Огромная часть крымчан и жителей Донбасса сохранили у себя украинские паспорта и успешно ими пользуются.

Это вопрос преимуществ. Они смогут беспрепятственно ездить в Шенгенскую зону, возможно, получать какие-то материальные блага. Потому проблемы для Европейского союза здесь нет никакой.