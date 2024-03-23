«Последний звонок» в 11 классе: дата в 2024 году. История и традиции праздника выпускников

«Последние звонки» в российских школах традиционно проводят в конце мая. При этом каждое учебное заведение может самостоятельно решить, когда именно устроит прощальный праздник для выпускников. «Лента.ру» рассказывает, откуда взялся этот праздник, как его отмечали раньше и какие традиции соблюдают сейчас.

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Когда будет последний звонок в 2024 году

В 2024 году Минпросвещения рекомендовало российским школам устроить последние звонки 24 и 25 мая — эти дни выпадают на пятницу и субботу. При этом каждая школа сама выберет конкретную дату празднования.

История «Последнего звонка»

В России праздник «Последнего звонка» впервые прошел в 1 сентября торжественной линейкой.

Брюховецкий считал, что очень важно создавать для детей условия, которые могли бы еще сильнее сплотить их в коллективе. Поэтому 25 мая 1948 года для ребят его школы прошел торжественный концерт, а потом прозвучал тот самый последний звонок. Дату директор выбрал не случайно: учебный год к этому моменту уже закончился, а выпускные экзамены еще не начались — самое время для небольшого праздника.

Однако это был все же частный пример, в массы традиция «Последнего звонка» не пошла. К идее празднования последних школьных дней в Советском Союзе пришли лишь в 1970-е годы.

Традиции «Последнего звонка» в СССР

В СССР у этого праздника появились различные традиции, многие из которых сохранились и по сей день.

Особая форма

В этот день выпускницы надевали коричневые платья с белым воротничком, а поверх них — нарядные белые фартуки.

Именно белый фартук считался негласным символом торжественного «Последнего звонка», как и линейки на 1 сентября

Поэтому, кстати, в сериале «Слово пацана» белые фартуки на занятиях у девочек — это сценарный ляп. На занятиях девочки носили фартуки черного цвета.

Юноши же надевали костюмы, похожие на те, что предпочитают и современные школьники — темные брюки, пиджак и белую рубашку.

Лента выпускника

Еще один неотъемлемый атрибут праздника — лента с надписью «Выпускник» и годом выпуска. Например, «Выпускник-1976». Такие ленты девятиклассники и одиннадцатиклассники продолжают надевать в этот день и сейчас.

Стенгазеты и концерты

В этот день ребята сами украшали актовый зал, выпускали стенгазеты с информацией о каждом старшекласснике и, конечно, устраивали концерт. Завершалась его официальная часть капустником: дети пели песни о школьных годах, читали стихи, разыгрывали сценки.

Символ этого праздника — выпускник, поднявший на плечи девочку-первоклассницу, которая звонит в колокольчик. Отсюда и название праздника — «Последний звонок»

Как проходит «Последний звонок» сейчас

Прощание со школой

Во многих школах перед торжественной линейкой выпускники в последний раз проходят по коридорам. При этом остальные ученики выходят из классов и хлопают старшеклассникам.

Линейка

В целом с течением времени традиции не сильно поменялись, отметила в беседе с «Лентой.ру» сооснователь и директор частной школы «Велосипед» Анастасия Комарова.

«Последний звонок» — это праздник того, как выросли, какими стали, как изменились дети за 11 лет обучения в школе. Этот день всегда начинается с торжественной линейки. Все ученики выстраиваются для этого у входа в школу. И в конце одиннадцатиклассники, нарядные, красивые и счастливые, проходят через строй всей школы. Их поздравляют и, может быть, дарят подарки», — отметила Комарова.

На торжественной линейке директор награждает особо отличившихся в учебе или школьной жизни и поздравляет учеников с завершением учебы.

Пример поздравления выпускников Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать сегодня в этом зале ваших учителей и родителей, которые долгие 11 лет растили и наставляли вас. Сегодня ваш праздник взросления, ваш первый шаг в большую жизнь. От всей души и сердца желаем вам, чтобы весь этот взрослый путь давался вам легко и играючи, а мы всегда поможем и поддержим вас. В добрый путь!

Однако эта традиция не обязательная: в некоторых школах линейки перед «Последним звонком» уже давно нет, а будущих абитуриентов награждают на выпускном.

Также в некоторых учебных заведениях после торжественной линейки все ученики отправляются на занятия, а вместе с ними и одиннадцатиклассники — для них это будет последний школьный урок.

Концерт

Перед торжественной частью концерта, посвященного празднику «Последнего звонка», традиционно выступают директор или классные руководители.

«Как правило, директор рассказывает о том, какими стали ученики, которые выпускаются, как они выросли, как возмужали, чему научились, говорит об их достижениях. В зале обычно присутствует учитель начальных классов — тот, который первым повел ребят в школу, когда они были первоклашками. Обязательно приглашают первоклассников этого года, чтобы они поздравили одиннадцатиклассников с их последним звонком», — пояснила Анастасия Комарова.

Далее ответное слово берут выпускники. Для них это шанс сказать слова любви и признательности преподавателям. Прощаясь со школой, ребята благодарят всех, кто учил их долгие 11 лет. Часто это делают оригинально: например, устраивают концерты-капустники с небольшими представлениями — песнями, сценками или стендапом. Кто-то проводит церемонию в стиле кинопремии «Оскар», а кто-то даже организует мюзикл о жизни в школьных стенах.

Часто сценарий «Последнего звонка» дети пишут сами, под контролем классного руководителя.

Выпускной вальс

Неотъемлемой частью торжества является выпускной вальс. В некоторых школах его танцуют все одиннадцатиклассники, а бывает — только несколько пар выпускников.

Репетиции обычно начинаются почти сразу после Нового года. Чаще всего к постановке привлекают хореографа или родителей, которые умеют танцевать. Иногда и сами выпускники ставят танец. Он может быть традиционным или более современным, однако часто ребята предпочитают вальс — классический или венский.

Последний звонок

Обязательная и самая важная часть праздника — конечно, сам последний звонок.

Право дать последний звонок получает девочка-первоклассница. Обычно самый высокий или самый сильный ученик 11 класса сажает ее на плечо и проносит через всю линейку, пока она звонит в украшенный бантом колокольчик

Последняя песня

Во многих школах после того, как прозвенит последний звонок, выпускники поют финальную песню. «Еще одна традиция, практически неизменная, — это финальная песня, которую выпускники поют все вместе. Присоединяются и классные руководители. У многих в этот момент можно увидеть слезы на газах. А после все вместе выходят на крыльцо школы», — пояснила Анастасия Комарова. Часто вместе с выпускниками на улицу выходят и ученики других классов.

И если раньше, 10 лет назад, отпускали в небо воздушные шарики и загадывали желания, то сейчас чаще выпускают белых голубей. Белые голуби — символ мира, вестник радости и надежд Анастасия Комарова директор частной школы «Велосипед»

Неофициальная часть «Последнего звонка»

Детали неофициальной части праздника могут меняться в зависимости от школьных правил. Во многих учебных заведениях по традиции отпускают в небо воздушные шары, а в каких-то школах ученики делают «капсулу памяти»: пишут на листках бумаги свои планы на ближайшие 10 лет и запаивают их в банке, чтобы встретиться через десятилетие и узнать, что сбылось.

После торжественной части выпускники могут устроить шашлыки на природе, отправиться на банкет в ресторан или кататься на теплоходе. В некоторых школах для подростков устраивают квесты, требующие знаний и смекалки

Как отмечают «Последний звонок» в других странах

«Последнего звонка» в том виде, в каком он существует в России, в Европе нет. Но есть много других интересных традиций на последний звонок и выпускной у старшеклассников.

Германия

Примерно за месяц до экзаменов выпускники вдруг начинают вести себя с учителями довольно развязно и могут позволить себе подшучивать над ними. Часто разговоры касаются более личных тем, совсем не связанных с учебой. В стране считается, что таким образом будущие студенты сбрасывают с себя детские оковы и выходят во взрослую жизнь.

Швеция и Финляндия

В Финляндии и Швеции выпускники в последний день учебы устраивают настоящую вечеринку в традиционных для страны морских фуражках. На подкладке головного убора учителя пишут пожелания каждому ученику.

Праздник начинается с торжественного шествия выпускников по главным улицам, после чего ребята садятся в арендованные автобусы, полные еды и безалкогольных напитков, и под громкую музыку колесят по городу. Родителям вход на такую вечеринку, конечно, строго воспрещен.

Италия

В противовес неожиданно шумным скандинавским традициям — итальянский cena con i professori, что можно перевести как «ужин с преподавателями». Выпускники устраивают торжественный прием в ресторане для своих учителей, причем денег на него они должны заработать сами — просить родителей оплатить счет не принято.

Средства на такой ужин собирают при помощи ярмарок, на которых выставляют выпечку или товары ручной работы — например, вязаные игрушки, носки и варежки, рисунки или изделия в технике макраме. Это мероприятие касается каждого выпускника, все ребята обязательно работают в команде.