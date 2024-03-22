Приметы и поверья на 22 марта: что нельзя делать в день Сорока Сороков

22 марта по народному календарю отмечается праздник Сорока Сороков, День жаворонка и церковный день памяти сорока Севастийских мучеников. На Руси эта дата считалась днем второй встречи весны. Предки говорили: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

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В этот день предки ходили в церковь и ставили 40 свечей в честь погибших воинов. Женщинам следовало молиться мученикам за супругов и сыновей. Чтобы ускорить наступление весны, девушкам нужно было выйти во двор, разломать 40 деревянных дощечек и разорвать 40 веревок. По этой же причине украшали деревья лентами и цветами из ткани или бумаги. Также девушкам рекомендовалось приготовить вареники и раздать по кусочку каждому молодому мужчине. Так они привлекали суженого. Еще незамужние девушки через плечо бросали выпечку в виде птицы, чтобы узнать, откуда будет жених. По поверью, в какую сторону покажет хвост, оттуда и будет будущий супруг. Чтобы понять, кто будет счастливее, в день Сорока Сороков качались на качелях. На Руси считали, кто выше раскачается, тот будет счастливее весь год. Для привлечения удачи 22 марта нужно было взять красное яблоко и поровну разделить его между членами семьи, а одну дольку закопать возле порога.

В этот день запрещалось убираться, чтобы не потерять семейное благополучие. Также дата не подходит для новых дел, крупных покупок, ремонта и рукоделия. В день Сорока Сороков не следовало шуметь возле воды и не выливать ее на землю, иначе можно было заболеть. Чтобы весь год не прожить в нищете, предки не давали в долг. Они верили, что должник не рассчитается и может скрываться. Под запретом в этот день была покупка веника. Ослушавшимся сулили потерю достатка. Кроме того, 22 марта строго-настрого запрещалось обижать птиц и разорять их гнезда. Люди верили, что иначе они сильно заболеют. В этот день не рекомендовалось расстилать на стол белую скатерть, чтобы не стать жертвой обманщика или мошенника. Девушкам 22 марта нельзя надевать что-то блестящее. Они считали, что сорока может отнять удачу.

Согласно приметам, если в день Сорока Сороков морозная погода, то урожай будет хорошим. Теплый ветер предвещал дождливое лето. Первый гром, который прозвучал над голым лесом, сулил голодный год, а мороз обещал урожай – особенно проса. Если 22 марта солнечно, то будет теплая погода до конца месяца. Ласточки прилетели – к урожайному году.