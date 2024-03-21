Подлодки на железной дороге: секретная операция по прорыву блокады Ленинграда

Недавно Министерство обороны России впервые опубликовало архивные документы, связанные с операцией по прорыву блокады Ленинграда. Среди них были материалы о транспортировке подлодок железнодорожным транспортом и их использования в Ладожском озере.

С целью разведки и прикрытия

В архивных материалах приводится решение народного комиссара военно-морского флота адмирала Льва Галлера о переводе подводных лодок "М-77" и "М-79" на Ладожское озеро. Эти подлодки были перевезены из Ленинграда по железной дороге. Им были поручены задачи разведки, наблюдения за подходами к вражеским базам, коммуникациям, побережьям и островам, а также - обеспечения прикрытия и выполнения операций, запланированных командованием Ленинградского фронта и Балтийского Флота.

По железной дороге

В июне 1943 года замаскированные подводные лодки были транспортированы по железной дороге на специальных платформах со станции Дача Долгорукова. Во время перевозки груза больших размеров приходилось отключать высоковольтные линии, пересекающие железнодорожные пути, и соблюдать определенный порядок движения. Минобороны также опубликовало схемы погрузки подводных лодок на четырехосные немоторные платформы с грузоподъемностью 60 тонн.

Активное участие

Отчет о боевой деятельности Ладожской военной флотилии за период с 1 июля по 31 декабря 1943 года отражает участие подводных лодок в высадке разведывательно-диверсионных групп на вражеском побережье, успешное проведение двух боевых операций по высадке и съемке агентов в районе южнее Кексгольма и Видлицы.

Всего за шесть месяцев экипажи подводных лодок совершили двенадцать боевых выходов. В частности, согласно документам, со 2 по 9 августа 1944 года подводная лодка "М-77" выполняла задачу по высадке десанта на остров Валаам и свободной "охоте" в зоне подходов к Сортавала. Операция была проведена скрытно в ночное время.