«Абракадабра»: что означает слово с древней историей

Что означает слово «абракадабра» и почему мы неправильно его используем
Забавное слово «абракадабра» знакомо каждому. Мы используем его в разговоре с друзьями, при общении с коллегами на работе, играя с детьми. Также его используют как магическое заклинание цирковые иллюзионисты. В словаре Даля сказано, что «абракадабра — бессмыслица, непонятный набор знаков». Но тут знаток словесности неправ — у этого слова древняя история и вполне серьезное назначение.
Впервые в письменных источниках «абракадабру» упомянули во 2 веке нашей эры. Римский лекарь Симмоник, состоявший при императоре Септимии Севере, рассказал о нем в своем трактате. Эскулап советовал написать это слово в столбик на табличке из глины 11 раз, убирая в каждой строчке по букве. Так получался перевернутый равнобедренный треугольник. Полученный амулет Симмоник рекомендовал носить на шее, что помогало защититься от лихорадки.
Вряд ли этот магический метод профилактики придумал римский врач. Иудеи пытались лечить таким способом слепоту, что подробно описали в священной книге Талмуде. Рецепт, записанный задолго до появления Рима, советует изображать в виде пирамиды слово «шабрири», то есть «слепота». Примерно так: шабрири-брири-рири-ири-ри. При правильном выполнении упражнения, а главное, при большой вере в бога, амулет должен был вернуть зрение.
Есть ли смысл в магическом слове?
Оккультист Папюс писал в конце 19 века писал, что магическая сила слова «абракадабра» заключается в числах. В треугольнике всего 66 букв, а если сложить две 6, то получится 12. А это уже важное для каббалистики число, связанное с квадратурой круга. Есть и другие нумерологические толкования, сделанные в разные эпохи.
Что касается эффективности талисманов «абракадабра», то нигде нет информации об их удачном или неудачном применении. Как и нет сведений о том, откуда взялось магическое слово. Кто-то утверждает, что оно происходит из иврита, другие видят его корни в кельтских языках.
Возможно, пора разобраться с этим словом и узнать, почему его использовали как лекарство от лихорадки. Британские ученые, известные своими смелыми экспериментами, могли бы изучить влияние «абракадабры» на заболеваемость малярией в странах с тропическим климатом.