«Абракадабра»: что означает слово с древней историей

Забавное слово «абракадабра» знакомо каждому. Мы используем его в разговоре с друзьями, при общении с коллегами на работе, играя с детьми. Также его используют как магическое заклинание цирковые иллюзионисты. В словаре Даля сказано, что «абракадабра — бессмыслица, непонятный набор знаков». Но тут знаток словесности неправ — у этого слова древняя история и вполне серьезное назначение.

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Впервые в письменных источниках «абракадабру» упомянули во 2 веке нашей эры. Римский лекарь Симмоник, состоявший при императоре Септимии Севере, рассказал о нем в своем трактате. Эскулап советовал написать это слово в столбик на табличке из глины 11 раз, убирая в каждой строчке по букве. Так получался перевернутый равнобедренный треугольник. Полученный амулет Симмоник рекомендовал носить на шее, что помогало защититься от лихорадки.

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Вряд ли этот магический метод профилактики придумал римский врач. Иудеи пытались лечить таким способом слепоту, что подробно описали в священной книге Талмуде. Рецепт, записанный задолго до появления Рима, советует изображать в виде пирамиды слово «шабрири», то есть «слепота». Примерно так: шабрири-брири-рири-ири-ри. При правильном выполнении упражнения, а главное, при большой вере в бога, амулет должен был вернуть зрение.

Есть ли смысл в магическом слове?

Оккультист Папюс писал в конце 19 века писал, что магическая сила слова «абракадабра» заключается в числах. В треугольнике всего 66 букв, а если сложить две 6, то получится 12. А это уже важное для каббалистики число, связанное с квадратурой круга. Есть и другие нумерологические толкования, сделанные в разные эпохи.

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Что касается эффективности талисманов «абракадабра», то нигде нет информации об их удачном или неудачном применении. Как и нет сведений о том, откуда взялось магическое слово. Кто-то утверждает, что оно происходит из иврита, другие видят его корни в кельтских языках.

Возможно, пора разобраться с этим словом и узнать, почему его использовали как лекарство от лихорадки. Британские ученые, известные своими смелыми экспериментами, могли бы изучить влияние «абракадабры» на заболеваемость малярией в странах с тропическим климатом.